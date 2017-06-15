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Фотофакт

К вопросу благоустройства

«Фо-степу» - 15 лет!

Светлана Вьюниченко
15 июня 2017 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Отчетный концерт танцевально-спортивного клуба «Фо степ» в Славянске ждут с особым нетерпением. И концептуально-хореографические постановки, созданные руководителем клуба Татьяной Химион, всегда превосходят ожидания. Еще раз славянцы убедились в этом 10 июня, когда на сцене Центра культуры и окружающей среды, «Фо степ» праздновал свой 15-й день рождения.

Сегодня «Фо степ» объединяет 160 воспитанников всех возрастов – от 3 до 70 лет. Практически все они представили свое мастерство во время отчетного концерта. Время, посвященное магии танца, пролетело незаметно. Живые, динамичные композиции завораживали публику. Мастерство хореографов и исполнителей, которое профессионалы оценивают в баллах и нюансах, для рядового зрителя заключалось в том, что номера смотрелись на одном дыхании. Каждое выступление было маленьким законченным шедевром и вызывало восторг переполненного зала. 

Небольшие паузы между танцами заполнялись поздравлениями. В этот день поздравить юбиляров собралось много гостей. Среди них - начальник отдела культуры Марина Олейник. Она вручила руководителю клуба почетную грамоту. Татьяне Химион действительно есть, чем отчитаться за годы работы. Только в нынешнем году 8 ее воспитанников получили звания кандидатов в мастера спорта. Четыре пары «фо степовцев» приняли участие в Чемпионате Украины в составе сборной команды «Донецкой области». Результатом выступления стало 4-е место в командном зачете. А с Международного турнира, которые проходил во Львове, команда «Фо степа» привезла первое место. 

Не все друзья клуба смогли присутствовать на празднике лично. Но видеопоздравления в юбилейный вечер соединили Славянск с Багамами, Турцией, ОАЭ. В этих странах успешно реализуют себя в различных танцевальных проектах выпускники клуба.  

-  Создавая 15 лет назад «Фо степ», я стремилась выразить себя, свое видение современной хореграфии, дать возможность славянским мальчишкам и девчонкам приобщиться к миру танца, - говорит Татьяна Химион. - Сегодня я понимаю, что у этой дороги нет конца, а значит, впереди у нас новые открытия и победы.

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Комментарии к статье ««Фо-степу» - 15 лет!»

Отчетный концерт танцевально-спортивного клуба «Фо степ» в Славянске ждут с особым нетерпением. И концептуально-хореографические постановки, созданные руководителем клуба Татьяной Химион, всегда превосходят ожидания. Еще раз славянцы убедились в этом 10 июня, когда на сцене Центра культуры и окружающей среды, «Фо степ» праздновал свой 15-й день рождения.

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