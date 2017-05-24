 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex







Loading...

Фотофакт

Активный выходной

Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали

Светлана Вьюниченко
24 мая 2017 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В пятницу, 26 мая, последние звонки в школах города прозвучат для 1600 выпускников. 627 из них закончат 11-е классы, остальные – девятые.

Среди одиннадцатиклассников 36 человек являются претендентами на медали. 30 человек претендуют на золотые награды, 6 – на серебряные. Как объяснила замначальника гороо Марина Хохлова, для серебряных медалистов допускается наличие в аттестате двух «9». 

В нынешнем году больше всего медалистов – восемь золотых – планирует выпустить ООШ №5. В ООШ №17 – четверо претендентов на золотую медаль. На третьем месте в рейтинге почета – ООШ №12. Здесь трое золотых претендентов и один серебряный. Далее следуют ООШ №10, где двое выпускников претендуют на золотую медаль и трое на серебряную. На пятом месте – педагогический лицей, где два золотых и 1 серебряный претенденты. 

Окончательные результаты будут понятны после того, как выпускники напишут ВНО. В этом году, напомним, нужно сдавать три обязательных тестирования: украинский язык и литературу, историю Украины либо математику, и третий предмет – по выбору школьника. Первый предмет – украинский язык и литературу – выпускники сдали 23 мая. На выполнение сертификационной работы из 58 заданий было отведено 180 минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 104. Результат выполнения теста будет засчитываться выпускникам общеобразовательных учебных заведений как оценка государственной итоговой аттестации.

Добавим, что в прошлом году в Славянске было 638 выпускников одиннадцатых классов. Среди них – 16 медалистов. 11 человек получили золотые награды, 5 – серебряные.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

24 мая 2017

СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина

День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях

Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали

В Былбасовке открылась первая в области опорная школа

23 мая 2017

Чемпионат Украины по рукопашному бою

В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ

Над входом в центральный парк появилось название

Жертвами политических репрессий в Славянске стали больше тысячи человек

Спортивная одежда для девушек. Важные советы удачного выбора

В Славянске открыли памятную доску Андрею Ременюку

Перфораторы – основные функции и преимущества аппарата

19 мая 2017

Разведчица «Тася» - какой Славянск запомнит фронтовика Второй мировой Татьяну Зайцеву

Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки

Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию

На Артема и в центре - снова автоворы

Славянск получил оборудование для тренажерных площадок

За сколько предлагают купить здание бывшего загса

Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно

Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен

18 мая 2017

В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана

Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»

Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз

«Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины

«Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»

Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея

Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»

Негеттские занятия

17 мая 2017

Почему в городе проблемы с водой

Минус один блокпост

16 мая 2017

Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины

Шестой чемпионский титул «Челси»

Также в разделе

СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина

— 24 мая 2017 —

Депутатская комиссия рекомендовала сессии городского совета лишить Иосифа Кобзона звания «Почетный гражданин Славянска». Отметим, что впервые вопрос об этом был поднят в 2015 году. Таким образом, только на декларирование намерений депутатам понадобилось более двух лет.

Читать далее ⇒

День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях

— 24 мая 2017 —

В этом году День вышиванки, который Украина отмечает каждый третий четверг мая, пришелся на 18-е число. Славянск отреагировал на дату красочным шествием по улицам города.

Читать далее ⇒

В Былбасовке открылась первая в области опорная школа

— 24 мая 2017 —

Завершился один из этапов программы по созданию в Украине сети опорных школ, оборудованных по последнему слову техники. 19 мая в поселке Былбасовка состоялось открытие такого учреждения.

Читать далее ⇒

Жертвами политических репрессий в Славянске стали больше тысячи человек

— 23 мая 2017 —

В минувшее воскресенье в Украине вспоминали людей, которые стали жертвами политических репрессий во времена сталинского режима. В Славянске День памяти отметили в пятницу, 19 мая. Митинг, в котором приняли участие работников исполкома и общественных организаций, прошел возле дома №4 на улице Шевченко, где в память о репрессированных жителях Славянска и Славянского района установлена памятная доска.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали»

В пятницу, 26 мая, последние звонки в школах города прозвучат для 1600 выпускников. 627 из них закончат 11-е классы, остальные – девятые.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Над входом в центральный парк появилось название

Славянск получил оборудование для тренажерных площадок

Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

На Артема и в центре - снова автоворы

Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»

Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен

В Славянске ставят «умные» электросчетчики

Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Негеттские занятия

Притяженье с земли

Чемоданные настроения

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Чемпионат Украины по рукопашному бою

В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ

«Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

24 мая 2017

СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина

День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях

Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали

В Былбасовке открылась первая в области опорная школа

23 мая 2017

Чемпионат Украины по рукопашному бою

В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ

Над входом в центральный парк появилось название

Жертвами политических репрессий в Славянске стали больше тысячи человек

Спортивная одежда для девушек. Важные советы удачного выбора

В Славянске открыли памятную доску Андрею Ременюку

Перфораторы – основные функции и преимущества аппарата

19 мая 2017

Разведчица «Тася» - какой Славянск запомнит фронтовика Второй мировой Татьяну Зайцеву

Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки

Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию

На Артема и в центре - снова автоворы

Славянск получил оборудование для тренажерных площадок

За сколько предлагают купить здание бывшего загса

Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно

Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен

18 мая 2017

В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана

Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»

Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз

«Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины

«Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»

Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея

Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»

Негеттские занятия

17 мая 2017

Почему в городе проблемы с водой

Минус один блокпост

16 мая 2017

Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины

Шестой чемпионский титул «Челси»

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top