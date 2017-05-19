Разведчица «Тася» - какой Славянск запомнит фронтовика Второй мировой Татьяну Зайцеву

Весной нынешнего года Славянск навсегда простился с еще одним ветераном Второй мировой войны. 25 апреля ушла из жизни 94-летняя Татьяна Порфирьевна Зайцева, не дожив до 72-го Дня Победы двух недель.

Война застала 18-летнюю Танечку Загоруйко (такую фамилию она носила до замужества) в Харькове. Сюда она, деревенская девчонка из Курской области, приехала после школы, чтобы учиться в ФЗУ. Но учебу пришлось отложить - услышав голос Левитана по репродуктору, комсомолка Загоруйко отправилась в военкомат. Девушку направили в разведывательную школу. Освоив специальность радистки, уже в июле 1941-го она оказалась за линией фронта. Разведгруппа «Садко», с которой Татьяна Порфирьевна дошла до Праги, относилась к разряду легендарных. Они спасли от уничтожения шахты Донецка, которые фашисты планировали взорвать при отступлении. Собирали данные о силах противника в осажденном Сталинграде. Группа относилась к Южному фронту, в октябре 1943-го он стал 4-м Украинским. Несмотря на то, что даже после победы откровенно говорить о своей деятельности разведчики не могли, о подвигах «Садко» иногда писали центральные советские газеты - «Правда», «Красная звезда». Молоденькая радистка носила в ней позывной «Тася».

- Мама очень мало рассказывала о войне. Всю информацию приходилось собирать по крупицам, когда она могла, всегда к месту, разговориться, - вспоминает сегодня сын Татьяны Порфирьевны, Игорь Зайцев. - Знаю, что она вела на фронте дневник. Записывала туда и песни, и события, и свои размышления. Тетрадок дневника было несколько. Вероятно, их изготовили из большой амбарной немецкой книги, разрезав ее на части. Но почти все их мама передала историкам, которые собирали материалы об их группе. Осталась только одна тетрадь.

В ней, датированной 1943-44 годами, много песен. Среди общепризнанных, которые пела вся страна, попадаются явно бардовские варианты. Например, о девушке, которая, не дождавшись милого с фронта, загуляла с немцем. Или о том, как молодой боец сгорел в танке, вспоминая школу, родную улицу и веря, что мы все равно победим. Наверное, подобные тексты под сопровождение гитары напевают в блиндажах и сегодняшней войны. Есть в тетрадке зарисовки о людях, которые попадались девушке на фронтовых дорогах. В них - море позитива. Практически каждый описан, как «очень хороший, светлый человек». А вот событийные записи отсутствуют. Вероятно, поэтому тетрадка осталась у хозяйки - сведений о разведгруппе она не содержит. Есть только несколько строчек о том, как долго болели у разведчицы ноги и было трудно ходить.

- Ноги мама сильно ушибла в августе 1943-го, когда их забрасывали в Сталино (Донецк - прим. ред.). В тыл врага летели всегда ночью, она в тот раз неудачно приземлилась, и поняла, что не может идти. Ползла к месту сбора, и не знала, какое решение примет командир, - рассказывает сын.

Опасения были не напрасны. Однажды осенью группе пришлось прятаться в болоте. Молоденькая радистка простудилась и сильно кашляла. Тогда командир сказал ей: «Делай что хочешь, хоть землю жри. Но если будешь кашлять и демаскировать всех - пристрелю».

Много лет спустя, слушая эту историю, сыновья-школьники с замиранием сердца спросили: «И что же ты делала, мама?» «Как что - землю жрала», - усмехнувшись, ответила мать.

Но в этот раз Татьяне повезло. Как добралась до места сбора, она от боли почти не помнила. Командир, проверив, что ноги не переломаны и позвоночник цел, оставил ее в живых. Бойцы много километров тянули радистку на руках. Она была единственной девушкой в группе, и ее жалели. Потом раздобыли селянскую подводу, уложили на нее Татьяну, накрыли тряпками. Один из разведчиков был за возницу, второй шел рядом. По легенде, девушка болела тифом, который тогда свирепствовал на Донбассе, и они везли ее в село к тетке. Полицаи и немцы, боясь заразиться, подводу не досматривали. А разведчики, передвигаясь таким образом между населенными пунктами, собирали необходимые данные.

В марте 1945, приземлившись в районе чехословацкого городка Поличка, разведгруппа потеряла обоих переводчиков. Но с поставленной задачей они все равно справились. Там же, в Чехословакии, группа «Садко» встретила Победу.

Демобилизовалась старший сержант Татьяна Загоруйко в июне 1945 года. Домой вернулась с медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», орденами «Славы» и «Знак почета». В родном селе Уланок не осталась, приехала в Славянск, где жили две ее тетки.

Уже здесь поступила работать в портновскую артель, которая позже трансформировалась в швейную фабрику. На ней бывшая разведчица трудилась до выхода на пенсию. В Славянске встретила свою судьбу - фронтовика Ивана Зайцева. У боевой пары родились двое сыновей. В 2010-м не стало Ивана Константиновича. Жена пережила его на семь лет.

В 1990-х Татьяна Порфирьевна вела активную переписку с бывшими сослуживцами и мемуаристами, получила звание почетного ветерана десантных войск. В музее ее «подшефной» ООШ №12 собраны материалы о знаменитой землячке. И все же о героях былой войны мы знаем слишком мало. Они уходят от нас в вечность. А мы не успеваем выслушать, запомнить, осознать истории их жизней, которую фронтовики не считали подвигом.