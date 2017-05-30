«Орленок» частично осовременили

Ремонт комнаты и коридора в части ДЮКа, которая находится в левом крыле подъезда пятиэтажки, был сделан благодаря общественной организации «ПРОМИР» при поддержке зарубежных партнеров. Деятельное участие в реализации проекта приняли Центр детского и юношеского творчества, Станция юных техников, а также участники молодежной организации «Лига будущих полицейских». На все, про все, «ПРОМИР» израсходовал 105 тысяч гривен. Свой вклад сделали и городские власти – благодаря им, еще до начала основных работ был отремонтирован санузел.

Помещения получили новые окна, двери и инженерные коммуникации, а мрачные темно-синие тона стен сменились ярким, современным, уютным и привлекательным интерьером. Возле входа в дом появилась симпатичная стойка для велосипедов.

Как объяснил заммэра Юрий Подлесный, с ремонтом был решен ряд проблем. Прежде всего, теперь в обновленном помещении можно заниматься круглый год, а не только в теплое время года, как это было прежде в силу ряда причин. Здесь будет базироваться изостудия, которую посещают воспитанники окрестных детских садов и учащиеся начальных классов школ. Кроме того, участвовать в работе ДЮКа отныне будут члены «Лиги будущих полицейских» и других молодежных организаций.

Руководитель общественной организации «ПРОМИР» Татьяна Асланян пообещала, что в будущем организация выделит финансирование на приобретение парт, компьютеров и мультимедийного проектора для обновленного помещения ДЮКа.