Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям

Накануне Дня защиты детей журналисты «ТВ плюс» пообщались с юным поколением славянцев. Детям задавали вполне взрослые вопросы: зачем нужно образование, кто такой настоящий друг, что значит быть взрослым, когда наступает время создавать семью. Ответы наглядно показывают: наши дети гораздо глубже и взрослее, чем кажется родителям.

Образование: дети ничего не решают

Ученики младших классов считают, что учиться в школе необходимо, чтобы в будущем было много денег, чтобы быть умными, получить достойную профессию и еще потому, что «дети сами не решают, учиться им или нет».

К 12 годам славянцы начинают понимать, что школа «дает знания и возможность самовыразиться». По их мнению, образование необходимо, чтобы «быть интеллигентным человеком», «было не стыдно жить в Европе», «чтобы поступить в университет и получить хорошую работу». В школу, судя по ответам, подростки ходят, чтобы «общаться и познавать мир».

Сегодняшние выпускники уверены, что образование «помогает стать интересным человеком», «дисциплинирует», «развивает способности», «открывает путь к самосовершенствованию». Школу они считают «миниатюрной моделью жизни, потому что в ней встречается все: добро и зло, справедливость и предательство, подлость и высокие чувства».

Свое будущее 17-летние славянцы преимущественно видят в Украине, однако из города и Донбасса постараются уехать навсегда. Стоит отметить, что европейское образование значится в перспективных планах довольно многих подростков. Ученики среднего звена изначально нацеливаются на учебу за границей. Выпускники признаются, что узнали о такой возможности, «когда уже поздно было предпринимать какие-то шаги».

Дружба: без расстояний и политики

По мнению младших школьников, настоящий друг тот, «кто всегда пожалеет», «кто будет с тобой рядом, когда трудно», «с кем весело играть», кто «поделится вкусняшками», «не будет смеяться над твоим увлечением». Кроме того, настоящие друзья не дерутся, не убегают на перемене и готовы поддержать твою идею.

Вступая в подростковый возраст, юные славянцы начинают оценивать дружбу по другим качествам. «Дружба - это взаимопонимание», «общие интересы», она «исключает предательство». Девочки также считают, что проверить дружбу можно, влюбившись в одного и того же мальчика. Если подруги из-за этого не перессорились, значит, «это дружба навек». Также к настоящим друзьям в этом возрасте относят тех, кто не выдает секреты, помогает на контрольных, дает списать. Дружбе, по мнению 12-летних подростков, может помешать расстояние, разные взгляды на политику и войну, а еще - любовь.

К выпускному классу дети осознают, что друг, это прежде всего тот, кто «протянет руку в беде», «поддержит морально». А помощь на контрольных и возможность списать уходить на задний план. Одиннадцатиклассники верят, что школьная дружба может продлиться всю жизнь. Для этого нужно, чтобы она строилась на «постоянной поддержке, наличии общих интересов, потребностей», «взаимовыручке и уважении». «В школе есть разные люди: порядочные и непорядочные. Каждый может найти себе пару», - мудро заявляют завтрашние абитуриенты.

Ради дружбы школьники готовы пожертвовать будущим. По крайней мере, во многих ответах выбор вуза был обусловлен тем, что «туда поступает мой друг», «мы будем учиться в одном городе, и дружба не прервется». В то же время, из наблюдений за родителями, выпускники делают выводы, что школьная дружба продлится долгие годы, если одноклассники не уедут из родного города. Многие тут же добавляют: «Этот вариант - не для меня».

Самостоятельность: я взрослый, пока все хорошо

Школьники младших классов определяют взрослых, как людей, «которые все знают». На плечи взрослых ложится много забот: о детях, деньгах, домашних животных. «Взрослые постоянно что-то делают, у них нет свободного времени», - мудро замечают дети. Взрослым приходится много терпеть: «Они ничего не могут поделать, если надо идти на работу. Если им что-то не нравится, они не всегда могут это изменить». Кроме того, взрослые часто беспокоятся: «Когда я болею, мама места себе не находит», «мама переживает, когда мы куда-нибудь идем с друзьями», «они боятся, когда мы гуляем далеко от дома, идем в карьер, лазим по гаражам», «мама боится не только за нас, но даже за папу и бабушку с дедушкой», «мама постоянно переживает - даже за собаку».

К средним классам дети начинают формулировать те же мысли более отчетливо. «Быть взрослым - означает нести большую ответственность за детей и за тех, кого приручили». «Взрослым сложно. На их плечи ложится много проблем, с которыми они не всегда справляются». «У взрослых слишком много обязанностей и почти нет прав. Поэтому я подольше не хочу взрослеть».

Желание подольше оставаться ребенком высказывают многие подростки. В то же время они признаются, что «события последних лет украли у нас часть детства», «из-за войны пришлось повзрослеть».

К выпускному классу молодые люди прекрасно понимают и формулируют задачи взрослого мира. Для них быть взрослым - это «обеспечивать себя и помогать родителям», «самому строить свою судьбу», «принимать решения и нести за них ответственность», «адекватно воспринимать мир», «уметь различать свои ошибки и быть способным к самокритике», «брать на себя ответственность за других».

Мнения о том, можно ли назвать взрослыми их самих, у выпускников разошлись. С одной стороны, они готовы к вступлению в самостоятельную жизнь. С другой - отлично понимают, что «я взрослый - пока все хорошо. Если возникнут проблемы, разгребать их будут папа с мамой».

Семья: сначала карьера, отношения потом

Собственную семью юные славянцы будут готовы создать еще не скоро. По мнению младшеклассников, такая пора наступает ближе к 28 годам - «потому что у человека уже есть работа, образование и, может, даже есть дети». «Торопиться в этом вопросе нельзя», - уверены будущие мужчины, потому что «если жениться рано, то не успеешь побыть молодым».

Зато детей сегодняшние школьники планируют иметь много. Как правило, в ответах звучит «три ребенка», «два сына и дочка». Лишь некоторые считают, что ребенок в семье должен быть один, «чтобы не ревновал, и знал, как его любят мама с папой».

Подростки готовы обзавестись семьей к 30 годам. Даже девочки, определяясь с возрастом замужества, называют «старше 25-ти». «В раннем возрасте трудно быть уверенным в отношениях», «сначала нужно пожить для себя», «я хочу жить в Европе или Америке, а там рано семью не создают», «к этому моменту должна быть голова на плечах», - так звучат объяснения 12-13-летних славянцев. В будущем сегодняшние подростки готовы родить «не меньше троих детей», по крайнем мере, «столько, сколько сможешь обеспечить».

Приблизительно в этом же возрасте готовы создавать семью выпускники-2017. Правда, молодые люди сдвигают возрастной ценз за 30-летний рубеж. «Жениться можно после 30 лет, когда человек созрел для этого морально и материально». «Семью нужно создавать, когда сможешь ее достойно обеспечить, возраст при этом роли не играет». «Ближе к 35 годам, когда человек остепенится, сделает карьеру и прочно станет на ноги». Ответы девочек тоже отличаются прагматическим подходом: «Сначала нужно реализовать себя в жизни, сделать карьеру». «Брак - очень серьезное дело, спешить с ним не стоит». «Современное общество допускает внебрачные отношения, и это правильно. Прежде, чем идти в загс, нужно проверить друг друга».

При этом одиннадцатиклассники уже не заводят разговор о трех и более детях. По их мнению, малышей в семье должно быть «максимум двое, и минимум - тоже». Потому что «так им будет не одиноко в жизни». Однако, второго ребенка можно заводить лишь тогда, когда первый перестает нуждаться в постоянной заботе и внимании.