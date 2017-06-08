Славянцы стали чаще «страдать животом»

За минувшую неделю в Славянске увеличилось количество случаев заболевания кишечными инфекциями. Тем не менее, заболеваемость находится в пределах эпидемического порога, рассказал заместитель начальника Славянского районного филиала Госсанэпидслужбы Павел Чуканов.

По его словам, процесс носит сезонный характер и объясняется употреблением в пищу ягод, фруктов и овощей. В связи с этим специалист напомнил о необходимости тщательно мыть продукты перед едой и неукоснительно соблюдать правила личной гигиены.