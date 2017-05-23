В Славянске открыли памятную доску Андрею Ременюку

Мероприятие началось с торжественного собрания в актовом зале учебного учреждения. Кроме студентов и преподавателей, здесь собрались представители общественности, городского руководства и родственники погибшего героя – мать Наталья Александровна, отец Олег Андреевич, брат Дмитрий и сестра Лариса. Поблагодарив всех пришедших за внимание, сестра героя рассказала о том, каким Андрей был при жизни – веселым парнем, интересным собеседником, надежным товарищем и настоящим патриотом.

Сразу после начала оккупации Донетчины пророссийскими боевиками Андрей Ременюк одним из первых записался в добровольцы и отправился служить на передовую в составе 81-й отдельной аэромобильной бригады. 8 декабря 2014 года, в результате артиллерийского обстрела, который начали террористы, доброволец погиб в селе Пески под Донецком. За свой подвиг военнослужащий посмертно награжден орденом «За мужество» ІІІ степени и нагрудным знаком «За оборону Донецкого аэропорта».

До начала войны семья Ременюк проживала в небольшом поселке, вблизи города Брянка Луганской области. После того, как туда пришли сторонники пресловутого «русского мира», родственникам воина ВСУ пришлось срочно выезжать на подконтрольную Украине территорию. Местом своего жительства они выбрали Славянск, где Андрей с 2004 по 2005 годы учился на проводника железнодорожных вагонов. Здесь же, на кладбище мкр-на Северный, покоится теперь его прах. Благодаря заботе местных волонтеров, на ухоженной могиле героя всегда лежат свежие цветы - свидетельство благодарности славянцев за подаренный мир.

С 23 мая в городе появился еще один знак – мемориальная доска, открытая в честь Андрея Ременюка по инициативе активистов общественной организации «Гуртом Слов`янськ» и при поддержке администрации многопрофильного центра профессиональной подготовки. Память погибшего героя присутствующие почтили скорбной минутой молчания.