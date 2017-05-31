Скандально известная руководитель микрорайона Химик подала в отставку

|31 мая 2017
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Председатель комитета микрорайона Химик Инна Тарасенко написала заявление о сложении полномочий. Об этом стало известно 31 мая.
Напомним, что в эпицентр внимания местной общественности Инна Тарасенко (на фото) попала после того, как на одном из аппаратных совещаний отказалась почтить минутой молчания память погибшего в АТО 20-летнего славянца Романа Напрягло. Когда все участники мероприятия встали, она осталась сидеть. Аналогичный инцидент повторился две недели назад, когда участникам аппаратного совещания предложили помянуть украинских военных, погибших под Волновахой в 2015 году. На этот раз руководительница просто демонстративно покинула помещение.
Возмутительное поведение Тарасенко побудило жителей Славянска зарегистрировать на сайте горсовета петицию с требованием к городским властям дать правовую и моральную оценку руководительнице микрорайона. В конце мая сбор необходимых 250 подписей завершился, после чего петиция попала на рассмотрение исполкома и горсовета. Каким было бы решение этих органов, остается только гадать, по срокам ответ на петицию должен поступить до 12 июня. Однако, не дождавшись дальнейшего развития инцидента, Инна Тарасенко написала заявление о сложении с себя полномочий председателя комитета микрорайона.
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• Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа
30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
• Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины
• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
• В Славянске придумали, как поставить новые светофоры
• Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен
• Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики
• Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк
25 мая 2017
• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
• Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта
• Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями
• Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
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Председатель комитета микрорайона Химик Инна Тарасенко написала заявление о сложении полномочий. Об этом стало известно 31 мая.