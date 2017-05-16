|16 мая 2017
|Просмотров: 90
|
В четверг, 18 мая, в Славянске состоится шествие, посвященное Дню вышиванки. Оно стартует в 18 часов с площади Соборной и пройдет по центральным улицам города. По возвращении на площади состоится концерт и флешмоб.
19-20 мая в ЦКиОС (ДК железнодорожников) состоится Восьмой региональный фестиваль «7 этаж собирает друзей». В ходе него будут показаны 11 спектаклей. Начало — в 10 часов. Вход свободный.
Начиная со среды, 17 мая, в славянском краеведческом музее работает выставка живописных работ членов Союза художников Украины.
16 мая 2017
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
• Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль
• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
• Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов
• Кто самый богатый из первых руководителей Славянска
11 мая 2017
• В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»
• Забрать нельзя оставить: куда девать пьяных, подобранных на улице
• День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой
• В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»
• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
• В Славянске ставят «умные» электросчетчики
• Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей
• О текущем ремонте и разметке дорог
• На центральной площади обновили сцену
• На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники
• Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах
• ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»
• Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»
— 15 мая 2017 —
Наручные часы давно стали неотъемлемой частью гардероба как мужчины, так и женщины. Это не только стильный аксессуар, но и верный помощник в повседневных делах. Современные магазины часов поражают разнообразием моделей и форм, среди которых очень тяжело выбрать именно то, что нужно.
— 12 мая 2017 —
Прошлогодние изменения в отечественном законодательстве заметно расширили перечень чиновников и членов их семей, которым вменяется в обязанность ежегодно заполнять электронную декларацию с указанием имущества и доходов за предыдущий год. В сегодняшнем номере газеты мы предлагаем читателям познакомиться с декларациями высших должностных лиц Славянска.
— 11 мая 2017 —
«Нашего родственника положили в горбольницу №1. Навещая его, мы неоднократно наблюдали отвратительную картину. Прямо на полу первого этажа лежат какие-то бомжи, от них исходит ужасный запах, под ними - лужи мочи. Причем почему-то этих граждан сюда привозит скорая», - с письмами и звонками подобного содержания, наверное, приходится иметь дело каждой славянской редакции. «ТВ плюс» не стала исключением.
— 11 мая 2017 —
Что праздновать: День Победы или День примирения, как назвать ту войну - Вторая мировая или Великая отечественная? Об эти проблемы, которые каждый май выносит в топы новостей, сломано немало копий, да и не только копий. Но банальные опросы, проведенные в младших классах общеобразовательных школ, наглядно доказывают: спекулирование на теме далекой войны - не более чем политическая пропаганда.
Приветствую, гость! Вход
16 мая 2017
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
• Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль
• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
• Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов
• Кто самый богатый из первых руководителей Славянска
11 мая 2017
• В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»
• Забрать нельзя оставить: куда девать пьяных, подобранных на улице
• День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой
• В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»
• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
• В Славянске ставят «умные» электросчетчики
• Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей
• О текущем ремонте и разметке дорог
• На центральной площади обновили сцену
• На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники
• Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах
• ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»
• Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль»
В четверг, 18 мая, в Славянске состоится шествие, посвященное Дню вышиванки. Оно стартует в 18 часов с площади Соборной и пройдет по центральным улицам города. По возвращении на площади состоится концерт и флешмоб.