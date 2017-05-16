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Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль

Антон Скворцов
16 мая 2017 Просмотров: 90 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В четверг, 18 мая, в Славянске состоится шествие, посвященное Дню вышиванки. Оно стартует в 18 часов с площади Соборной и пройдет по центральным улицам города. По возвращении на площади состоится концерт и флешмоб.

19-20 мая в ЦКиОС (ДК железнодорожников) состоится Восьмой региональный фестиваль «7 этаж собирает друзей». В ходе него будут показаны 11 спектаклей. Начало — в 10 часов. Вход свободный.   

Начиная со среды, 17 мая, в славянском краеведческом музее работает выставка живописных работ членов Союза художников Украины.

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Комментарии к статье «Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль»

В четверг, 18 мая, в Славянске состоится шествие, посвященное Дню вышиванки. Оно стартует в 18 часов с площади Соборной и пройдет по центральным улицам города. По возвращении на площади состоится концерт и флешмоб.

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