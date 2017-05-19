Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки

|19 мая 2017
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Так случилось, что весной 2014 года именно в окрестностях Славянска состоялись первые боевые столкновения украинских силовиков и пророссийских бандформирований. Сегодня на местах гибели бойцов ВСУ, вместо временных крестов, начинают появляться стационарные мемориалы.
Один из таких объектов был открыт 11 мая на пересечении улицы Современной и трассы Киев-Довжанский (вблизи поселка Семеновка), где 5 мая 2014 года погибли сотрудники спецподразделения «Альфа» - полковник Александр Анищенко и майор Руслан Лужецкий, а также старший прапорщик НГУ Виктор Долинский. На установленной волонтерами мемориальной плите отмечены еще два имени – капитана СБУ Геннадия Биличенко, погибшего 13 апреля, и полковника ВСУ Тараса Сенюка, который погиб под Славянском 3 июля 2014 года. Все они посмертно были удостоены высоких правительственных наград.
На открытие памятного знака собрались сослуживцы героев, военные волонтеры, представители духовенства, городской и районной администрации, рядовые жители Славянска. Но в центре внимания, безусловно, были родственники погибших, приехавшие, чтобы поучаствовать в мероприятии и узнать от очевидцев обстоятельства гибели членов их семей. Присутствие этих людей придало мероприятию особую атмосферу - каждый из выступающих благодарил их за воспитание героев, извинялся за то, что их детей, мужей и братьев не смогли уберечь, и пообещал, что мужество погибших под Славянском украинских бойцов станет достойным примером новому поколению защитников Родины.
Второй памятный знак открыли 13 мая возле села Маячка, на землях Черкасской территориальной громады. Три года назад здесь произошел самый кровавый на тот момент бой: двигавшаяся под Славянск колонна бронетехники 95-й аэромобильной бригады ВСУ попала в засаду, организованную боевиками возле разделяющей два пруда дамбы. Грамотные действия украинских десантников позволили тогда выиграть бой и вынудить противника к отступлению. Но далась та победа дорогой ценой: семеро военнослужащих погибли, еще 8 солдат и офицеров получили ранения.
Церемония открытия памятного знака не сильно отличалась от других подобных мероприятий. Слова благодарности за совершенный подвиг и обещание продолжить их дело, минута молчания, траурный салют, заупокойная литургия и возложение к мемориалу цветов – таковы основные компоненты событий, посвященных увековечиванию памяти героев. И пока на землях Донбасса не окончена война, эти события несут в себе еще один посыл – делать все, чтобы гибель героев была ненапрасной.
Напомним, что, по имеющимся сведениям, в боях за освобождение Славянска погибли 63 воина ВСУ и других силовых подразделений. В настоящее время общественность города лоббирует вопрос о создании памятной Аллеи героев, на которой будут указаны все данные о погибших под Славянском военнослужащих.
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• Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно
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18 мая 2017
• В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана
• Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»
• Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз
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• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
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17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
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• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
• Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль
• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
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Так случилось, что весной 2014 года именно в окрестностях Славянска состоялись первые боевые столкновения украинских силовиков и пророссийских бандформирований. Сегодня на местах гибели бойцов ВСУ, вместо временных крестов, начинают появляться стационарные мемориалы.