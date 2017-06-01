Сколько потратит Славянск на детское оздоровление

В этом году городской бюджет традиционно профинансирует 70% стоимости путевок, по которым в ведомственном лагере отдела образования «Лесная сказка» будут отдыхать дети из социально незащищенных категорий.

Как сообщил начальник гороо Игорь Рублевский, лагерь будет работать в две смены по 21 дню. В каждую смену будут отдыхать 150 детей. Стоимость содержания одного ребенка составляет 3 тыс. 120 грн. Из этой суммы 936 гривен, или 30% составит родительская плата. Остальное будет покрываться за счет местного бюджета. Таким образом, расходы местной казны составят 655,2 тысяч гривен.

Оздоравливаться в «Лесной сказке» будут дети, которые относятся к социально незащищенным категориям населения — сироты и лишенные родительской опеки, дети из малообеспеченных семей, а также дети вынужденных переселенцев и участников АТО.

Кроме того, депутаты одобрили выделение 148,6 тысячи гривен на софинансирование совместного с Донецкой облгосадминистрацией проекта по оздоровлению детей в лагерях области. Предусматривается, что местное и областное руководство будет поровну возмещать часть стоимости путевок в размере 1 тыс. 689 гривен. Остальную сумму будут оплачивать родители, предприятия либо организации.

Начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко отметил, что средняя стоимость путевки составляет 5,2 тысячи гривен. Между тем, по его словам, по вопросам приобретения путевок обращаться в отдел еще рано, поскольку все вопросы с областью пока не согласованы.