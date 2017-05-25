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Фотофакт

Вневоенная скульптура

В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»

Светлана Вьюниченко
25 мая 2017 Просмотров: 84 Нравится: 1 | Не нравится: 0  

Последние дни перед конкурсом «Мини-мисс Славянск-2017», который ежегодно дарит любимому городу редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс», и для организаторов, и для участниц пролетают незаметно. Это время наполнено хлопотами и интенсивными тренировками. и все же, среди предпраздничной подготовки и суматохи встречаются моменты, которые останутся в памяти девчонок навсегда. Одним из них стала экскурсия в конно-спортивный клуб «Аллюр». Сюда будущих «мини-мисс» пригласила его  руководитель Светлана Тверскова.

Девочки не могли дождаться начала мероприятия, так им хотелось «посмотреть на лошадок». Каждая сжимала в руках кулек с угощением. «Здесь морковка, яблоки и капуста. Мы знаем, что, кроме лошадей, в «Аллюре» есть и другие животные», - объясняли участницы конкурса. 

Экскурсия началась с инструктажа по технике безопасности и подробного рассказа о том, чем занимаются в конно-спортивном клубе и школе олимпийского резерва, которая работает на его территории. Сегодня в «Аллюре» содержатся несколько десятков лошадей разных пород. Есть жеребята, которым недавно исполнился год, имеются и «пенсионеры», они доживают свой век в ласке и покое. Когда пришли девчонки, юные спортсмены, немногим старше будущих «мини-мисс», чистили и выгуливали лошадей. Девочкам рассказали, что выгуливать не менее 40 минут ежедневно нужно каждую лошадь, иначе она может заболеть и даже погибнуть. Чистка нужна благородным животным не только, чтобы быть красивыми. Если не почистив, на лошадь надеть седло и начать занятия на ней, скопившиеся пот и грязь могут образовать раны, и лошадка будет непригодна для тренировок и соревнований. 

Экскурсия остановилась возле 14-летней лошади Яны. Сверкающая белая шерсть лошадки отливала на солнце. Но, как объяснила тренер Марина, Яна - серой масти. Если шерсть намочить, через нее будет просвечиваться серая кожа. А настоящие белые лошади в природе встречаются очень редко, они всегда - альбиносы и занесены в «Красную книгу». 

«Недоуздок, вальтрап, уздечка», - повторяли маленькие экскурсантки новые слова. А перед ними уже разворачивалось увлекательное конное шоу. Спортсмены клуба, тренируясь, одновременно показывали маленьким зрительницам целое представление. Они на практике продемонстрировали, что означают спортивные понятия «выездка» и «конкур». Лошадь, повинуясь незаметным движениям наездника, переходила с рыси на галоп, брала препятствия. Это и являлось элементами конкура. А когда благородное животное, перебирая ногами, демонстрировало свое мастерство, на самом деле, это высшую школу верховой езды - выездку - показывали спортсмены. 

- Недавно мы вернулись с чемпионата Украины по конному спорту, который проходил в городе Жашкове Черкасской области. Воспитанница Школы олимпийского резерва София Кругликова заняла второе место по выездке в личном зачете, - рассказала Светлана Тверскова. - Это очень большое достижение. Теперь мы будем готовиться к этапам кубка Украины по конкуру.

Руководитель «Аллюра» объяснила девчонкам, что в конно-спортивный клуб люди приходят для своего удовольствия - чтобы общаться с лошадьми, учиться верховой езде или просто получить заряд положительных эмоций. Самому юному наезднику в клубе - 4 года, самому старшему - скоро исполнится 60. А вот в Школу олимпийского резерва берут тех, кто хочет посвятить свою жизнь конному спорту. Сюда принимают подростков, начиная с 11 лет. В 12 они уже могут участвовать в соревнованиях. Стоит ли говорить, что девочки сразу решили стать членами «Аллюра». Да и трудно было удержаться, увидев как красиво сидят на лошади юные спортсмены, как лихо берут препятствия - на тренировках не очень большие, а на соревнованиях - порой до полутора метров в высоту. 

Каждая участница конкурса получила возможность проверить, получится ли из нее наездница. Девчонки, немного опасаясь, подходили к лошадям, усаживались в седло, сначала катались шагом, а потом входили во вкус и лошадка переходила на рысь. 

Здесь и пригодилось припасенное угощение. В благодарность за удовольствие, девочки кормили лошадей припасенной морковкой. А они, бережно касались мягкими губами детских ладошек и кивали головой - как-будто говорили «спасибо». 

Впрочем, угощения было так много, что девочки охотно поделились им с другой живностью, которая обитает в «Аллюре». Будущих мини-мисс привели в восторг вьетнамские свинки, гуси, цесарки и барашки. «Мы сегодня очень счастливые», - откровенничали девчонки. 

-  Это обычная реакция городских детей на общение с животными и природой, - улыбаясь, говорит Светлана Тверскова. - Недаром мы здесь проводим сеансы иппотерапии. Результаты отличные. Уже четверо детей с особыми потребностями, которые раньше не могли ходить, делают первые шаги. Помогают лошадки и маленьким аутистам, и тем, кто прикован к инвалидной коляске. 

А ведь когда в 2002 году Светлана с единомышленниками организовала на окраине Славянска конный клуб, она не думала ни о той пользе, которую сможет принести больным детям, ни о победах на чемпионате страны, ни о настоящей ферме, которая со временем появилась на территории в 4 гектара. Сначала шла речь лишь об одной лошадке для души. Но все это случилось, и на следующий день после конкурса «Мини-мисс Славянск», 4 июня, «Аллюр» отпразднует свой 15-й день рождения. 

- Как хорошо, что в городе есть детский конкурс красоты и таланта. Как хорошо, что здесь есть конный клуб. Ведь все это делает нашу жизнь интереснее и дарит счастье нашим детям, - говорили, возвращаясь с экскурсии, родители участниц «Мини-мисс».

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Комментарии к статье «В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»»

Последние дни перед конкурсом «Мини-мисс Славянск-2017», который ежегодно дарит любимому городу редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс», и для организаторов, и для участниц пролетают незаметно. Это время наполнено хлопотами и интенсивными тренировками. и все же, среди предпраздничной подготовки и суматохи встречаются моменты, которые останутся в памяти девчонок навсегда. Одним из них стала экскурсия в конно-спортивный клуб «Аллюр». Сюда будущих «мини-мисс» пригласила его  руководитель Светлана Тверскова.

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