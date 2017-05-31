Скандально известная руководитель микрорайона Химик подала в отставку

Напомним, что в эпицентр внимания местной общественности Инна Тарасенко (на фото) попала после того, как на одном из аппаратных совещаний отказалась почтить минутой молчания память погибшего в АТО 20-летнего славянца Романа Напрягло. Когда все участники мероприятия встали, она осталась сидеть. Аналогичный инцидент повторился две недели назад, когда участникам аппаратного совещания предложили помянуть украинских военных, погибших под Волновахой в 2015 году. На этот раз руководительница просто демонстративно покинула помещение.

Возмутительное поведение Тарасенко побудило жителей Славянска зарегистрировать на сайте горсовета петицию с требованием к городским властям дать правовую и моральную оценку руководительнице микрорайона. В конце мая сбор необходимых 250 подписей завершился, после чего петиция попала на рассмотрение исполкома и горсовета. Каким было бы решение этих органов, остается только гадать, по срокам ответ на петицию должен поступить до 12 июня. Однако, не дождавшись дальнейшего развития инцидента, Инна Тарасенко написала заявление о сложении с себя полномочий председателя комитета микрорайона.