Как Славянск отметит День защиты детей

— 1 июня 2017 —

Накануне Дня защиты детей журналисты «ТВ плюс» пообщались с юным поколением славянцев. Детям задавали вполне взрослые вопросы: зачем нужно образование, кто такой настоящий друг, что значит быть взрослым, когда наступает время создавать семью. Ответы наглядно показывают: наши дети гораздо глубже и взрослее, чем кажется родителям.

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