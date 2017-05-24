Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали

В пятницу, 26 мая, последние звонки в школах города прозвучат для 1600 выпускников. 627 из них закончат 11-е классы, остальные – девятые.

Среди одиннадцатиклассников 36 человек являются претендентами на медали. 30 человек претендуют на золотые награды, 6 – на серебряные. Как объяснила замначальника гороо Марина Хохлова, для серебряных медалистов допускается наличие в аттестате двух «9».

В нынешнем году больше всего медалистов – восемь золотых – планирует выпустить ООШ №5. В ООШ №17 – четверо претендентов на золотую медаль. На третьем месте в рейтинге почета – ООШ №12. Здесь трое золотых претендентов и один серебряный. Далее следуют ООШ №10, где двое выпускников претендуют на золотую медаль и трое на серебряную. На пятом месте – педагогический лицей, где два золотых и 1 серебряный претенденты.

Окончательные результаты будут понятны после того, как выпускники напишут ВНО. В этом году, напомним, нужно сдавать три обязательных тестирования: украинский язык и литературу, историю Украины либо математику, и третий предмет – по выбору школьника. Первый предмет – украинский язык и литературу – выпускники сдали 23 мая. На выполнение сертификационной работы из 58 заданий было отведено 180 минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 104. Результат выполнения теста будет засчитываться выпускникам общеобразовательных учебных заведений как оценка государственной итоговой аттестации.

Добавим, что в прошлом году в Славянске было 638 выпускников одиннадцатых классов. Среди них – 16 медалистов. 11 человек получили золотые награды, 5 – серебряные.