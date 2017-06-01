 

facebook twitter google+







Loading...

Фотофакт

Площадка для детства

Как Славянск отметит День защиты детей
1 июня 2017 Просмотров: 87 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В первый день лета в Украине и во многих других странах отмечается Международный день детей.

1 июня  

10:00 — выставка техники ГСЧС — центральная площадь.

11:00 — детская игровая программа — возле центрального корпуса ДГПУ.

17:00 — отчетный концерт образцового ансамбля народного танца «Родничок», мастер-класс от семейного центра «Юла» — центральная площадь.

19:30 — киносеанс для семейного просмотра — летняя эстрада центрального парка.

2 июня 

11:00 — детский праздник с играми, конкурсами, концертом — Центр культуры и окружающей среды.

3 июня

17:00 — XVI городской детский конкурс красоты и таланта «Мини-мисс Славянск-2017» — Центр культуры и окружающей среды.

«Children KinoFest»

Ежедневно с 10:00 в ЦКиОС проходит детский кинофестиваль «Children KinoFest», который продлится до 4 июня.  

1 июня можно посмотреть  мультфильм «Никита Кожемяка», 5+, 85 мин., Украина.

2 июня — «Мальчик в золотых штанах», 6+, 99 мин., Дания-Швеция.

3 июня — «Люмьеры», 10+, 90 мин., Франция.

4 июня — «Лапа», 7+, 92 мин., Венгрия.

Посещение всех фильмов - бесплатно.  

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

1 июня 2017

В Славянске начат монтаж тренажерных площадок

В парке возобновилось строительство спортплощадки

Как Славянск отметит День защиты детей

Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня

Сколько потратит Славянск на детское оздоровление

Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям

Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр

Небезбашенные

31 мая 2017

Скандально известная руководитель микрорайона Химик подала в отставку

Вместо 47 обычных, Славянск закупит 12 «умных» видеокамер

Нелю Штепу выпустили из «аквариума», но не освободили

Площадка для детства

Франческо Тотти попрощался с «Ромой»

Славянск не будет бороться за 30 миллионов от губернатора

В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»

Новое достижение «Манчестер Юнайтед»

«Шахтер» наградили золотыми медалями

ФК «Славянск» победил «Шахтер»

Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа

30 мая 2017

В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера

Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев

Пылесосить улицы будут ранним утром

В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе

«Орленок» частично осовременили

Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины

«Вилла «Мария» может стать центром истории керамики

26 мая 2017

На Бульварной спилят все тополя

Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема

В центре Славянска восстанавливают водовод

Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов

В Славянске придумали, как поставить новые светофоры

Также в разделе

Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня

— 1 июня 2017 —

Начиная с понедельника, 29 мая, в Славянске открылись 17 пришкольных лагерей и три детские площадки без питания. Об этом рассказала замначальника гороо Марина Хохлова.

Читать далее ⇒

Сколько потратит Славянск на детское оздоровление

— 1 июня 2017 —

В этом году городской бюджет традиционно профинансирует 70% стоимости путевок, по которым в ведомственном лагере отдела образования «Лесная сказка» будут отдыхать дети из социально незащищенных категорий.

Читать далее ⇒

Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям

— 1 июня 2017 —

Накануне Дня защиты детей журналисты «ТВ плюс» пообщались с юным поколением славянцев. Детям задавали вполне взрослые вопросы: зачем нужно образование, кто такой настоящий друг, что значит быть взрослым, когда наступает время создавать семью. Ответы наглядно показывают: наши дети гораздо глубже и взрослее, чем кажется родителям.

Читать далее ⇒

Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр

— 1 июня 2017 —

В последний день учебного года, 26 мая, на Соборной площади свое искусство вновь показали музыканты военного оркестра 194-го понтонно-мостового отряда Госспецслужбы транспорта Украины.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Как Славянск отметит День защиты детей»

В первый день лета в Украине и во многих других странах отмечается Международный день детей.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске начат монтаж тренажерных площадок

В парке возобновилось строительство спортплощадки

Вместо 47 обычных, Славянск закупит 12 «умных» видеокамер

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Нелю Штепу выпустили из «аквариума», но не освободили

В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе

Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев

Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду

Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Небезбашенные

Остужение горячего

Негеттские занятия

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Франческо Тотти попрощался с «Ромой»

В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»

Новое достижение «Манчестер Юнайтед»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

1 июня 2017

В Славянске начат монтаж тренажерных площадок

В парке возобновилось строительство спортплощадки

Как Славянск отметит День защиты детей

Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня

Сколько потратит Славянск на детское оздоровление

Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям

Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр

Небезбашенные

31 мая 2017

Скандально известная руководитель микрорайона Химик подала в отставку

Вместо 47 обычных, Славянск закупит 12 «умных» видеокамер

Нелю Штепу выпустили из «аквариума», но не освободили

Площадка для детства

Франческо Тотти попрощался с «Ромой»

Славянск не будет бороться за 30 миллионов от губернатора

В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»

Новое достижение «Манчестер Юнайтед»

«Шахтер» наградили золотыми медалями

ФК «Славянск» победил «Шахтер»

Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа

30 мая 2017

В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера

Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев

Пылесосить улицы будут ранним утром

В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе

«Орленок» частично осовременили

Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины

«Вилла «Мария» может стать центром истории керамики

26 мая 2017

На Бульварной спилят все тополя

Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема

В центре Славянска восстанавливают водовод

Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов

В Славянске придумали, как поставить новые светофоры

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top