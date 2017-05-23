В Славянске открыли памятную доску Андрею Ременюку

|23 мая 2017
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На стене здания Славянского многопрофильного регионального центра профессиональной подготовки 23 мая появилась мемориальная табличка с именем бывшего выпускника, погибшего под Донецком зимой 2014 года.
Мероприятие началось с торжественного собрания в актовом зале учебного учреждения. Кроме студентов и преподавателей, здесь собрались представители общественности, городского руководства и родственники погибшего героя – мать Наталья Александровна, отец Олег Андреевич, брат Дмитрий и сестра Лариса. Поблагодарив всех пришедших за внимание, сестра героя рассказала о том, каким Андрей был при жизни – веселым парнем, интересным собеседником, надежным товарищем и настоящим патриотом.
Сразу после начала оккупации Донетчины пророссийскими боевиками Андрей Ременюк одним из первых записался в добровольцы и отправился служить на передовую в составе 81-й отдельной аэромобильной бригады. 8 декабря 2014 года, в результате артиллерийского обстрела, который начали террористы, доброволец погиб в селе Пески под Донецком. За свой подвиг военнослужащий посмертно награжден орденом «За мужество» ІІІ степени и нагрудным знаком «За оборону Донецкого аэропорта».
До начала войны семья Ременюк проживала в небольшом поселке, вблизи города Брянка Луганской области. После того, как туда пришли сторонники пресловутого «русского мира», родственникам воина ВСУ пришлось срочно выезжать на подконтрольную Украине территорию. Местом своего жительства они выбрали Славянск, где Андрей с 2004 по 2005 годы учился на проводника железнодорожных вагонов. Здесь же, на кладбище мкр-на Северный, покоится теперь его прах. Благодаря заботе местных волонтеров, на ухоженной могиле героя всегда лежат свежие цветы - свидетельство благодарности славянцев за подаренный мир.
С 23 мая в городе появился еще один знак – мемориальная доска, открытая в честь Андрея Ременюка по инициативе активистов общественной организации «Гуртом Слов`янськ» и при поддержке администрации многопрофильного центра профессиональной подготовки. Память погибшего героя присутствующие почтили скорбной минутой молчания.
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19 мая 2017
• Разведчица «Тася» - какой Славянск запомнит фронтовика Второй мировой Татьяну Зайцеву
• Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки
• Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию
• На Артема и в центре - снова автоворы
• Славянск получил оборудование для тренажерных площадок
• За сколько предлагают купить здание бывшего загса
• Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно
• Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен
18 мая 2017
• В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана
• Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»
• Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз
• «Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины
• «Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»
• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
• Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»
17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
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Комментарии к статье «В Славянске открыли памятную доску Андрею Ременюку»
На стене здания Славянского многопрофильного регионального центра профессиональной подготовки 23 мая появилась мемориальная табличка с именем бывшего выпускника, погибшего под Донецком зимой 2014 года.