Есть ли проблема с тренажерными площадками

|7 июня 2017
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Председатель комитета микрорайона «Лиманы» Светлана Гусякова поинтересовалась, кто занимается установкой оборудования антивандальных тренажерных площадок. По мнению квартальной, работы выполняются «с нарушением всех технологий». Впрочем, в чем заключаются недоработки, она не уточнила.
Городской голова Вадим Лях объяснил, что подготовительные работы ведет подрядная организация за счет средств местного бюджета. Монтировать тренажеры будут специалисты, привлеченные областью, которая предоставила городу оборудование.
Начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко уточнил, что контроль за качеством выполнения работ ведут специалисты КП «СлавУКС», с которыми заключен договор об осуществлении технического надзора. На данном этапе забетонированы лишь закладные детали. Чтобы набрать прочность, бетону требуется, как минимум, три недели. «Монтаж тренажеров начнется не раньше середины июня», - добавил он.
В свою очередь, мэр поручил проверить поступившую информацию и выяснить, насколько добросовестно ведутся работы.
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• Золотой хет-трик славянских боксеров
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• Стартовые и финишные голы – залог победы ФК «Славянск»
4 июня 2017
• «Реал» с разгромом, дублем и достижением завоевал 12-й Кубок
2 июня 2017
• В Славянске задержали кладбищенских воров
• На ремонт славянских дорог обещают рекордную сумму
• В Славянске промышляла группа несовершеннолетних злоумышленников
• Как обстоят дела с ремонтом инфраструктуры Славянска
• В Славянске позаботились о памятниках
1 июня 2017
• Проект «Прозрачный офис»: перенесут ли УСЗН в центр города
• ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг
• В Славянске начат монтаж тренажерных площадок
• В парке возобновилось строительство спортплощадки
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• Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня
• Сколько потратит Славянск на детское оздоровление
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Комментарии к статье «Есть ли проблема с тренажерными площадками»
Председатель комитета микрорайона «Лиманы» Светлана Гусякова поинтересовалась, кто занимается установкой оборудования антивандальных тренажерных площадок. По мнению квартальной, работы выполняются «с нарушением всех технологий». Впрочем, в чем заключаются недоработки, она не уточнила.