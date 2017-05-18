Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея

Территория сквера «Мечта» пополнилась новым объектом, который создан для всех влюбленных, а также тех, чьи чувства уже чуть-чуть потускнели. Торжественное открытие семейной аллеи состоялось здесь 13 мая.

Удивительное преображение

Еще три года назад сквер «Мечта» представлял собой заросший диким кустарником и заваленный мусором участок городской территории. За прошедшее время эту зону стало не узнать: здесь появились лавочки, урны, цветочные клумбы, спортивная, танцевальная и детская площадки, фотозоны, арт-объекты и много другое. Последним на сегодня аккордом волонтерского порыва стало открытие аллеи семьи.

Как рассказала руководитель общественного объединения «Славянская мечта» Евгения Алфимова, задумка возникла у славянцев еще в прошлом году - тогда была возможность получить под проект средства международных донорских организаций. Препятствием к этому стало отсутствие у территории официального статуса, балансодержателя и наличие ряда других технических нюансов, что не соответствовало требованиям условий конкурса. Оценив «процедурные» темпы местных чиновников, энтузиасты решили не ждать окончания официальных процессов и обратились за помощью к рядовым горожанам.

Сбор средств продолжался несколько недель. За это время на открытый для строительства аллеи банковский счет славянцы перечислили около 60 тыс. грн., что позволило воплотить часть идеи – вымостить аллею семьи тротуарной плиткой и обустроить ее объектами парковой инфраструктуры. Для укладки фэма наняли бригаду строителей, остальную работу выполнили волонтеры. Подготовка к открытию проходила на протяжении недели в авральном режиме.

Продолжение следует

На сегодняшний день пространство представляет собой 80-метровую аллею с двумя цветниками и несколькими арт-объектами: лавочками для влюбленных и для рассорившихся, зоной для свадебных фотографий, стилизованным под уличный фонарь указателем и др. А сваренное из арматуры сердце станет местом, куда влюбленные и молодожены смогут повесить замочки - в знак семейного согласия. В ближайшие дни здесь будут установлены еще две декоративные лавочки и пышная входная арка.

В дальнейшем семейную аллею планируется продлить до педагогического лицея и разместить на ней много разнообразных объектов паркового и ланшафтного дизайна. Если все же получится привлечь деньги грантодателей – будет отлично, говорят энтузиасты, если нет – аллею все равно будут строить за счет благотворительных пожертвований. Сбор средств на реализацию проекта продолжается. Желающие присоединиться к этому начинанию могут подробнее узнать о нем на странице БФ «Славянская мечта» в социальной сети «Фейсбук».