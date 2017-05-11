В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»

|11 мая 2017
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Военно-патриотический квест, ежегодно проводимый Донецким областным детско-юношеским центром, в этом году финишировал в Славянске. Заключительный этап игры проходил 5 мая в центральном городском парке.
Место проведения было выбрано организаторами не случайно, ведь финальная часть проекта предусматривала сражение команд на площадке для пейнтбола. Перед этим ребята преодолели 4 соревновательных этапа, часть которых проходила онлайн-режиме: командам давали задания на тему истории и краеведения, поручали отснять и смонтировать социальный видеоролик. В очных раундах команды осваивали навыки туризма и изучали секреты скаутинга.
- Наш проект - долгоиграющий, он продолжается несколько месяцев, - рассказала руководитель направления "Патриотизм" Донецкого областного детско-юношеского центра Татьяна Трашутина. - Этот сезон игры начался в ноябре 2016 года, и сегодня мы, наконец, подытожим все набранные командами баллы и определим победителя.
Добрать нужные для победы очки участники могли во время финального этапа, состоявшего из двух дисциплин: пейнтбольное сражение и строевая подготовка. В первом случае выступления оценивали инструкторы, во втором - офицеры штаба АТО. После подведения общих итогов выяснилось, что первое место в этом году разделили две команды - "Кальміуські джури" и "Козацька родина", обе из Краматорска.
В целом, география команд-участниц нынешнего розыгрыша была не очень широкой: кроме краматорчан, в игре участвовали 2 команды из Лиманского района. Славянск на приглашение поучаствовать в проекте не отреагировал - руководители детско-юношеских центров и объединений сослались на занятость другими мероприятиями.
Тем не менее, организаторы "Патриотической игры" надеются, что инициированный ими проект еще приобретет популярность среди молодежи Донецкой области, а может, и всей Украины. По крайней мере, в Минсоцполитики и Министерстве молодежи и спорта о придуманном дончанами формате военно-патриотического воспитания отзываются положительно и обещают распространить этот опыт в других регионах.
- Создавая проект, мы старались, чтобы молодежи было интересно в нем участвовать, - говорит Татьяна Трашутина. – Поэтому диапазон заданий очень разнообразен, и каждое из них требует творческого подхода и самодисциплины. Очень скоро мы начнем готовить следующую игру, в которой приглашаем поучаствовать всех юношей и девушек возрастом от 14 до 17 лет, других ограничений при подаче заявки нет.
Подробности об условиях приема и программе следующего проекта можно узнать на официальном сайте Донецкого областного детско-молодежного центра dodmc.dn.ua.
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• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
• В Славянске ставят «умные» электросчетчики
• Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей
• О текущем ремонте и разметке дорог
• На центральной площади обновили сцену
• На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники
• Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах
• ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»
• Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»
• Золотая награда Артура Ромащенко
• Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо
• «Ювентус» отправится в Кардифф
• КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу
8 мая 2017
• В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше
• Пользователи Google были атакованы злоумышленниками
• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
• В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием
• Перепутал, убил и пытался сжечь
• Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен
4 мая 2017
• Патриотический автопробег в память о погибших воинах
• В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат
• Частный сектор ринулся за справками для субсидий
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Комментарии к статье «В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»»
Военно-патриотический квест, ежегодно проводимый Донецким областным детско-юношеским центром, в этом году финишировал в Славянске. Заключительный этап игры проходил 5 мая в центральном городском парке.