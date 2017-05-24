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Фотофакт

Активный выходной

В Былбасовке открылась первая в области опорная школа

Павел Коротенко
24 мая 2017 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Почетное право перерезать символическую ленточку организаторы мероприятия предоставили губернатору области и председателю бюджетного комитета ВР Андрею Павелко. Фото - Павел Коротенко.
  • После официального открытия народные депутаты вместе со школьниками опробовали современное оборудование в одном из классов. Фото - Павел Коротенко.

Завершился один из этапов программы по созданию в Украине сети опорных школ, оборудованных по последнему слову техники. 19 мая в поселке Былбасовка состоялось открытие такого учреждения.

Торжественная часть

На церемонию открытия школы съехалось много гостей: кроме руководства области и района, здесь были участники всеукраинского форума по децентрализации, который проходил в тот момент в Краматорске, и даже народные депутаты Украины – члены парламентского комитета по вопросам бюджета, приехавшие на Донетчину в рамках выездного рабочего заседания. 

Обращаясь к собравшейся аудитории, губернатор Донецкой области Павел Жебривский пояснил, что опорная школа в Былбасовке – первая из 28-ми аналогичных общеобразовательных учреждений Донецкой области, открыть которые планируется до конца текущего года. Также глава Донецкой ОГА подчеркнул, что процесс создания опорных школ состоит из трех компонентов – ремонта здания и помещений, оснащения их современной цифровой техникой, переориентирование учителей на новые формы преподавания. Все три условия, по его словам, в Былбасовской школе выполнены на отлично. 

Почетное право перерезать символическую ленточку организаторы мероприятия предоставили губернатору области и председателю бюджетного комитета ВР Андрею Павелко. После этого начался подготовленный школьниками концерт и экскурсия по школе.

Цифровое образование

Помимо обычного осмотра помещений, гостям предложили самостоятельно опробовать школьное оборудование. Под руководством представителя МАН, они вместе со старшеклассниками поучаствовали в практической работе по химии - с использованием установленной в школе электронной системы «Эйнштейн». Стоит отметить, что в 2014 году эта образовательная система заняла первое место на проходившем в Лондоне всемирном конкурсе цифровых технологий.

Напомним, что на трансформацию Былбасовской школы в опорную было затрачено порядка 15 млн. грн. Предполагается, что обучаясь в таких условиях, школьники смогут стать более конкурентоспособными на отечественном и международном рынках высшего образования. 

Осталось решить вопрос наполняемости опорной школы. В настоящее время в опорной школе Былбасовки обучается 240 детей, всего же объект рассчитан на 620 учащихся. Однако, как считает председатель Славянского районного совета Константин Черников, пустовать аудитории не будут, ведь отдать своего ребенка в современную школу, по его мнению, захотят большинство родителей поселка и близлежащих населенных пунктов. Сбудется ли такой прогноз, покажет начало нового учебного года.

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Комментарии к статье «В Былбасовке открылась первая в области опорная школа»

Завершился один из этапов программы по созданию в Украине сети опорных школ, оборудованных по последнему слову техники. 19 мая в поселке Былбасовка состоялось открытие такого учреждения.

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