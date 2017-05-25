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Фотофакт

Вневоенная скульптура

Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта

Светлана Вьюниченко
25 мая 2017 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На центральной площади Славянска 24 мая открылась выставка «Неизвестность. Семьи пропавших без вести по обе стороны конфликта». Ее организатором выступил Международный Красный крест.

На специально установленных тумбах - фотографии и истории тех, кто ничего не знает о судьбе своих близких. Матери разыскивают своих детей, жены - мужей, дети - родителей. Всего таких историй пятнадцать. По ним невозможно узнать, по какую сторону линии разграничения случилась трагедия. 

- Это было сделано специально, - объясняет организатор славянской выставки Наталья Василюк. - Таким приемом мы хотели подчеркнуть, что боль у всех семей одинаковая, а смерть не делит на своих и чужих.

Всего за время необъявленной войны без вести пропавшими на Востоке Украины считаются несколько тысяч человек. Их общее количество достоверно неизвестно. Лишь в отделениях Международного Красного креста более 600 зарегистрированных случаев пропажи людей до сих пор остаются нераскрытыми. Об этом на открытии выставки говорил глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн.

- Мы предлагаем свои услуги всем, кто ищет родственников, пропавших без вести, – объясняет Эшлиманн. - Вместе с местными отделениями Красного Креста сотрудники МККК активно оказывают помощь таким семьям. Люди имеют право знать, что случилось с их родными.

Согласно статистики, подавляющее большинство пропавших без вести в результате военного конфликта составляют мужчины. При этом половина случаев касается гражданских лиц. 

Отметим, что Славянск - третий город Украины, где открылась фотовыставка «Неизвестность». До этого ее видели жители и гости Киева и Северодонецка. На Соборной площади Славянска выставка пробудет до 6 июня. После этого она отправится в Одессу и Мариуполь.

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На центральной площади Славянска 24 мая открылась выставка «Неизвестность. Семьи пропавших без вести по обе стороны конфликта». Ее организатором выступил Международный Красный крест.

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