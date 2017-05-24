В Славянске выступит еще один военный оркестр

— 24 мая 2017 —

Депутатская комиссия рекомендовала сессии городского совета лишить Иосифа Кобзона звания «Почетный гражданин Славянска». Отметим, что впервые вопрос об этом был поднят в 2015 году. Таким образом, только на декларирование намерений депутатам понадобилось более двух лет.

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