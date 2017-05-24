СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина

Депутатская комиссия рекомендовала сессии городского совета лишить Иосифа Кобзона звания «Почетный гражданин Славянска». Отметим, что впервые вопрос об этом был поднят в 2015 году. Таким образом, только на декларирование намерений депутатам понадобилось более двух лет.

Заседание состоялось 18 мая. Именно на нем было получено письмо из центрального офиса Службы безопасности Украины, в котором содержался ответ на запрос, который председатель комиссии Дмитрий Кочуков направил в Генпрокуратуру и СБУ еще 21 марта. Из Службы безопасности сообщали славянцам, что посягательства на территориальную целостность страны и официальный запрет Иосифу Кобзону на въезд в Украину могут служить достаточным основанием лишить его звания почетного гражданина любого украинского города. Более того, практически все города, где он такое звание имел, сделали это еще два года назад.

Стоит добавить, что решение о лишении звания члены комиссии приняли до получения письма, которое принесли к концу заседания. Для полноты картины заслушали общественного активиста Александра Белименко, готовившего материалы об антиукраинской деятельности Кобзона. Судя по предоставленной открытой информации, Иосиф Кобзон публично заявлял, что не хочет быть почетным гражданином страны, где «действует фашистский режим». Это высказывание можно расценить, как официальное заявление об отказе. Тем более, что славянское Положение о статусе почетных граждан включает такой пункт.

Кроме того, Кобзон является «почетным консулом «ДНР», в Википедии содержится его официальное заявление как члена парламента РФ о полной поддержке политики Владимира Путина в отношении Украины.

- Мы считаем, что оснований для лишения Кобзона звания «Почетный гражданин Славянска» более, чем достаточно, – высказал общее мнение Дмитрий Кочуков.

Окончательное решение остается за депутатским корпусом. Данный вопрос будет вынесен на июньское заседание сессии городского совета – чтобы выдержать все технические процедуры.