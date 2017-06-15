«Фо-степу» - 15 лет!

|15 июня 2017
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Отчетный концерт танцевально-спортивного клуба «Фо степ» в Славянске ждут с особым нетерпением. И концептуально-хореографические постановки, созданные руководителем клуба Татьяной Химион, всегда превосходят ожидания. Еще раз славянцы убедились в этом 10 июня, когда на сцене Центра культуры и окружающей среды, «Фо степ» праздновал свой 15-й день рождения.
Сегодня «Фо степ» объединяет 160 воспитанников всех возрастов – от 3 до 70 лет. Практически все они представили свое мастерство во время отчетного концерта. Время, посвященное магии танца, пролетело незаметно. Живые, динамичные композиции завораживали публику. Мастерство хореографов и исполнителей, которое профессионалы оценивают в баллах и нюансах, для рядового зрителя заключалось в том, что номера смотрелись на одном дыхании. Каждое выступление было маленьким законченным шедевром и вызывало восторг переполненного зала.
Небольшие паузы между танцами заполнялись поздравлениями. В этот день поздравить юбиляров собралось много гостей. Среди них - начальник отдела культуры Марина Олейник. Она вручила руководителю клуба почетную грамоту. Татьяне Химион действительно есть, чем отчитаться за годы работы. Только в нынешнем году 8 ее воспитанников получили звания кандидатов в мастера спорта. Четыре пары «фо степовцев» приняли участие в Чемпионате Украины в составе сборной команды «Донецкой области». Результатом выступления стало 4-е место в командном зачете. А с Международного турнира, которые проходил во Львове, команда «Фо степа» привезла первое место.
Не все друзья клуба смогли присутствовать на празднике лично. Но видеопоздравления в юбилейный вечер соединили Славянск с Багамами, Турцией, ОАЭ. В этих странах успешно реализуют себя в различных танцевальных проектах выпускники клуба.
- Создавая 15 лет назад «Фо степ», я стремилась выразить себя, свое видение современной хореграфии, дать возможность славянским мальчишкам и девчонкам приобщиться к миру танца, - говорит Татьяна Химион. - Сегодня я понимаю, что у этой дороги нет конца, а значит, впереди у нас новые открытия и победы.
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• Получателям субсидий предлагают погасить долги
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• Алексея Солодовникова проводили на пенсию
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• ФК «Андреевка» - ФК «Славянск»: разгром за один тайм
• Пятерка для «Питтсбурга», пятерка для «Голден Стэйт»
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• Финляндия-Украина: «Игра забывается, результат остается»
8 июня 2017
• В Славянске начали ходить дополнительные троллейбусы
• В Славянске восстановили больше половины пожарных гидрантов
• «Славгорводоканал» начал тестировать «Личный кабинет»
• Водоканал ликвидировал крупную утечку в центре города
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Отчетный концерт танцевально-спортивного клуба «Фо степ» в Славянске ждут с особым нетерпением. И концептуально-хореографические постановки, созданные руководителем клуба Татьяной Химион, всегда превосходят ожидания. Еще раз славянцы убедились в этом 10 июня, когда на сцене Центра культуры и окружающей среды, «Фо степ» праздновал свой 15-й день рождения.