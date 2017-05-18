«Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»

|18 мая 2017
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Совсем скоро, 3 июня, в Центре культуры и окружающей среды в 16-й раз состоится праздник детского творчества и красоты «Мини-мисс Славянск-2017». Как всегда, конкурс подарит родному городу редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс».
По традиции, подготовка к яркому шоу включает не только тренировки и репетиции. Благодаря партнерам и спонсорам «Мини-мисс Славянск», участницы конкурса успевают за это время узнать много нового и интересного. Так, 16 мая будущих «мини-мисс» ожидало очередное развлечение - поход в знаменитый славянский спа-центр «Тисида».
Как выяснилось, многие из юных красавиц уже посещали «Тисиду» с родителями. Кто-то приходил сюда на взрослую акваэробику или детский аквафитнес, кто-то расслаблялся в восточном хамаме, кто-то просто плавал в освежающем бассейне.
Но в новой детской программе «Остров приключений», которая недавно появилась в спектре услуг спа-центра, девчонки еще не участвовали. Для каждой из них она стала увлекательным сюрпризом. Под руководством двух бравых тренеров - Михаила и Александра будущих «мини-мисс» ждал целый час веселых водных развлечений. Всем участницам выдали очки для плавания. Тех, кто неуверенно держался на воде, снабдили нарукавниками - и приключения начались. Разделившись на две команды и ненадолго перевоплотившись в русалочек, девочки искали подводные сокровища, играли в «водное поло», выполняли несложные акробатические упражнения, наводившие на мысли о синхронном плавании.
Очень скоро юные красавицы по достоинству оценили умения тренеров. Девчонки буквально висли на них и называли своими друзьями. «У наших Михаила и Александра настоящий педагогический талант. Все дети сразу доверяют им и начинают чувствовать себя на воде уверенно», - улыбаясь, говорит администратор «Тисиды» Маргарита Миленькая.
Пока девчонки резвились в бассейне, она рассказала их мамам об услугах, которые предоставляет спа-центр. Женщин заинтересовало разнообразие массажей, особенно понравился им пенный массаж, в результате которого все тело подвергается процедуре мягкого пилинга. Но самым главным его достоинством мамочки посчитали полное расслабление, которое испытывает посетитель спа-салона. «Усталость, психологическая напряженность проходят даже после одного сеанса», - подтвердила Маргарита Миленькая. А ведь, кроме массажей, здесь применяют еще и различные пилинги, и обертывания. В общем, любой посетитель может сполна ощутить вкус жизни и получить от нее удовольствие.
За веселыми эстафетами и квестами на воде часовая программа «Остров приключений» пролетела незаметно. «Обязательно попросим родителей подарить нам такой праздник на день рождения или по случаю окончания учебного года!», - дружно решили девчонки.
Но на этом праздничный день в «Тисиде» для них не окончился. Впереди участниц ждало посещение восточного хамама. Рассказав о правилах поведения в сауне, Маргарита Миленькая сообщила девочкам, что особенно полезно посещать хамам накануне летнего сезона. Ведь давно известно, что на очищенное, расслабленное тело, прошедшее процедуру пилинга, лучше и ровнее ложится загар. Из небольшой лекции девочки узнали, что слово «хамам» в переводе с турецкого означает «распространяющая пар», а само посещение турецкой бани стало для них настоящим открытием. Благодаря равномерному распределению тепла, хамам одинаково полезен и взрослым, и детям. В отличие от многих видов бань, он почти не имеет противопоказаний по здоровью. Наоборот - о его пользе для самочувствия ходят легенды.
Во всем этом будущие мини-мисс убедились на собственном опыте. Как настоящие леди, они удобно расположились на лежанках, ведя свои девчоночьи беседы и чинно попивая травяной фиточай. Беседы, если прислушаться, были о самом главном - как стать еще красивее, как здорово, что они сегодня пришли в «Тисиду», и как замечательно, что в Славянске есть конкурс «Мини-мисс».
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Приветствую, гость! Вход
18 мая 2017
• «Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»
• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
• Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»
17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
• Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль
• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
• Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов
• Кто самый богатый из первых руководителей Славянска
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• В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»
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• День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой
• В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»
• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
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• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
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Совсем скоро, 3 июня, в Центре культуры и окружающей среды в 16-й раз состоится праздник детского творчества и красоты «Мини-мисс Славянск-2017». Как всегда, конкурс подарит родному городу редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс».