Спортивная одежда для девушек. Важные советы удачного выбора

Женское тело может обрести совершенные формы только в том случае, если девушка регулярно будет заниматься в спортзале, именно поэтому выбор одежды для занятий спортом очень важен.

Грамотно приобретенная одежда и аксессуары сделают тренировки максимально комфортными и продуктивными. Успехи и красота – вот лучшие стимулы, чтобы не останавливаться на достигнутом!

Обувь

Обувь для занятий фитнесом следует выбирать тщательно. Модель кроссовок должна соответствовать выбранному виду спорта. Выбрать удачный вариант для девушек можно в интернет магазине. Правда, и здесь возможен компромисс. Фитнес-кроссовки для кардиотренировки вполне можно надеть в тренажерный зал, но вот на йогу нельзя обуть кроссовки для единоборств.

Топы для занятий

Спортивные топы отличаются тем, что они уменьшают колебание груди при движениях на 50%, а обычное белье лишь на 25%. Когда девушка добьется стройности фигуры, сделает животик рельефным, топ для фитнеса станет лучшим вариантом одежды. Спортивный топ идеально сочетается с шортиками и леггинсами.

Сегодня в магазинах Adidas можно найти следующие модели лифов:

бюстгальтер с чашечками, оснащенный дополнительной фиксацией;

бандаж, приподнимающий грудь – лучшее решение для обладательниц маленького размера;

топ сpush-up эффектом – идеален для девушек, мечтающих о качественной поддержке груди во время занятий и ее привлекательном внешнем виде.

Лосины и легинсы

Низ в виде легинсов отлично подходит к спортивному бюстгальтеру и обтягивающей майке. Если занятия будут проводиться на улице, стоит накинуть сверху олимпийку, чтобы ощущать себя более комфортно и не простудиться.

Леггинсы с лосинами шьют из синтетики либо хлопка, причем каждая ткань отличается своими плюсами и минусами. Особенностью специализированных материалов считается то, что они позволяют коже «дышать» и не провоцируют раздражений. Хлопок лучше впитывает влагу, такие леггинсы подойдут для йоги, растяжки и пилатеса.

Несколько важных нюансов

Женщинам, которые делают первые шаги в фитнесе, а также тем, кто сильно потеет, стоит приобретать спортивную одежду темно-синего либо черного оттенков. На ней не будут сильно заметны пятна пота.

С должной ответственностью стоит отнестись и к выбору носков, ведь обувь на босую ногу надевать нельзя. Лучше, если носки будут выполнены из хлопчатобумажной ткани с низким процентом эластана. Чтобы не натереть ноги в новой обуви, проблемные места сразу заклейте бактерицидными пластырями.