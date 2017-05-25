Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта

|25 мая 2017
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На центральной площади Славянска 24 мая открылась выставка «Неизвестность. Семьи пропавших без вести по обе стороны конфликта». Ее организатором выступил Международный Красный крест.
На специально установленных тумбах - фотографии и истории тех, кто ничего не знает о судьбе своих близких. Матери разыскивают своих детей, жены - мужей, дети - родителей. Всего таких историй пятнадцать. По ним невозможно узнать, по какую сторону линии разграничения случилась трагедия.
- Это было сделано специально, - объясняет организатор славянской выставки Наталья Василюк. - Таким приемом мы хотели подчеркнуть, что боль у всех семей одинаковая, а смерть не делит на своих и чужих.
Всего за время необъявленной войны без вести пропавшими на Востоке Украины считаются несколько тысяч человек. Их общее количество достоверно неизвестно. Лишь в отделениях Международного Красного креста более 600 зарегистрированных случаев пропажи людей до сих пор остаются нераскрытыми. Об этом на открытии выставки говорил глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн.
- Мы предлагаем свои услуги всем, кто ищет родственников, пропавших без вести, – объясняет Эшлиманн. - Вместе с местными отделениями Красного Креста сотрудники МККК активно оказывают помощь таким семьям. Люди имеют право знать, что случилось с их родными.
Согласно статистики, подавляющее большинство пропавших без вести в результате военного конфликта составляют мужчины. При этом половина случаев касается гражданских лиц.
Отметим, что Славянск - третий город Украины, где открылась фотовыставка «Неизвестность». До этого ее видели жители и гости Киева и Северодонецка. На Соборной площади Славянска выставка пробудет до 6 июня. После этого она отправится в Одессу и Мариуполь.
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• В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города
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• Новые достижения славянских «вольников»
• Бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «КДЮСШ-Славхлеб» занял 2-е место на турнире по футболу в Лимане
• Клуб «Чигоринец» отметил 35-летие
• СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина
• День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях
• Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали
• В Былбасовке открылась первая в области опорная школа
23 мая 2017
• Чемпионат Украины по рукопашному бою
• В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ
• Над входом в центральный парк появилось название
• Жертвами политических репрессий в Славянске стали больше тысячи человек
• Спортивная одежда для девушек. Важные советы удачного выбора
• В Славянске открыли памятную доску Андрею Ременюку
• Перфораторы – основные функции и преимущества аппарата
19 мая 2017
• Разведчица «Тася» - какой Славянск запомнит фронтовика Второй мировой Татьяну Зайцеву
• Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки
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На центральной площади Славянска 24 мая открылась выставка «Неизвестность. Семьи пропавших без вести по обе стороны конфликта». Ее организатором выступил Международный Красный крест.