День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой

|11 мая 2017
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Что праздновать: День Победы или День примирения, как назвать ту войну - Вторая мировая или Великая отечественная? Об эти проблемы, которые каждый май выносит в топы новостей, сломано немало копий, да и не только копий. Но банальные опросы, проведенные в младших классах общеобразовательных школ, наглядно доказывают: спекулирование на теме далекой войны - не более чем политическая пропаганда.
Современные 10-летние славянцы знают о событиях 70-летней давности крайне мало. Война для них - это то, что случилось на Донбассе за годы их маленькой жизни. Некоторых, как выяснилось, удивляет даже термин - День победы. Ведь мы же еще не победили, говорят дети
Славянские школьники конца 1990-х четко знали даты начала и окончания Великой Отечественной войны. Понятие «Вторая мировая» приводило их в замешательство. Впрочем, даже три года назад оно приводило в замешательство и большинство взрослых жителей города. В 1999 году, как показывают опросы «ТВ плюс», местные школьники знали не только, что означают числа 22 июня и 9 мая, но могли объяснить, что война началась в 4 утра, и это день был - воскресенье. Дети были твердо уверены, что воевали мы с немцами и фашистами. А помогали победить коричневую чуму русским и украинцам американцы и англичане. Даже ученики младшего звена могли припомнить блокаду Ленинграда, Сталинград и взятие Берлина. Знали они и дату освобождения Славянска. Многие рассказывали, что ходят 9 мая к памятнику погибшим воинам - возлагать цветы.
Десять лет назад, в мае 2007-го, корреспонденты «ТВ плюс» спросили у тогдашних учеников младших классов, что они знают о Великой Отечественной войне. Дату ее начала тогда мог назвать лишь каждый шестой из опрошенных. Зато День победы дети идентифицировали четко. Они знали, что именно тогда в 1945 году «Германия подписала капитуляцию», «отравился Гитлер». Некоторые делились сведениями о том, что «война все равно продолжалась еще несколько месяцев». Дети охотно рассказывали семейные предания о воевавших родственниках и перечисляли полученные ими награды. Ученики ООШ №5 говорили, что в годы ВОВ в их школе был подпольный госпиталь. Уже тогда младшеклассники путались с союзниками Украины в войне и не соотносили названия «Германия» и «немцы». В целом, усредненный ответ звучал так: непонятно когда началась война с фашистами. Фашисты - это такой народ. Украина и Россия мужественно сражались в войне, было убито много людей, но в 1945 году мы победили. Далее следовала история о родственнике-герое. День Победы празднуют 9 мая по причинам, указанным выше.
Ответ современного 10-летнего славянца о том, что он знает о Второй мировой войне, укладывается в пару строк. Большинство опрошенных называет года - 1939-1945. Дети признаются, что знают их, потому что видят везде - по телевизору, компьютеру и на бил-бордах. Ни о каких месяцах-днях начала и окончания войны речь для них не идет. Наверное, потому, что на бордах эти цифры не пишут.
Во Второй мировой, по мнению учеников младших классов образца 2017 года, Украина воевала с фашистами. Кто такие фашисты, дети не знают. Помогали одержать победу Россия, Казахстан, Америка, Англия и Китай. Но даже такие ответы - единичны. Подавляющее большинство ставит прочерки на все вопросы. Лишь один ребенок из почти сотни респондентов (были опрошены три класса в разных школах города) знал, что 8 мая был подписан документ «о том, что фашисты сдались. Подписали его в Берлине». Никто из детей не знает дату освобождения Славянска. Никто (!) не проассоциировал образ героя той далекой войны со своим родственником.
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• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
• В Славянске ставят «умные» электросчетчики
• Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей
• О текущем ремонте и разметке дорог
• На центральной площади обновили сцену
• На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники
• Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах
• ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»
• Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»
• Золотая награда Артура Ромащенко
• Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо
• «Ювентус» отправится в Кардифф
• КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу
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• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
• В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием
• Перепутал, убил и пытался сжечь
• Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен
4 мая 2017
• Патриотический автопробег в память о погибших воинах
• В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат
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Комментарии к статье «День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой»
Что праздновать: День Победы или День примирения, как назвать ту войну - Вторая мировая или Великая отечественная? Об эти проблемы, которые каждый май выносит в топы новостей, сломано немало копий, да и не только копий. Но банальные опросы, проведенные в младших классах общеобразовательных школ, наглядно доказывают: спекулирование на теме далекой войны - не более чем политическая пропаганда.