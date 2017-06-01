Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр

Со Славянском личный состав отряда познакомился в 2014 году, когда военнослужащие приехали сюда, чтобы восстанавливать разрушенные боевиками объекты инфраструктуры – мост на Селезневке и три поврежденные артобстрелами школы. С одной из них, школой №6, музыканты крепко сдружились. Вот уже три года, как они приезжают к педагогам и ученикам на все праздники, а по окончании школьных линеек выступают для горожан на центральной площади. Так было и в этот раз. Поздравив школьников с праздником последнего звонка, а взрослых славянцев с окончанием рабочей недели, коллектив начал концерт.

Военный оркестр 194-го отряда недаром является дипломантом международных конкурсов и фестивалей военного эстрадного искусства. Каждое его выступление – это завораживающее шоу, которое хочется не только смотреть, в нем хочется и участвовать. Тем более, что к этому призывают и сами музыканты. Уже стало традицией, что для каждого концерта коллектив готовит какой-нибудь сюрприз: вместо барабанов могут появиться пустые ведра и баллоны, а обычная композиция вдруг превращается в динамичную сценку. На этот раз новшеством стала гуцульская трембита, которую включили в состав оркестра.

Среди развлекательной программы нашлось время и для серьезной темы. От имени Госспецслужбы транспорта музыканты вручили руководителям города, локомотивного депо и ООШ №6 по экземпляру книги, в которой собраны воспоминания военнослужащих 194-го отряда о Славянске периода 2014-2017 гг. Всем остальным горожанам, а таковых собралось на площади довольно много, они подарили высококлассное выступление. Насколько это было здорово – словами описать невозможно, здесь уместна поговорка «лучше один раз увидеть». Все, кто был на концерте, с этим согласятся. Тем, кто пропустил шоу, остается ждать следующего визита оркестра. Впрочем, ожидание надолго не затянется, ведь за последние 3 года у музыкантов появилось в Славянске много друзей, к которым они готовы приехать по первому приглашению.