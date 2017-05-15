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Фотофакт

Память и примирение

Учим ребенка пользоваться часами

Татьяна Ковалева
15 мая 2017 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Наручные часы давно стали неотъемлемой частью гардероба как мужчины, так и женщины. Это не только стильный аксессуар, но и верный помощник в повседневных делах. Современные магазины часов поражают разнообразием моделей и форм, среди которых очень тяжело выбрать именно то, что нужно.

Но сегодня все большую популярность приобретают часы для детей. Научить малыша ориентироваться во времени является сложной задачей. Большинство детей справляются с ней, ближе к шести годам, когда с ними ведут активную подготовку к школе. Ребенок в трехлетнем возрасте еще не поймет, что означает «половина седьмого», что шестерка обозначает «шесть часов» или «половину какого-то часа». Однако начинать учить ребенка понимать время надо именно с этого возраста.

К вопросу покупки первых наручных часов для ребенка нужно серьезно. Вы, конечно же, можете выбрать электронные часы, но практичнее для осознания малышом временных промежутков будет именно стрелочные часы. Таким образом, ребенку будет визуально понятнее, что день сменяет ночь и все движется по кругу. Посредством интерента, купить детские часы в Киеве ,сейчас не представляет особого труда. При выборе главное обратить внимание на то, что детские часы должны отвечать нескольким критериям: ударопрочность, желательно водонепроницаемость, эргономика ну и конечно же дизайн.

Существует сразу несколько стилистических направлений: это и модели в классическом варианте, и спорт-шик, и оригинальные версии в стиле "ретро". Но самая популярная идея, которую осваивает большинство брендов, – часы Smart, которые являются новинкой на рынке детских часов.

С этими часами Вы всегда будете знать местоположение Ваших детей, они будут под контролем и в безопасности.  Отличительной чертой последних моделей есть тот факт, что они более точно отслеживают местоположение ребенка, имеют функции "электронного забора", прослушивания разговоров ребенка, кнопку SOS и расширенные возможности по отслеживанию активности ребенка (пройденное растояние, калории). Эти часы адаптированы под украинские сим-карты и работают с любым Android и Apple. 

При изготовлении часов для детей особое внимание уделяется удобству и безопасности корпуса и ремешка. Зачастую корпус детских часов изготавливается из пластика, алюминиевого сплава, нержавеющей стали, акрилового или минерального стекла. Ремешки детских наручных часов должны быть очень прочными, и в то же время мягкими и эластичными. Безусловно, материалы не должны вызывать аллергических реакций или раздражения на нежной детской коже. Самые популярные варианты на сегодняшний день: каучук, нейлон, PVC, PU.

Учтите также, что во время игр ребенок не будет снимать часы, поэтому убедитесь в их ударопрочности. Сохраните гарантийный талон, который даст вам возможность воспользоваться бесплатным ремонтом или сервисным обслуживанием.

Необходимо объяснить своему малышу, что наручные часы – это не только игрушка, а и очень полезная вещь, стильный аксессуар. К часам нужно относиться аккуратно и бережно, чтобы они радовали как можно дольше.

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Комментарии к статье «Учим ребенка пользоваться часами»

Наручные часы давно стали неотъемлемой частью гардероба как мужчины, так и женщины. Это не только стильный аксессуар, но и верный помощник в повседневных делах. Современные магазины часов поражают разнообразием моделей и форм, среди которых очень тяжело выбрать именно то, что нужно.

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