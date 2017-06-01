|1 июня 2017
|Просмотров: 78
|
В этом году городской бюджет традиционно профинансирует 70% стоимости путевок, по которым в ведомственном лагере отдела образования «Лесная сказка» будут отдыхать дети из социально незащищенных категорий.
Как сообщил начальник гороо Игорь Рублевский, лагерь будет работать в две смены по 21 дню. В каждую смену будут отдыхать 150 детей. Стоимость содержания одного ребенка составляет 3 тыс. 120 грн. Из этой суммы 936 гривен, или 30% составит родительская плата. Остальное будет покрываться за счет местного бюджета. Таким образом, расходы местной казны составят 655,2 тысяч гривен.
Оздоравливаться в «Лесной сказке» будут дети, которые относятся к социально незащищенным категориям населения — сироты и лишенные родительской опеки, дети из малообеспеченных семей, а также дети вынужденных переселенцев и участников АТО.
Кроме того, депутаты одобрили выделение 148,6 тысячи гривен на софинансирование совместного с Донецкой облгосадминистрацией проекта по оздоровлению детей в лагерях области. Предусматривается, что местное и областное руководство будет поровну возмещать часть стоимости путевок в размере 1 тыс. 689 гривен. Остальную сумму будут оплачивать родители, предприятия либо организации.
Начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко отметил, что средняя стоимость путевки составляет 5,2 тысячи гривен. Между тем, по его словам, по вопросам приобретения путевок обращаться в отдел еще рано, поскольку все вопросы с областью пока не согласованы.
1 июня 2017
• В Славянске начат монтаж тренажерных площадок
• В парке возобновилось строительство спортплощадки
• Как Славянск отметит День защиты детей
• Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня
• Сколько потратит Славянск на детское оздоровление
• Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям
• Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр
31 мая 2017
• Скандально известная руководитель микрорайона Химик подала в отставку
• Вместо 47 обычных, Славянск закупит 12 «умных» видеокамер
• Нелю Штепу выпустили из «аквариума», но не освободили
• Франческо Тотти попрощался с «Ромой»
• Славянск не будет бороться за 30 миллионов от губернатора
• В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»
• Новое достижение «Манчестер Юнайтед»
• «Шахтер» наградили золотыми медалями
• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа
30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
• Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины
• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
— 1 июня 2017 —
В первый день лета в Украине и во многих других странах отмечается Международный день детей.
— 1 июня 2017 —
Начиная с понедельника, 29 мая, в Славянске открылись 17 пришкольных лагерей и три детские площадки без питания. Об этом рассказала замначальника гороо Марина Хохлова.
— 1 июня 2017 —
Накануне Дня защиты детей журналисты «ТВ плюс» пообщались с юным поколением славянцев. Детям задавали вполне взрослые вопросы: зачем нужно образование, кто такой настоящий друг, что значит быть взрослым, когда наступает время создавать семью. Ответы наглядно показывают: наши дети гораздо глубже и взрослее, чем кажется родителям.
— 1 июня 2017 —
В последний день учебного года, 26 мая, на Соборной площади свое искусство вновь показали музыканты военного оркестра 194-го понтонно-мостового отряда Госспецслужбы транспорта Украины.
Приветствую, гость! Вход
1 июня 2017
• В Славянске начат монтаж тренажерных площадок
• В парке возобновилось строительство спортплощадки
• Как Славянск отметит День защиты детей
• Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня
• Сколько потратит Славянск на детское оздоровление
• Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям
• Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр
31 мая 2017
• Скандально известная руководитель микрорайона Химик подала в отставку
• Вместо 47 обычных, Славянск закупит 12 «умных» видеокамер
• Нелю Штепу выпустили из «аквариума», но не освободили
• Франческо Тотти попрощался с «Ромой»
• Славянск не будет бороться за 30 миллионов от губернатора
• В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»
• Новое достижение «Манчестер Юнайтед»
• «Шахтер» наградили золотыми медалями
• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа
30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
• Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины
• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Сколько потратит Славянск на детское оздоровление»
В этом году городской бюджет традиционно профинансирует 70% стоимости путевок, по которым в ведомственном лагере отдела образования «Лесная сказка» будут отдыхать дети из социально незащищенных категорий.