 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex







Loading...

Фотофакт

Активный выходной

За сколько предлагают купить здание бывшего загса

Антон Скворцов
19 мая 2017 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Стали известны расходы на создание так называемого «Прозрачного социального офиса», который должен появиться в Славянске в соответствии с профильной государственной программой.

Как мы сообщали в прошлом номере, новое учреждение планируется разместить в пятиэтажном здании бывшего загса на ул. Васильевской (Окт. Революции), 11. По словам начальника управления труда и соцзащиты населения Елены Алехиной, нынешний собственник продает его за 4 миллиона гривен. Чтобы Славянск стал частью программы, городские власти должны обеспечить место для размещения офиса. Таким образом, покупать объект придется за средства городского бюджета. Реконструкция же, на которую потребуется ориентировочно 30 миллионов, будет сделана за государственный счет.

Елена Алехина рассказала о структуре «Прозрачного офиса». Так, прием посетителей будет вестись на первом этаже. Там, помимо прочего, типовым проектом предусмотрена детская комната, где родители смогут оставлять своих малышей на время, пока заняты оформлением документов. На втором и третьем этажах разместятся сотрудники, которые будут заняты обработкой документов. Четвертый-пятый этажи отведут под архив, поскольку сейчас управление соцзащиты буквально завалено бумагами.    

Напомним, что перед покупкой здания данный вопрос должен пройти общественные слушания. По словам начальника УСЗН, они назначены на 25 мая.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

19 мая 2017

Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки

Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию

На Артема и в центре - снова автоворы

Славянск получил оборудование для тренажерных площадок

За сколько предлагают купить здание бывшего загса

Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно

Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен

18 мая 2017

В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана

Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»

Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз

«Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины

«Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»

Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея

Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»

Негеттские занятия

17 мая 2017

Почему в городе проблемы с водой

Минус один блокпост

16 мая 2017

Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины

Шестой чемпионский титул «Челси»

Дебютная победа ФК «Славянск»

Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается

В Славянске отметили день рождения патрульной полиции

Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк

Активный выходной

Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль

Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме

15 мая 2017

Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо

Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу

Учим ребенка пользоваться часами

12 мая 2017

Проверка гидранта обернулась аварией

Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов

Также в разделе

Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки

— 19 мая 2017 —

Так случилось, что весной 2014 года именно в окрестностях Славянска состоялись первые боевые столкновения украинских силовиков и пророссийских бандформирований. Сегодня на местах гибели бойцов ВСУ, вместо временных крестов, начинают появляться стационарные мемориалы.

Читать далее ⇒

Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию

— 19 мая 2017 —

Похоже, восстановление детского сада №26 на улице Ярослава Мудрого (Урицкого) войдет в историю Славянска как самый долгий и скандальный ремонт дошкольного учреждения. Работы, которые начались еще при Неле Штепе, все никак не могут закончиться. 

Читать далее ⇒

В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана

— 18 мая 2017 —

Очередной факт вандализма зафиксировали краеведы Донетчины на территории Николаевской объединенной громады. Здесь неизвестные лица используют курганный комплекс в качестве карьера для добычи песка.

Читать далее ⇒

«Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»

— 18 мая 2017 —

Совсем скоро, 3 июня, в Центре культуры и окружающей среды в 16-й раз состоится праздник детского творчества и красоты «Мини-мисс Славянск-2017». Как всегда, конкурс подарит родному городу редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «За сколько предлагают купить здание бывшего загса»

Стали известны расходы на создание так называемого «Прозрачного социального офиса», который должен появиться в Славянске в соответствии с профильной государственной программой.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск получил оборудование для тренажерных площадок

Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно

Почему в городе проблемы с водой

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

На Артема и в центре - снова автоворы

Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»

Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен

В Славянске ставят «умные» электросчетчики

Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Негеттские занятия

Притяженье с земли

Чемоданные настроения

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины

Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины

Шестой чемпионский титул «Челси»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

19 мая 2017

Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки

Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию

На Артема и в центре - снова автоворы

Славянск получил оборудование для тренажерных площадок

За сколько предлагают купить здание бывшего загса

Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно

Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен

18 мая 2017

В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана

Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»

Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз

«Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины

«Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»

Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея

Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»

Негеттские занятия

17 мая 2017

Почему в городе проблемы с водой

Минус один блокпост

16 мая 2017

Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины

Шестой чемпионский титул «Челси»

Дебютная победа ФК «Славянск»

Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается

В Славянске отметили день рождения патрульной полиции

Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк

Активный выходной

Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль

Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме

15 мая 2017

Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо

Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу

Учим ребенка пользоваться часами

12 мая 2017

Проверка гидранта обернулась аварией

Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top