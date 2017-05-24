До уваги споживачів послуг поштового звязку

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» (далі ПАТ «Укрпошта») здійснює міжнародні поштові перекази, у тому числі термінові перекази, міжнародні прості перекази та міжнародні перекази післяплати.

Міжнародні поштові перекази в національній валюті приймаються до зарубіжних країн, в тому числі до Російської федерації та виплачуються у всіх об’єктах поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта».

Додаткова інформація про обмін міжнародними поштовими переказами та поштовими відправленнями з післяплатою з іноземними країнами розміщена на офіційному сайті ПАТ «Укрпошта»