За сколько предлагают купить здание бывшего загса

Стали известны расходы на создание так называемого «Прозрачного социального офиса», который должен появиться в Славянске в соответствии с профильной государственной программой.

Как мы сообщали в прошлом номере, новое учреждение планируется разместить в пятиэтажном здании бывшего загса на ул. Васильевской (Окт. Революции), 11. По словам начальника управления труда и соцзащиты населения Елены Алехиной, нынешний собственник продает его за 4 миллиона гривен. Чтобы Славянск стал частью программы, городские власти должны обеспечить место для размещения офиса. Таким образом, покупать объект придется за средства городского бюджета. Реконструкция же, на которую потребуется ориентировочно 30 миллионов, будет сделана за государственный счет.

Елена Алехина рассказала о структуре «Прозрачного офиса». Так, прием посетителей будет вестись на первом этаже. Там, помимо прочего, типовым проектом предусмотрена детская комната, где родители смогут оставлять своих малышей на время, пока заняты оформлением документов. На втором и третьем этажах разместятся сотрудники, которые будут заняты обработкой документов. Четвертый-пятый этажи отведут под архив, поскольку сейчас управление соцзащиты буквально завалено бумагами.

Напомним, что перед покупкой здания данный вопрос должен пройти общественные слушания. По словам начальника УСЗН, они назначены на 25 мая.