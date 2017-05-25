Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта

На центральной площади Славянска 24 мая открылась выставка «Неизвестность. Семьи пропавших без вести по обе стороны конфликта». Ее организатором выступил Международный Красный крест.

На специально установленных тумбах - фотографии и истории тех, кто ничего не знает о судьбе своих близких. Матери разыскивают своих детей, жены - мужей, дети - родителей. Всего таких историй пятнадцать. По ним невозможно узнать, по какую сторону линии разграничения случилась трагедия.

- Это было сделано специально, - объясняет организатор славянской выставки Наталья Василюк. - Таким приемом мы хотели подчеркнуть, что боль у всех семей одинаковая, а смерть не делит на своих и чужих.

Всего за время необъявленной войны без вести пропавшими на Востоке Украины считаются несколько тысяч человек. Их общее количество достоверно неизвестно. Лишь в отделениях Международного Красного креста более 600 зарегистрированных случаев пропажи людей до сих пор остаются нераскрытыми. Об этом на открытии выставки говорил глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн.

- Мы предлагаем свои услуги всем, кто ищет родственников, пропавших без вести, – объясняет Эшлиманн. - Вместе с местными отделениями Красного Креста сотрудники МККК активно оказывают помощь таким семьям. Люди имеют право знать, что случилось с их родными.

Согласно статистики, подавляющее большинство пропавших без вести в результате военного конфликта составляют мужчины. При этом половина случаев касается гражданских лиц.

Отметим, что Славянск - третий город Украины, где открылась фотовыставка «Неизвестность». До этого ее видели жители и гости Киева и Северодонецка. На Соборной площади Славянска выставка пробудет до 6 июня. После этого она отправится в Одессу и Мариуполь.