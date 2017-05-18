Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»

Примечательно, что приехавшие в Славянск студенты не состоят в какой-то определенной общественной организации: в одну группу они собрались буквально накануне поездки, до этого списывались через социальные сети. Как рассказала одна из организаторов проекта Иванна Брацюн, инициатива «Молодіжний Схід» среди столичного студенчества достаточно популярна. Многие молодые люди, по ее словам, сопереживают жителям восточных регионов и хотят в меру сил помочь им возвратиться к полнокровной жизни.

В Славянск ребята приехали с целью пообщаться с местной молодежью, а также немного отвлечь горожан от будничной рутины. Проходило мероприятие в формате этнофестиваля: пришедшим в парк славянцам предлагали вспомнить давние народные традиции пасхальных забав – обрядовые игры, песни и танцы (на фото).

Свой вклад в фестиваль внесли волонтеры платформы инициатив «Теплица», участвовавшие в мероприятии на правах «принимающей стороны». К сожалению, из-за начавшегося дождя программу пришлось несколько видоизменить – мастер-класс по изготовлению браслетов перенесли в игровой павильон, а выступление группы «One vox» и вовсе отменили. Но был в этом и позитивный аспект – спрятавшись от дождя в небольшом помещении, молодежь смогла накоротке поговорить и поделиться планами на будущее. У киевских студентов в таковых числятся следующие поездки на Донбасс, у «Теплицы» тоже задумок оказалось достаточно. Одна из ближайших – участие в фестивале искусства кино для детей и подростков «Чилдрен Кинофест», который пройдет в 20 городах Украины. В рамках фестиваля будут демонстрироваться 7 европейских фильмов для зрителей возрастом от 7 до 14 лет.

В Славянске бесплатный показ пройдет с 27 мая по 4 июня в Доме культуры и окружающей среды. Начало сеансов – 10:00.