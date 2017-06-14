Чем встречают гостей озера Славянского курорта

|14 июня 2017
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Стартовавший купальный сезон актуализировал тему состояния расположенных в Славянске зон массовой рекреации. Ситуацию в этой сфере попытались изучить журналисты «ТВ плюс».
Выяснилось, что существенных изменений по сравнению с прошлым годом не произошло. Напомним, что, в первую очередь, они ожидались в прибрежной зоне озера Вейсовое, где планировалась реализация проекта по благоустройству. По словам городского головы Вадима Ляха, вопрос затормозился на стадии оформления земельной документации и прохождения экспертизы. Пока же посетители пляжа могут пользоваться имеющимися объектами инфраструктуры – лавочками, грибками, помостом и туалетом. Два последних объекта, кстати, требуют срочного ремонта, но кто его будет выполнять – город или работающие на побережье предприниматели – пока непонятно. Вход в санитарную зону озера бесплатный, услуги частников приходится оплачивать.
Довольно популярным местом отдыха на воде остается озеро Горячее, где имеется две зоны отдыха – общественная и частная (пляж «Маленькая Куба»). Вход на платный, оборудованный всеми удобствами пляж, стоит 10 грн. для взрослых и 5 грн. для детей. Льготные категории населения, по словам администрации пляжа, проходят на территорию без оплаты.
Еще одно платное место отдыха работает теперь на санаторном берегу озера Репное. Здесь на базе санатория «Юбилейный» оборудована зона климатолечения, за посещение которой необходимо заплатить 15 грн. Для временно перемещенных лиц плата установлена в размере 13 грн. Военнослужащие и дети до 12 лет вход на пляж не оплачивают. Расположенный рядом пляж санатория «Славянский» используется для лечебных целей, и на массовый отдых горожан не рассчитан.
Намного более доступным остается для отдыхающих противоположный берег Репного, называемый в народе «плиты». Посетившие это место туристы жалуются, правда, на заросшее травой и камышом побережье. Однако многих, как показывает массовость посещения этой зоны, такие условия устраивают. Тот факт, что купаться в озере запрещено по природоохранному законодательству, никого, традиционно, не останавливает.
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13 июня 2017
• ФК «Андреевка» - ФК «Славянск»: разгром за один тайм
• Пятерка для «Питтсбурга», пятерка для «Голден Стэйт»
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8 июня 2017
• В Славянске начали ходить дополнительные троллейбусы
• В Славянске восстановили больше половины пожарных гидрантов
• «Славгорводоканал» начал тестировать «Личный кабинет»
• Водоканал ликвидировал крупную утечку в центре города
• Как не стать жертвой аферистов
• Житель Николаевки хранил дома минометную мину
• На железной дороге погиб мужчина
• «Оазис» и «Фо степ» покажут отчетные концерты
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Стартовавший купальный сезон актуализировал тему состояния расположенных в Славянске зон массовой рекреации. Ситуацию в этой сфере попытались изучить журналисты «ТВ плюс».