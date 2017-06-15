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Фотофакт

К вопросу благоустройства

Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению

Павел Коротенко
15 июня 2017 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В строительстве вольеров участвовали более 50 студентов и школьников Славянска. Для многих из них это был первый опыт столярных, слесарных, сварочных и малярных работ.

За минувшую неделю в Славянске состоялись два события, посвященных теме защиты животных - презентация сделанных волонтерами вольеров и тематический флешмоб "Дай шанс на жизнь!"

Практическая сфера...

Инициатором первой акций стала студентка Алина Зинченко, которая в марте этого года подала свой проект на участие в конкурсе малых грантов от ЮНИСЕФ. Предложение девушки истратить призовые 25 тыс. грн. на зоозащитную деятельность спонсоры сочли заслуживающим внимания, и это обеспечило ей победу. Курировать реализацию проекта грантодатели поручили платформе инициатив "Теплица", с которой ЮНИСЕФ успешно сотрудничает уже два года. Полученные средства пошли на строительство 4-х комфортных вольеров для передержки бродячих собак.

Работа продолжалась около месяца и объединила более полусотни студентов и школьников Славянска. Последние, по словам Алины, иногда приходили на стройплощадку сразу после экзаменов или ВНО. Помощь в реализации проекта оказывали и взрослые горожане - представители общественных организаций и отдельные неравнодушные граждане. Собранные ребятами конструкции размещены сейчас на территории КАТП, рядом с уже имеющимися там вольерами. Презентация проекта состоялась 6 июня.

...и информационная компонента

Потрудившись руками, волонтеры решили поработать и в информационном поле. Вместе с общественными организациями "Дай шанс" и "Слов'янська січ", при участии активистов "Теплицы", они 11 июня провели на центральной площади города флешмоб. 

Темой акции стал протест против сотрудничества Славянска с харьковским приютом для животных, где, по информации зоозащитников, отловленных собак держат в ужасных условиях. Визуализировался протест в виде нарисованных на асфальте контуров собак. Каждое изображение, по словам организаторов, символизировало одно убитое животное. Мелки и трафареты предлагали всем желающим. И нужно отметить, что многие прохожие этим предложением воспользовались.

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Комментарии к статье «Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению»

За минувшую неделю в Славянске состоялись два события, посвященных теме защиты животных - презентация сделанных волонтерами вольеров и тематический флешмоб "Дай шанс на жизнь!"

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