Славянцы стали чаще «страдать животом»

|8 июня 2017
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За минувшую неделю в Славянске увеличилось количество случаев заболевания кишечными инфекциями. Тем не менее, заболеваемость находится в пределах эпидемического порога, рассказал заместитель начальника Славянского районного филиала Госсанэпидслужбы Павел Чуканов.
По его словам, процесс носит сезонный характер и объясняется употреблением в пищу ягод, фруктов и овощей. В связи с этим специалист напомнил о необходимости тщательно мыть продукты перед едой и неукоснительно соблюдать правила личной гигиены.
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• Свитолина в четвертьфинале Ролан Гарроса проиграла Халеп в трех сетах
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• 1 июня «Палермо» превращается в территорию счастливого детства
• Славянск все же примет участие в борьбе за 30 миллионов
• В Славянске создают форум местного развития
• Шнурковская почти дождалась ремонта
• Есть ли проблема с тренажерными площадками
• Скольким славянцам монетизируют субсидии
• В центральном парке и отделе гражданской защиты новое руководство
• «Мини-мисс Славянск-2017» Карина Марченко: «Нужно верить в победу и всегда улыбаться»
• Всеукраинский турнир по футболу среди детских команд
• Славянский шахматист Данил Билко выиграл турнир в Краматорске
• Золотой хет-трик славянских боксеров
• Четыре чемпиона и мастер-класс от Хергиани
• Стартовые и финишные голы – залог победы ФК «Славянск»
4 июня 2017
• «Реал» с разгромом, дублем и достижением завоевал 12-й Кубок
2 июня 2017
• В Славянске задержали кладбищенских воров
• На ремонт славянских дорог обещают рекордную сумму
• В Славянске промышляла группа несовершеннолетних злоумышленников
• Как обстоят дела с ремонтом инфраструктуры Славянска
• В Славянске позаботились о памятниках
1 июня 2017
• Проект «Прозрачный офис»: перенесут ли УСЗН в центр города
• ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг
• В Славянске начат монтаж тренажерных площадок
• В парке возобновилось строительство спортплощадки
• Как Славянск отметит День защиты детей
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За минувшую неделю в Славянске увеличилось количество случаев заболевания кишечными инфекциями. Тем не менее, заболеваемость находится в пределах эпидемического порога, рассказал заместитель начальника Славянского районного филиала Госсанэпидслужбы Павел Чуканов.