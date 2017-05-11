В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»

Военно-патриотический квест, ежегодно проводимый Донецким областным детско-юношеским центром, в этом году финишировал в Славянске. Заключительный этап игры проходил 5 мая в центральном городском парке.

Онлайн-соревнование и очная схватка

Место проведения было выбрано организаторами не случайно, ведь финальная часть проекта предусматривала сражение команд на площадке для пейнтбола. Перед этим ребята преодолели 4 соревновательных этапа, часть которых проходила онлайн-режиме: командам давали задания на тему истории и краеведения, поручали отснять и смонтировать социальный видеоролик. В очных раундах команды осваивали навыки туризма и изучали секреты скаутинга.

- Наш проект - долгоиграющий, он продолжается несколько месяцев, - рассказала руководитель направления "Патриотизм" Донецкого областного детско-юношеского центра Татьяна Трашутина. - Этот сезон игры начался в ноябре 2016 года, и сегодня мы, наконец, подытожим все набранные командами баллы и определим победителя.

Добрать нужные для победы очки участники могли во время финального этапа, состоявшего из двух дисциплин: пейнтбольное сражение и строевая подготовка. В первом случае выступления оценивали инструкторы, во втором - офицеры штаба АТО. После подведения общих итогов выяснилось, что первое место в этом году разделили две команды - "Кальміуські джури" и "Козацька родина", обе из Краматорска.

Министерский патронат

В целом, география команд-участниц нынешнего розыгрыша была не очень широкой: кроме краматорчан, в игре участвовали 2 команды из Лиманского района. Славянск на приглашение поучаствовать в проекте не отреагировал - руководители детско-юношеских центров и объединений сослались на занятость другими мероприятиями.

Тем не менее, организаторы "Патриотической игры" надеются, что инициированный ими проект еще приобретет популярность среди молодежи Донецкой области, а может, и всей Украины. По крайней мере, в Минсоцполитики и Министерстве молодежи и спорта о придуманном дончанами формате военно-патриотического воспитания отзываются положительно и обещают распространить этот опыт в других регионах.

- Создавая проект, мы старались, чтобы молодежи было интересно в нем участвовать, - говорит Татьяна Трашутина. – Поэтому диапазон заданий очень разнообразен, и каждое из них требует творческого подхода и самодисциплины. Очень скоро мы начнем готовить следующую игру, в которой приглашаем поучаствовать всех юношей и девушек возрастом от 14 до 17 лет, других ограничений при подаче заявки нет.

Подробности об условиях приема и программе следующего проекта можно узнать на официальном сайте Донецкого областного детско-молодежного центра dodmc.dn.ua.