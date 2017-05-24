|24 мая 2017
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Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» (далі ПАТ «Укрпошта») здійснює міжнародні поштові перекази, у тому числі термінові перекази, міжнародні прості перекази та міжнародні перекази післяплати.
Міжнародні поштові перекази в національній валюті приймаються до зарубіжних країн, в тому числі до Російської федерації та виплачуються у всіх об’єктах поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта».
Додаткова інформація про обмін міжнародними поштовими переказами та поштовими відправленнями з післяплатою з іноземними країнами розміщена на офіційному сайті ПАТ «Укрпошта»
24 мая 2017
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• Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно
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• До уваги споживачів послуг поштового звязку
• Как в Славянске организовали выдачу справок о составе семьи
• Новые достижения славянских «вольников»
• Бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
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• Клуб «Чигоринец» отметил 35-летие
• СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина
• День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях
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— 24 мая 2017 —
В пятницу, 26 мая, на центральной площади Славянска состоится выступление военного оркестра Государственной спецслужбы транспорта.
— 24 мая 2017 —
Депутатская комиссия рекомендовала сессии городского совета лишить Иосифа Кобзона звания «Почетный гражданин Славянска». Отметим, что впервые вопрос об этом был поднят в 2015 году. Таким образом, только на декларирование намерений депутатам понадобилось более двух лет.
— 24 мая 2017 —
В этом году День вышиванки, который Украина отмечает каждый третий четверг мая, пришелся на 18-е число. Славянск отреагировал на дату красочным шествием по улицам города.
— 24 мая 2017 —
В пятницу, 26 мая, последние звонки в школах города прозвучат для 1600 выпускников. 627 из них закончат 11-е классы, остальные – девятые.
Приветствую, гость! Вход
24 мая 2017
• В Славянске выступит еще один военный оркестр
• Что не в порядке - документы или квалификация
• Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно
• Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду
• До уваги споживачів послуг поштового звязку
• Как в Славянске организовали выдачу справок о составе семьи
• Новые достижения славянских «вольников»
• Бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «КДЮСШ-Славхлеб» занял 2-е место на турнире по футболу в Лимане
• Клуб «Чигоринец» отметил 35-летие
• СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина
• День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях
• Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали
• В Былбасовке открылась первая в области опорная школа
23 мая 2017
• Чемпионат Украины по рукопашному бою
• В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ
• Над входом в центральный парк появилось название
• Жертвами политических репрессий в Славянске стали больше тысячи человек
• Спортивная одежда для девушек. Важные советы удачного выбора
• В Славянске открыли памятную доску Андрею Ременюку
• Перфораторы – основные функции и преимущества аппарата
19 мая 2017
• Разведчица «Тася» - какой Славянск запомнит фронтовика Второй мировой Татьяну Зайцеву
• Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки
• Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию
• На Артема и в центре - снова автоворы
• Славянск получил оборудование для тренажерных площадок
• За сколько предлагают купить здание бывшего загса
• Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно
• Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен
18 мая 2017
• В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана
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Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» (далі ПАТ «Укрпошта») здійснює міжнародні поштові перекази, у тому числі термінові перекази, міжнародні прості перекази та міжнародні перекази післяплати.