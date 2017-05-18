Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»

|18 мая 2017
|Просмотров: 71
|
Столичная студенческая молодежь продолжает налаживать контакты со своими сверстниками из Донецкой области. 14 мая в парке «Шелковичный» прошло совместное мероприятие – этнофестиваль «Гаївки».
Примечательно, что приехавшие в Славянск студенты не состоят в какой-то определенной общественной организации: в одну группу они собрались буквально накануне поездки, до этого списывались через социальные сети. Как рассказала одна из организаторов проекта Иванна Брацюн, инициатива «Молодіжний Схід» среди столичного студенчества достаточно популярна. Многие молодые люди, по ее словам, сопереживают жителям восточных регионов и хотят в меру сил помочь им возвратиться к полнокровной жизни.
В Славянск ребята приехали с целью пообщаться с местной молодежью, а также немного отвлечь горожан от будничной рутины. Проходило мероприятие в формате этнофестиваля: пришедшим в парк славянцам предлагали вспомнить давние народные традиции пасхальных забав – обрядовые игры, песни и танцы (на фото).
Свой вклад в фестиваль внесли волонтеры платформы инициатив «Теплица», участвовавшие в мероприятии на правах «принимающей стороны». К сожалению, из-за начавшегося дождя программу пришлось несколько видоизменить – мастер-класс по изготовлению браслетов перенесли в игровой павильон, а выступление группы «One vox» и вовсе отменили. Но был в этом и позитивный аспект – спрятавшись от дождя в небольшом помещении, молодежь смогла накоротке поговорить и поделиться планами на будущее. У киевских студентов в таковых числятся следующие поездки на Донбасс, у «Теплицы» тоже задумок оказалось достаточно. Одна из ближайших – участие в фестивале искусства кино для детей и подростков «Чилдрен Кинофест», который пройдет в 20 городах Украины. В рамках фестиваля будут демонстрироваться 7 европейских фильмов для зрителей возрастом от 7 до 14 лет.
В Славянске бесплатный показ пройдет с 27 мая по 4 июня в Доме культуры и окружающей среды. Начало сеансов – 10:00.
18 мая 2017
• «Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»
• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
• Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»
17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
• Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль
• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
• Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов
• Кто самый богатый из первых руководителей Славянска
11 мая 2017
• В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»
• Забрать нельзя оставить: куда девать пьяных, подобранных на улице
• День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой
• В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»
• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
— 18 мая 2017 —
Совсем скоро, 3 июня, в Центре культуры и окружающей среды в 16-й раз состоится праздник детского творчества и красоты «Мини-мисс Славянск-2017». Как всегда, конкурс подарит родному городу редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс».
— 18 мая 2017 —
Территория сквера «Мечта» пополнилась новым объектом, который создан для всех влюбленных, а также тех, чьи чувства уже чуть-чуть потускнели. Торжественное открытие семейной аллеи состоялось здесь 13 мая.
— 16 мая 2017 —
В четверг, 18 мая, в Славянске состоится шествие, посвященное Дню вышиванки. Оно стартует в 18 часов с площади Соборной и пройдет по центральным улицам города. По возвращении на площади состоится концерт и флешмоб.
— 15 мая 2017 —
Наручные часы давно стали неотъемлемой частью гардероба как мужчины, так и женщины. Это не только стильный аксессуар, но и верный помощник в повседневных делах. Современные магазины часов поражают разнообразием моделей и форм, среди которых очень тяжело выбрать именно то, что нужно.
Приветствую, гость! Вход
18 мая 2017
• «Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»
• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
• Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»
17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
• Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль
• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
• Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов
• Кто самый богатый из первых руководителей Славянска
11 мая 2017
• В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»
• Забрать нельзя оставить: куда девать пьяных, подобранных на улице
• День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой
• В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»
• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»»
Столичная студенческая молодежь продолжает налаживать контакты со своими сверстниками из Донецкой области. 14 мая в парке «Шелковичный» прошло совместное мероприятие – этнофестиваль «Гаївки».