Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея

|18 мая 2017
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Территория сквера «Мечта» пополнилась новым объектом, который создан для всех влюбленных, а также тех, чьи чувства уже чуть-чуть потускнели. Торжественное открытие семейной аллеи состоялось здесь 13 мая.
Еще три года назад сквер «Мечта» представлял собой заросший диким кустарником и заваленный мусором участок городской территории. За прошедшее время эту зону стало не узнать: здесь появились лавочки, урны, цветочные клумбы, спортивная, танцевальная и детская площадки, фотозоны, арт-объекты и много другое. Последним на сегодня аккордом волонтерского порыва стало открытие аллеи семьи.
Как рассказала руководитель общественного объединения «Славянская мечта» Евгения Алфимова, задумка возникла у славянцев еще в прошлом году - тогда была возможность получить под проект средства международных донорских организаций. Препятствием к этому стало отсутствие у территории официального статуса, балансодержателя и наличие ряда других технических нюансов, что не соответствовало требованиям условий конкурса. Оценив «процедурные» темпы местных чиновников, энтузиасты решили не ждать окончания официальных процессов и обратились за помощью к рядовым горожанам.
Сбор средств продолжался несколько недель. За это время на открытый для строительства аллеи банковский счет славянцы перечислили около 60 тыс. грн., что позволило воплотить часть идеи – вымостить аллею семьи тротуарной плиткой и обустроить ее объектами парковой инфраструктуры. Для укладки фэма наняли бригаду строителей, остальную работу выполнили волонтеры. Подготовка к открытию проходила на протяжении недели в авральном режиме.
На сегодняшний день пространство представляет собой 80-метровую аллею с двумя цветниками и несколькими арт-объектами: лавочками для влюбленных и для рассорившихся, зоной для свадебных фотографий, стилизованным под уличный фонарь указателем и др. А сваренное из арматуры сердце станет местом, куда влюбленные и молодожены смогут повесить замочки - в знак семейного согласия. В ближайшие дни здесь будут установлены еще две декоративные лавочки и пышная входная арка.
В дальнейшем семейную аллею планируется продлить до педагогического лицея и разместить на ней много разнообразных объектов паркового и ланшафтного дизайна. Если все же получится привлечь деньги грантодателей – будет отлично, говорят энтузиасты, если нет – аллею все равно будут строить за счет благотворительных пожертвований. Сбор средств на реализацию проекта продолжается. Желающие присоединиться к этому начинанию могут подробнее узнать о нем на странице БФ «Славянская мечта» в социальной сети «Фейсбук».
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• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
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17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
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15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
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• Кто самый богатый из первых руководителей Славянска
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Территория сквера «Мечта» пополнилась новым объектом, который создан для всех влюбленных, а также тех, чьи чувства уже чуть-чуть потускнели. Торжественное открытие семейной аллеи состоялось здесь 13 мая.