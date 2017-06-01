|1 июня 2017
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В первый день лета в Украине и во многих других странах отмечается Международный день детей.
10:00 — выставка техники ГСЧС — центральная площадь.
11:00 — детская игровая программа — возле центрального корпуса ДГПУ.
17:00 — отчетный концерт образцового ансамбля народного танца «Родничок», мастер-класс от семейного центра «Юла» — центральная площадь.
19:30 — киносеанс для семейного просмотра — летняя эстрада центрального парка.
11:00 — детский праздник с играми, конкурсами, концертом — Центр культуры и окружающей среды.
17:00 — XVI городской детский конкурс красоты и таланта «Мини-мисс Славянск-2017» — Центр культуры и окружающей среды.
Ежедневно с 10:00 в ЦКиОС проходит детский кинофестиваль «Children KinoFest», который продлится до 4 июня.
1 июня можно посмотреть мультфильм «Никита Кожемяка», 5+, 85 мин., Украина.
2 июня — «Мальчик в золотых штанах», 6+, 99 мин., Дания-Швеция.
3 июня — «Люмьеры», 10+, 90 мин., Франция.
4 июня — «Лапа», 7+, 92 мин., Венгрия.
Посещение всех фильмов - бесплатно.
1 июня 2017
• В Славянске начат монтаж тренажерных площадок
• В парке возобновилось строительство спортплощадки
• Как Славянск отметит День защиты детей
• Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня
• Сколько потратит Славянск на детское оздоровление
• Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям
• Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр
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• Скандально известная руководитель микрорайона Химик подала в отставку
• Вместо 47 обычных, Славянск закупит 12 «умных» видеокамер
• Нелю Штепу выпустили из «аквариума», но не освободили
• Франческо Тотти попрощался с «Ромой»
• Славянск не будет бороться за 30 миллионов от губернатора
• В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»
• Новое достижение «Манчестер Юнайтед»
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• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа
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• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
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• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
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• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
— 1 июня 2017 —
Начиная с понедельника, 29 мая, в Славянске открылись 17 пришкольных лагерей и три детские площадки без питания. Об этом рассказала замначальника гороо Марина Хохлова.
— 1 июня 2017 —
В этом году городской бюджет традиционно профинансирует 70% стоимости путевок, по которым в ведомственном лагере отдела образования «Лесная сказка» будут отдыхать дети из социально незащищенных категорий.
— 1 июня 2017 —
Накануне Дня защиты детей журналисты «ТВ плюс» пообщались с юным поколением славянцев. Детям задавали вполне взрослые вопросы: зачем нужно образование, кто такой настоящий друг, что значит быть взрослым, когда наступает время создавать семью. Ответы наглядно показывают: наши дети гораздо глубже и взрослее, чем кажется родителям.
— 1 июня 2017 —
В последний день учебного года, 26 мая, на Соборной площади свое искусство вновь показали музыканты военного оркестра 194-го понтонно-мостового отряда Госспецслужбы транспорта Украины.
Приветствую, гость! Вход
1 июня 2017
• В Славянске начат монтаж тренажерных площадок
• В парке возобновилось строительство спортплощадки
• Как Славянск отметит День защиты детей
• Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня
• Сколько потратит Славянск на детское оздоровление
• Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям
• Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр
31 мая 2017
• Скандально известная руководитель микрорайона Химик подала в отставку
• Вместо 47 обычных, Славянск закупит 12 «умных» видеокамер
• Нелю Штепу выпустили из «аквариума», но не освободили
• Франческо Тотти попрощался с «Ромой»
• Славянск не будет бороться за 30 миллионов от губернатора
• В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»
• Новое достижение «Манчестер Юнайтед»
• «Шахтер» наградили золотыми медалями
• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа
30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
• Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины
• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
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В первый день лета в Украине и во многих других странах отмечается Международный день детей.