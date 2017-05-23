Жертвами политических репрессий в Славянске стали больше тысячи человек

|23 мая 2017
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В минувшее воскресенье в Украине вспоминали людей, которые стали жертвами политических репрессий во времена сталинского режима. В Славянске День памяти отметили в пятницу, 19 мая. Митинг, в котором приняли участие работников исполкома и общественных организаций, прошел возле дома №4 на улице Шевченко, где в память о репрессированных жителях Славянска и Славянского района установлена памятная доска.
О трагических событиях минувшего века напомнил начальник отдела внутренней политики Дмитрий Кравченко. «Репрессии, депортации, голодомор - именно к таким ужасным способам прибегала тоталитарная советская машина, чтобы сломить дух свободолюбивого украинского и других народов, которые проживали на просторах СССР. Она убивала так называемых врагов народа, шпионов и диверсантов. На самом деле это были крестьяне, рабочие, учителя, священники, ученые, писатели», - рассказал он, отметив, что террор был направлен на уничтожение реальных и воображаемых врагов Иосифа Сталина.
Физическое истребление людей, чье мировоззрение отличалось от коммунистического, началось сразу после Октябрьской революции и достиг апогея в 1937-38 годах. «Следствием репрессий стало уничтожение наиболее активной и просвещенной части населения и моральное растление тех, кого террор не коснулся. Репрессии нанесли ощутимый удар по всему обществу. В атмосфере страха, наговоров, насилия воспитывалось целое поколение людей», - добавил Кравченко.
В Славянске и Славянском районе жертвами политических преследований стали 1 тысяча 66 человек. В 1993 году в Славянске было основано общество жертв политрепрессий, которое на тот момент стало первым в Украине. Именно его усилиями была изготовлена и установлена на доме Александрова памятная доска. Между тем, нынешний председатель общества Любовь Дубровина уверена, что в городе необходимо установить полноценный памятник событиям того времени. По ее словам, несколько лет назад этот вопрос уже обсуждался. Профинансировать установку монумента согласился один из городских бизнесменов, но в итоге ничего так и не получилось.
В настоящий момент общество насчитывает 136 человек. Среди них остались только шестеро живых участников тех событий, отсидевших сроки по политическим статьям и впоследствии реабилитированных. В основном же, в организации состоят родственники репрессированных.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, а в завершение мероприятия возложили к памятной табличке цветы.
День памяти жертв политических репрессий отмечается в Украине ежегодно каждое третье воскресенье мая.
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Комментарии к статье «Жертвами политических репрессий в Славянске стали больше тысячи человек »
В минувшее воскресенье в Украине вспоминали людей, которые стали жертвами политических репрессий во времена сталинского режима. В Славянске День памяти отметили в пятницу, 19 мая. Митинг, в котором приняли участие работников исполкома и общественных организаций, прошел возле дома №4 на улице Шевченко, где в память о репрессированных жителях Славянска и Славянского района установлена памятная доска.