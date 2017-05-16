Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль

— 11 мая 2017 —

Что праздновать: День Победы или День примирения, как назвать ту войну - Вторая мировая или Великая отечественная? Об эти проблемы, которые каждый май выносит в топы новостей, сломано немало копий, да и не только копий. Но банальные опросы, проведенные в младших классах общеобразовательных школ, наглядно доказывают: спекулирование на теме далекой войны - не более чем политическая пропаганда.

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