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Фотофакт

Площадка для детства

Славянцы стали чаще «страдать животом»

Антон Скворцов
8 июня 2017 Просмотров: 9 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

За минувшую неделю в Славянске увеличилось количество случаев заболевания кишечными инфекциями. Тем не менее, заболеваемость находится в пределах эпидемического порога, рассказал заместитель начальника Славянского районного филиала Госсанэпидслужбы Павел Чуканов.

По его словам, процесс носит сезонный характер и объясняется употреблением в пищу ягод, фруктов и овощей. В связи с этим специалист напомнил о необходимости тщательно мыть продукты перед едой и неукоснительно соблюдать правила личной гигиены.

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Комментарии к статье «Славянцы стали чаще «страдать животом»»

За минувшую неделю в Славянске увеличилось количество случаев заболевания кишечными инфекциями. Тем не менее, заболеваемость находится в пределах эпидемического порога, рассказал заместитель начальника Славянского районного филиала Госсанэпидслужбы Павел Чуканов.

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2 июня 2017

В Славянске задержали кладбищенских воров

На ремонт славянских дорог обещают рекордную сумму

В Славянске промышляла группа несовершеннолетних злоумышленников

Как обстоят дела с ремонтом инфраструктуры Славянска

В Славянске позаботились о памятниках

1 июня 2017

Проект «Прозрачный офис»: перенесут ли УСЗН в центр города

ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг

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