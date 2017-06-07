Есть ли проблема с тренажерными площадками

Председатель комитета микрорайона «Лиманы» Светлана Гусякова поинтересовалась, кто занимается установкой оборудования антивандальных тренажерных площадок. По мнению квартальной, работы выполняются «с нарушением всех технологий». Впрочем, в чем заключаются недоработки, она не уточнила.

Городской голова Вадим Лях объяснил, что подготовительные работы ведет подрядная организация за счет средств местного бюджета. Монтировать тренажеры будут специалисты, привлеченные областью, которая предоставила городу оборудование.

Начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко уточнил, что контроль за качеством выполнения работ ведут специалисты КП «СлавУКС», с которыми заключен договор об осуществлении технического надзора. На данном этапе забетонированы лишь закладные детали. Чтобы набрать прочность, бетону требуется, как минимум, три недели. «Монтаж тренажеров начнется не раньше середины июня», - добавил он.

В свою очередь, мэр поручил проверить поступившую информацию и выяснить, насколько добросовестно ведутся работы.