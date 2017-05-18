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Фотофакт

Активный выходной

«Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»

Светлана Вьюниченко
18 мая 2017 Просмотров: 82 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Совсем скоро, 3 июня, в Центре культуры и окружающей среды в 16-й раз состоится праздник детского творчества и красоты «Мини-мисс Славянск-2017». Как всегда, конкурс подарит родному городу редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс».

По традиции, подготовка к яркому шоу включает не только тренировки и репетиции. Благодаря партнерам и спонсорам «Мини-мисс Славянск», участницы конкурса успевают за это время узнать много нового и интересного.  Так, 16 мая будущих «мини-мисс» ожидало очередное развлечение - поход в знаменитый славянский спа-центр «Тисида». 

Как выяснилось, многие из юных красавиц уже посещали «Тисиду» с родителями. Кто-то приходил сюда на взрослую акваэробику или детский аквафитнес, кто-то расслаблялся в восточном хамаме, кто-то просто плавал в освежающем бассейне. 

Но в новой детской программе «Остров приключений», которая недавно появилась в спектре услуг спа-центра, девчонки еще не участвовали. Для каждой из них она стала увлекательным сюрпризом. Под руководством двух бравых тренеров - Михаила и Александра будущих «мини-мисс» ждал целый час веселых водных развлечений. Всем участницам выдали очки для плавания. Тех, кто неуверенно держался на воде, снабдили нарукавниками - и приключения начались. Разделившись на две команды и ненадолго перевоплотившись в русалочек, девочки искали подводные сокровища, играли в  «водное поло», выполняли несложные акробатические упражнения, наводившие на мысли о синхронном плавании. 

Очень скоро юные красавицы по достоинству оценили умения тренеров. Девчонки буквально висли на них и называли своими друзьями. «У наших Михаила и Александра настоящий педагогический талант. Все дети сразу доверяют им и начинают чувствовать себя на воде уверенно», - улыбаясь, говорит администратор «Тисиды» Маргарита Миленькая. 

Пока девчонки резвились в бассейне, она рассказала их мамам об услугах, которые предоставляет спа-центр. Женщин заинтересовало разнообразие массажей, особенно понравился им пенный массаж, в результате которого все тело подвергается процедуре мягкого пилинга. Но самым главным его достоинством мамочки посчитали полное расслабление, которое испытывает посетитель спа-салона. «Усталость, психологическая напряженность проходят даже после одного сеанса», - подтвердила Маргарита Миленькая. А ведь, кроме массажей, здесь применяют еще и различные пилинги, и обертывания. В общем, любой посетитель может сполна ощутить вкус жизни и получить от нее удовольствие.

За веселыми эстафетами и квестами на воде часовая программа «Остров приключений» пролетела незаметно. «Обязательно попросим родителей подарить нам такой праздник на день рождения или по случаю окончания учебного года!», - дружно решили девчонки.

Но на этом праздничный день в «Тисиде» для них не окончился. Впереди участниц ждало посещение восточного хамама. Рассказав о правилах поведения в сауне, Маргарита Миленькая сообщила девочкам, что особенно полезно посещать хамам накануне летнего сезона. Ведь давно известно, что на очищенное, расслабленное тело, прошедшее процедуру пилинга, лучше и ровнее ложится загар. Из небольшой лекции девочки узнали, что слово «хамам» в переводе с турецкого означает «распространяющая пар», а само посещение турецкой бани стало для них настоящим открытием. Благодаря равномерному распределению тепла, хамам одинаково полезен и взрослым, и детям. В отличие от многих видов бань, он почти не имеет противопоказаний по здоровью. Наоборот - о его пользе для самочувствия ходят легенды. 

Во всем этом будущие мини-мисс убедились на собственном опыте. Как настоящие леди, они удобно расположились на лежанках, ведя свои девчоночьи беседы и чинно попивая травяной фиточай. Беседы, если прислушаться, были о самом главном - как стать еще красивее, как здорово, что они сегодня пришли в «Тисиду», и как замечательно, что в Славянске есть конкурс «Мини-мисс».

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Комментарии к статье ««Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»»

Совсем скоро, 3 июня, в Центре культуры и окружающей среды в 16-й раз состоится праздник детского творчества и красоты «Мини-мисс Славянск-2017». Как всегда, конкурс подарит родному городу редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс».

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