Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема

Славянская церковь христиан веры евангельской «Преображение Господне» вновь обратилась в городской совет с просьбой выделить в постоянное пользование земельный участок возле здания бывшего ДК им. Артема на улице Центральной (Карла Маркса), 45.

Руководство религиозной организации намерено обустроить прилегающую территорию: высадить декоративные кусты, установить скамейки и фонари, построить фонтан и детскую площадку, а также сделать парковку со стороны бассейна.

С просьбой о выделении земельного участка церковь неоднократно обращалась к горсовету на протяжении многих лет, но неизменно получала отказ. Депутаты опасались, что территорию вокруг бывшего ДК Артема оградят забором, тем самым горожане будут лишены беспрепятственного доступа к ней.

В очередной раз тема была поднята на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам землепользования 17 мая.

На вопрос, что мешает церкви заняться благоустройством без передачи земли в пользование, ее представители ответили: опасаемся, что следующий депутатский корпус может отдать землю кому-то другому, и все старания пойдут прахом. При этом они выразили готовность письменно подкрепить обязательства о том, что назначение земельного участка меняться не будет, и забор вокруг него не появится. А также заверили, что приходить в благоустроенный сквер смогут все желающие.

Комиссия решила внести вопрос в повестку дня пленарного заседания очередной сессии. Таким образом, давать землю церкви или нет, будет решать весь депутатский корпус в процессе голосования.