День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой

Что праздновать: День Победы или День примирения, как назвать ту войну - Вторая мировая или Великая отечественная? Об эти проблемы, которые каждый май выносит в топы новостей, сломано немало копий, да и не только копий. Но банальные опросы, проведенные в младших классах общеобразовательных школ, наглядно доказывают: спекулирование на теме далекой войны - не более чем политическая пропаганда.

Современные 10-летние славянцы знают о событиях 70-летней давности крайне мало. Война для них - это то, что случилось на Донбассе за годы их маленькой жизни. Некоторых, как выяснилось, удивляет даже термин - День победы. Ведь мы же еще не победили, говорят дети

Славянские школьники конца 1990-х четко знали даты начала и окончания Великой Отечественной войны. Понятие «Вторая мировая» приводило их в замешательство. Впрочем, даже три года назад оно приводило в замешательство и большинство взрослых жителей города. В 1999 году, как показывают опросы «ТВ плюс», местные школьники знали не только, что означают числа 22 июня и 9 мая, но могли объяснить, что война началась в 4 утра, и это день был - воскресенье. Дети были твердо уверены, что воевали мы с немцами и фашистами. А помогали победить коричневую чуму русским и украинцам американцы и англичане. Даже ученики младшего звена могли припомнить блокаду Ленинграда, Сталинград и взятие Берлина. Знали они и дату освобождения Славянска. Многие рассказывали, что ходят 9 мая к памятнику погибшим воинам - возлагать цветы.

Десять лет назад, в мае 2007-го, корреспонденты «ТВ плюс» спросили у тогдашних учеников младших классов, что они знают о Великой Отечественной войне. Дату ее начала тогда мог назвать лишь каждый шестой из опрошенных. Зато День победы дети идентифицировали четко. Они знали, что именно тогда в 1945 году «Германия подписала капитуляцию», «отравился Гитлер». Некоторые делились сведениями о том, что «война все равно продолжалась еще несколько месяцев». Дети охотно рассказывали семейные предания о воевавших родственниках и перечисляли полученные ими награды. Ученики ООШ №5 говорили, что в годы ВОВ в их школе был подпольный госпиталь. Уже тогда младшеклассники путались с союзниками Украины в войне и не соотносили названия «Германия» и «немцы». В целом, усредненный ответ звучал так: непонятно когда началась война с фашистами. Фашисты - это такой народ. Украина и Россия мужественно сражались в войне, было убито много людей, но в 1945 году мы победили. Далее следовала история о родственнике-герое. День Победы празднуют 9 мая по причинам, указанным выше.

Ответ современного 10-летнего славянца о том, что он знает о Второй мировой войне, укладывается в пару строк. Большинство опрошенных называет года - 1939-1945. Дети признаются, что знают их, потому что видят везде - по телевизору, компьютеру и на бил-бордах. Ни о каких месяцах-днях начала и окончания войны речь для них не идет. Наверное, потому, что на бордах эти цифры не пишут.

Во Второй мировой, по мнению учеников младших классов образца 2017 года, Украина воевала с фашистами. Кто такие фашисты, дети не знают. Помогали одержать победу Россия, Казахстан, Америка, Англия и Китай. Но даже такие ответы - единичны. Подавляющее большинство ставит прочерки на все вопросы. Лишь один ребенок из почти сотни респондентов (были опрошены три класса в разных школах города) знал, что 8 мая был подписан документ «о том, что фашисты сдались. Подписали его в Берлине». Никто из детей не знает дату освобождения Славянска. Никто (!) не проассоциировал образ героя той далекой войны со своим родственником.