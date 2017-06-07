1 июня «Палермо» превращается в территорию счастливого детства

В День защиты детей в кафе «Палермо» состоялось традиционное мероприятие – с концертом, танцами, веселыми ведущими и, конечно же, вкусным угощением. Все это хозяева семейного заведения приготовили для воспитанников школы-интерната №1 и участниц конкурса «Мини-мисс Славянск».

В «Палермо» любят детей. Для юных посетителей оборудовали отличную игровую площадку. Два раза в год, на протяжении десятка лет, кафе устраивает праздник для ребятишек из школы-интерната и всегда поддерживает конкурс «Мини-мисс».

- Если имеешь возможность помочь чужому ребенку, обогреть его — нужно эту возможность использовать, - говорит директор кафе Виктория Садыкова.

Этому же она научила своих детей. Традиции меценацтва активно перенимает ее старший сын. Закончив образование, молодой человек вернулся в Славянск, потому что родному городу пригодятся его знания и желание работать. Не спрашивать, что город и страна могут сделать для тебя, а делать, все, что можешь на их благо - эту простую истину на собственном опыте доказывают в «Палермо».

Наверняка многие из сегодняшних маленьких гостей кафе в будущем станут успешными и состоятельными. И, возможно, вспомнив уроки доброты, полученные в детстве, захотят помочь тем, кто в этом нуждается.

Пока же дети наслаждались первым днем лета, солнцем и праздником.

Будущие мини-мисс, чинно устроившись за красиво сервированным столом, легко справились с ролью настоящих леди. Они умело пользовались столовыми приборами, вели неспешную беседу, обращая внимание на то, что еда становится вкуснее, если вокруг - такая красота. В перерывах между сменами блюд девочки охотно присоединялись к празднику - подтанцовывали и подпевали юным артистам, выступавшим на празднике. Ведь многие из них и сами являются участниками городских художественных коллективов.

Нашлось время и для фотосессии, и для веселых забав на детской площадке. Было видно, что юные красавицы не стесняются публики, умеют позировать и поддерживают друг друга. Всему этому их научили при подготовке к празднику детского творчества и красоты.

Мероприятие шло своим чередом. По сценарию детвора была пассажирами большого корабля, плывущего по сказочным морям к счастливой стране каникул. Ведущие - капитан и штурман - уверенно вели переполненный ребятишками фрегат по волнам конкурсов и приключений.

Несмотря на большую развлекательную программу и обилие гостей, участницам конкурса в «Палермо» уделили особое внимание. Все присутствующие на празднике пожелали девчонкам удачи. Напутственное слово сказали и представители городской власти, и сверстники, и ведущие, и хозяева кафе.

- «Мини-мисс» дает возможность каждой участнице почувствовать себя красавицей и принцессой, заставляет девочек брать новую высоту. На этом конкурсе уже выросло целое поколение юных славянцев. Очень важно, что все эти малышки, примерив в детстве корону королевы, никогда не снизят свою самооценку, придут во взрослую жизнь с уверенностью в том, что они – прекрасны, - сказала директор «Палермо» Виктория Садыкова.

Несмотря на то, что много лет она является неизменным членом жюри, признается, что судить конкурс невероятно сложно. Ведь каждая участница достойна победы.

Сойдясь на том, что самые красивые девочки Украины живут в Славянске, все присутствующие на празднике в «Палермо» пожелали будущим «мини-мисс» удачи, а организатору конкурса, газете «ТВ плюс» - процветания.