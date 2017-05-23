Спортивная одежда для девушек. Важные советы удачного выбора

|23 мая 2017
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Женское тело может обрести совершенные формы только в том случае, если девушка регулярно будет заниматься в спортзале, именно поэтому выбор одежды для занятий спортом очень важен.
Грамотно приобретенная одежда и аксессуары сделают тренировки максимально комфортными и продуктивными. Успехи и красота – вот лучшие стимулы, чтобы не останавливаться на достигнутом!
Обувь для занятий фитнесом следует выбирать тщательно. Модель кроссовок должна соответствовать выбранному виду спорта. Выбрать удачный вариант для девушек можно в интернет магазине. Правда, и здесь возможен компромисс. Фитнес-кроссовки для кардиотренировки вполне можно надеть в тренажерный зал, но вот на йогу нельзя обуть кроссовки для единоборств.
Спортивные топы отличаются тем, что они уменьшают колебание груди при движениях на 50%, а обычное белье лишь на 25%. Когда девушка добьется стройности фигуры, сделает животик рельефным, топ для фитнеса станет лучшим вариантом одежды. Спортивный топ идеально сочетается с шортиками и леггинсами.
Сегодня в магазинах Adidas можно найти следующие модели лифов:
Низ в виде легинсов отлично подходит к спортивному бюстгальтеру и обтягивающей майке. Если занятия будут проводиться на улице, стоит накинуть сверху олимпийку, чтобы ощущать себя более комфортно и не простудиться.
Леггинсы с лосинами шьют из синтетики либо хлопка, причем каждая ткань отличается своими плюсами и минусами. Особенностью специализированных материалов считается то, что они позволяют коже «дышать» и не провоцируют раздражений. Хлопок лучше впитывает влагу, такие леггинсы подойдут для йоги, растяжки и пилатеса.
Женщинам, которые делают первые шаги в фитнесе, а также тем, кто сильно потеет, стоит приобретать спортивную одежду темно-синего либо черного оттенков. На ней не будут сильно заметны пятна пота.
С должной ответственностью стоит отнестись и к выбору носков, ведь обувь на босую ногу надевать нельзя. Лучше, если носки будут выполнены из хлопчатобумажной ткани с низким процентом эластана. Чтобы не натереть ноги в новой обуви, проблемные места сразу заклейте бактерицидными пластырями.
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• Спортивная одежда для девушек. Важные советы удачного выбора
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19 мая 2017
• Разведчица «Тася» - какой Славянск запомнит фронтовика Второй мировой Татьяну Зайцеву
• Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки
• Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию
• На Артема и в центре - снова автоворы
• Славянск получил оборудование для тренажерных площадок
• За сколько предлагают купить здание бывшего загса
• Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно
• Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен
18 мая 2017
• В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана
• Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»
• Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз
• «Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины
• «Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»
• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
• Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»
17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
• Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль
• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
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Женское тело может обрести совершенные формы только в том случае, если девушка регулярно будет заниматься в спортзале, именно поэтому выбор одежды для занятий спортом очень важен.