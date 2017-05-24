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Фотофакт

Вневоенная скульптура

До уваги споживачів послуг поштового звязку
24 мая 2017 Просмотров: 83 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» (далі ПАТ «Укрпошта») здійснює міжнародні поштові перекази, у тому числі термінові перекази, міжнародні прості перекази та міжнародні перекази післяплати.

Міжнародні поштові перекази в національній валюті приймаються до зарубіжних країн, в тому числі до Російської федерації та виплачуються у всіх об’єктах поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта».

Додаткова інформація про обмін міжнародними поштовими переказами та поштовими відправленнями з післяплатою з іноземними країнами розміщена на офіційному сайті ПАТ «Укрпошта»

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Комментарии к статье «До уваги споживачів послуг поштового звязку»

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» (далі ПАТ «Укрпошта») здійснює міжнародні поштові перекази, у тому числі термінові перекази, міжнародні прості перекази та міжнародні перекази післяплати.

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Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали

В Былбасовке открылась первая в области опорная школа

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Чемпионат Украины по рукопашному бою

В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ

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