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Фотофакт

Вневоенная скульптура

«Орленок» частично осовременили

Антон Скворцов
30 мая 2017 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Символическую красную ленточку на церемонии открытия перерезали заммэра Юрий Подлесный и начальник горотдела полиции Сергей Алешин. Фото - Антон Скворцов.

В минувшую пятницу, 19 мая, состоялось торжественное открытие отремонтированных помещений детско-юношеского клуба «Орленок» на улице Банковской (Юных Коммунаров), 80.

Ремонт комнаты и коридора в части ДЮКа, которая находится в левом крыле подъезда пятиэтажки, был сделан благодаря общественной организации «ПРОМИР» при поддержке зарубежных партнеров. Деятельное участие в реализации проекта приняли Центр детского и юношеского творчества, Станция юных техников, а также участники молодежной организации «Лига будущих полицейских». На все, про все, «ПРОМИР» израсходовал 105 тысяч гривен. Свой вклад сделали и городские власти – благодаря им, еще до начала основных работ был отремонтирован санузел. 

Помещения получили новые окна, двери и инженерные коммуникации, а мрачные темно-синие тона стен сменились ярким, современным, уютным и привлекательным интерьером. Возле входа в дом появилась симпатичная стойка для велосипедов. 

Как объяснил заммэра Юрий Подлесный, с ремонтом был решен ряд проблем. Прежде всего, теперь в обновленном помещении можно заниматься круглый год, а не только в теплое время года, как это было прежде в силу ряда причин. Здесь будет базироваться изостудия, которую посещают воспитанники окрестных детских садов и учащиеся начальных классов школ. Кроме того, участвовать в работе ДЮКа отныне будут члены «Лиги будущих полицейских» и других молодежных организаций. 

Руководитель общественной организации «ПРОМИР» Татьяна Асланян пообещала, что в будущем организация выделит финансирование на приобретение парт, компьютеров и мультимедийного проектора для обновленного помещения ДЮКа.

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Комментарии к статье ««Орленок» частично осовременили»

В минувшую пятницу, 19 мая, состоялось торжественное открытие отремонтированных помещений детско-юношеского клуба «Орленок» на улице Банковской (Юных Коммунаров), 80.

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