В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана

|18 мая 2017
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Очередной факт вандализма зафиксировали краеведы Донетчины на территории Николаевской объединенной громады. Здесь неизвестные лица используют курганный комплекс в качестве карьера для добычи песка.
Напомним, что первый прецедент произошел возле Николаевки в конце прошлогоднего лета, когда один из местных краеведов обратил внимание на песок, завезенный на городской пляж. В песке он заметил фрагменты керамических изделий и человеческие останки – потемневшие от времени и посыпанные охрой кости. Задавшись целью установить, откуда этот песок привезен, мужчина обследовал окрестности Николаевки и увидел свежее разрытие на участке, который внесен в реестр исторического наследия как курганный комплекс. Как рассказала заместитель директора по научной работе Донецкого областного краеведческого музея Вера Кушнир, выезжавшие на место археологи отнесли захоронение к бронзовой эпохе.
Нужно отметить, что в тот раз разбирательство дела ничем не закончилось. Умер тогдашний мэр Николаевки, и все недоразумения списали на недоработки его команды. Несколько месяцев объект никто не трогал, но 5 апреля в Донецкий областной краеведческий музей снова позвонил неравнодушный николаевец и сообщил, что отбор песка из курганов возобновился. В этот раз комиссия сработала оперативно.
Прибыв на проблемный участок, краеведы застали там работающую технику – экскаватор и грузовую машину. Показать разрешение на добычу песка или хотя бы назвать заказчика рабочие отказались. Поскольку требовать эту информацию полномочий у комиссии не было, эпизод закончился составлением акта, в который внесли госномера работавшего спецавтотранспорта с приложением фотографий. Этот документ далее переслали в областное управление культуры. Водителей же просто предупредили об ответственности за нарушение законодательства об охране исторического наследия.
Последовавшая за этим пауза в «разработке» курганов продлилась не больше месяца. Уже на майские праздники работы возобновились, и в облуправление было направлено еще одно письмо. Из полученного ответа сотрудники Донецкого областного музея узнали, что собранные ими материалы были переданы в прокуратуру и другие компетентные органы для проведения расследования.
Сколько будет продолжаться следствие и чем оно закончится – сказать сложно. Нельзя исключить и того, что вандализм на курганном комплексе в это время будет продолжаться. Альтернативным вариантом, говорит Вера Кушнир, могло бы стать снятие с данного участка охранного статуса, но для этого необходимо провести там полноценное археологическое исследование и собрать все ценные материалы. Вопрос упирается в финансирование такой экспедиции профильным министерством.
От себя добавим, что идеальным исходом стала бы реализация обоих сценариев – и археологических раскопок, и привлечения вандалов к ответственности. Но если даже одно из ведомств сработает эффективно, ситуация перестанет выглядеть, как банальный «беспредел».
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Очередной факт вандализма зафиксировали краеведы Донетчины на территории Николаевской объединенной громады. Здесь неизвестные лица используют курганный комплекс в качестве карьера для добычи песка.