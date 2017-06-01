Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр

|1 июня 2017
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В последний день учебного года, 26 мая, на Соборной площади свое искусство вновь показали музыканты военного оркестра 194-го понтонно-мостового отряда Госспецслужбы транспорта Украины.
Со Славянском личный состав отряда познакомился в 2014 году, когда военнослужащие приехали сюда, чтобы восстанавливать разрушенные боевиками объекты инфраструктуры – мост на Селезневке и три поврежденные артобстрелами школы. С одной из них, школой №6, музыканты крепко сдружились. Вот уже три года, как они приезжают к педагогам и ученикам на все праздники, а по окончании школьных линеек выступают для горожан на центральной площади. Так было и в этот раз. Поздравив школьников с праздником последнего звонка, а взрослых славянцев с окончанием рабочей недели, коллектив начал концерт.
Военный оркестр 194-го отряда недаром является дипломантом международных конкурсов и фестивалей военного эстрадного искусства. Каждое его выступление – это завораживающее шоу, которое хочется не только смотреть, в нем хочется и участвовать. Тем более, что к этому призывают и сами музыканты. Уже стало традицией, что для каждого концерта коллектив готовит какой-нибудь сюрприз: вместо барабанов могут появиться пустые ведра и баллоны, а обычная композиция вдруг превращается в динамичную сценку. На этот раз новшеством стала гуцульская трембита, которую включили в состав оркестра.
Среди развлекательной программы нашлось время и для серьезной темы. От имени Госспецслужбы транспорта музыканты вручили руководителям города, локомотивного депо и ООШ №6 по экземпляру книги, в которой собраны воспоминания военнослужащих 194-го отряда о Славянске периода 2014-2017 гг. Всем остальным горожанам, а таковых собралось на площади довольно много, они подарили высококлассное выступление. Насколько это было здорово – словами описать невозможно, здесь уместна поговорка «лучше один раз увидеть». Все, кто был на концерте, с этим согласятся. Тем, кто пропустил шоу, остается ждать следующего визита оркестра. Впрочем, ожидание надолго не затянется, ведь за последние 3 года у музыкантов появилось в Славянске много друзей, к которым они готовы приехать по первому приглашению.
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30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
• Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины
• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
• В Славянске придумали, как поставить новые светофоры
• Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен
• Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики
• Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк
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• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
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В последний день учебного года, 26 мая, на Соборной площади свое искусство вновь показали музыканты военного оркестра 194-го понтонно-мостового отряда Госспецслужбы транспорта Украины.