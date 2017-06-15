В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов

Впервые за последние 30 лет в Славянске прошла встреча активистов, увлекающихся языком эсперанто. Принять участие в мероприятии приехали эсперантисты из разных городов Украины.

Общество свидетелей Заменгофа

Людей, которые участвуют во всемирном эсперанто-движении, общество воспринимает по-разному: одних эта тема интригует, другие склонны усматривать в ней что-то негативное, третьи считают говорящих на непонятном для них языке сектой. Эсперантисты - народ веселый, поэтому сами себя они иногда шутливо называют "Общество свидетелей Заменгофа" - по имени создателя эсперанто Людвига Заменгофа.

Как бы там ни было, за последние полтора века язык международного общения приобрел во всем мире несколько миллионов сторонников и стал вторым по использованию в интернете после английского. Движение породило свой пласт культуры - на языке эсперанто существуют тысячи книг, песен, кинофильмов, работают телекомпании, радиостанции и издательства.

С появлением цифровых коммуникационных технологий и внедрением электронных переводчиков многие предрекали языку эсперанто постепенное угасание, однако эффект получился обратным. Освоив дополнительный канал связи, эсперантисты стали чаще проводить встречи - ведь личное общение не заменят никакие технологии.

Последним веянием в эсперанто-сообществе стало создание единой "туристической" базы данных, в которую вносят людей, готовых предоставить свое жилье для путешествующих единомышленников. Встреча в Славянске, кстати, прошла именно на таких условиях.

Туристический формат

В отличие от «раскрученных» международных встреч, насчитывающих до 500 и более участников, эсперанто-встреча в Славянске получилась немногочисленной – 9 человек, приехавших из Киева, Львова, Доброполья, Мелитополя. Среди них – двое жителей Донбасса, вынужденных в 2014 году выехать на подконтрольную Украине территорию. Для этих людей посещение прифронтового Славянска имело свой эмоциональный оттенок.

Поскольку встреча задумывалась как туристическая, в ее программу вошли посещение святогорской лавры, керамического рынка и соленых озер, целебные свойства которых эсперантисты, не взирая на холодную погоду, испробовали на собственном опыте. Также группа побывала на местах ведения активных боевых действий – возле поселка Семеновка и на горе Карачун, где эсперантисты почтили память погибших украинских военных.

Официально и традиционно

К официальным мероприятиям программы следует отнести состоявшийся в центральной библиотеке «круглый стол», в ходе которого гости пообщались с местными жителями – членами клуба «Эсперанто», функционировавшего в Славянске в 1980-х годах. Уместно будет добавить, что последний съезд эсперантистов проходил примерно в 1988 году, то есть еще в советскую эпоху. Для городской библиотеки гости подготовили небольшой подарок - книги, собранные на волонтерских началах. Среди них - только что изданная книга шведского журналиста Калле Книивила "Люди Путина", переведенная с языка эсперанто на украинский активистами из Киева.

Неофициальный, но обязательный фрагмент любой встречи эсперантистов - вечерние посиделки у костра, с гитарой, интеллектуальными играми и бесконечными разговорами на разнообразные темы. Поддержали традицию и в этот раз. По словам участников, проведенные в Славянске три дня пролетели очень быстро, оставили о себе яркие воспоминания и желание вернуться сюда снова. Так что не исключено, что состоявшийся 2-4 июня съезд ляжет в основу новой ежегодной традиции - встречать лето в Славянске.