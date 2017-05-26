Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк

|26 мая 2017
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Новоназначенный глава Славянской райгосадминистрации Евгений Данилюк провел первое официальное мероприятие – заседание районной коллегии, состоявшееся 24 мая в актовом зале РГА.
В повестке дня мероприятия значились два пункта: «О благоустройстве населенных пунктов Славянского района в весенне-летний период 2017 года» и «О состоянии государственной кадровой политики в структурных подразделениях райгосадминистрации». По первому вопросу выступал начальник отдела ЖКХ Андрей Матяшов. Он рассказал о результатах проведенного в районе двухмесячника по благоустройству. Воссоздать полную картину помогли прозвучавшие из зала дополнения. В частности, председатели местных органов самоуправления рассказали о проблемных нюансах темы – сносе аварийных деревьев и отказе коммунальных предприятий заключать с населением договора на вывоз ТБО. Обобщая услышанное, Евгений Данилюк попросил обратить внимание на работу созданных при сельсоветах комиссий. В некоторых советах, по его мнению, эти органы существуют лишь номинально.
Доклад о состоянии кадровой работы, оглашенный главным специалистом по организационно-кадровой работе РГА Татьяной Надуховской, вопросов у аудитории и президиума не вызвал.
После рассмотрения повестки дня Евгений Данилюк перешел к внеплановым темам, которые он отнес к актуальным в ходе первичного ознакомления с ситуацией в районе. Таковых оказалось четыре: приобретение жилья для детей-сирот, верификация пенсий для внутренне перемещенных лиц, ставки арендной платы за землю и строительство спортивных площадок в рамках областного проекта.
Больше всего обсуждался вопрос жилья для сирот. Напомним, что на прошлой сессии районный депкорпус выделил, в качестве софинансирования областной программы 570 тыс. грн. для покупки домов для детей-сирот. Спустя месяц, эта программа в районе так и не стартовала. Поиск виновных в задержке высветил двух участников процесса: службу по делам детей райадминистации и местные советы. По крайней мере, последних включила в список исполнителей и. о. начальника районной службы по делам детей Елена Фоменко. С этим не согласился председатель районного совета Константин Черников, заявивший, что исполнять государственные программы обязаны государственные органы. Грозившее зайти в тупик обсуждение прервал Евгений Данилюк, предложивший изучить опыт других районов и ознакомиться с ним на отдельно созванном заседании.
Много вопросов у нового главы райгосадминистрации вызвала информация о применяемых в районе ставках налога на землю. Несмотря на последние изменения в нормативах, предусматривающие «разбег» от 3 до 12 %, в большинстве сельсоветов продолжают действовать прежние ставки. Причем, как показывает статистика, применяемый коэффициент варьируется даже в пределах одного сельсовета. Данилюк порекомендовал главам местных органов самоуправления, не откладывая дела в долгий ящик, привести эту сферу в соответствие с законодательством. Также он поручил председателям сельских и поселковых советов упорядочить работу по составлению и актуализации списков ВПЛ, претендующих на получение пенсии.
Напоследок речь зашла об участии в областном проекте по установке спортплощадок. Согласно плана, такие объекты должны появиться в Былбасовке, Маяках, Райгородке, Долине, Сергеевке и поселке Мирный. Оказалось, что тренажеры из области уже поступили, однако устанавливать их пока некуда, т. к. в сельсоветах еще не установили под них закладные детали. Отвечая на вопрос Евгения Данилюка о причинах «пробуксовки», участники коллегии объяснили, что построить спортплощадку без прохождения обязательных процедур (отведение земельного участка, составление проекта и сметы, паспортизация будущего объекта и постановка его на баланс, пр.) не позволяет законодательство. По итогам обсуждения данную тему тоже решили рассмотреть в формате отдельного совещания.
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• СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина
• День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях
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• В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ
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Новоназначенный глава Славянской райгосадминистрации Евгений Данилюк провел первое официальное мероприятие – заседание районной коллегии, состоявшееся 24 мая в актовом зале РГА.