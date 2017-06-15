Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению

|15 июня 2017
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За минувшую неделю в Славянске состоялись два события, посвященных теме защиты животных - презентация сделанных волонтерами вольеров и тематический флешмоб "Дай шанс на жизнь!"
Инициатором первой акций стала студентка Алина Зинченко, которая в марте этого года подала свой проект на участие в конкурсе малых грантов от ЮНИСЕФ. Предложение девушки истратить призовые 25 тыс. грн. на зоозащитную деятельность спонсоры сочли заслуживающим внимания, и это обеспечило ей победу. Курировать реализацию проекта грантодатели поручили платформе инициатив "Теплица", с которой ЮНИСЕФ успешно сотрудничает уже два года. Полученные средства пошли на строительство 4-х комфортных вольеров для передержки бродячих собак.
Работа продолжалась около месяца и объединила более полусотни студентов и школьников Славянска. Последние, по словам Алины, иногда приходили на стройплощадку сразу после экзаменов или ВНО. Помощь в реализации проекта оказывали и взрослые горожане - представители общественных организаций и отдельные неравнодушные граждане. Собранные ребятами конструкции размещены сейчас на территории КАТП, рядом с уже имеющимися там вольерами. Презентация проекта состоялась 6 июня.
Потрудившись руками, волонтеры решили поработать и в информационном поле. Вместе с общественными организациями "Дай шанс" и "Слов'янська січ", при участии активистов "Теплицы", они 11 июня провели на центральной площади города флешмоб.
Темой акции стал протест против сотрудничества Славянска с харьковским приютом для животных, где, по информации зоозащитников, отловленных собак держат в ужасных условиях. Визуализировался протест в виде нарисованных на асфальте контуров собак. Каждое изображение, по словам организаторов, символизировало одно убитое животное. Мелки и трафареты предлагали всем желающим. И нужно отметить, что многие прохожие этим предложением воспользовались.
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Приветствую, гость! Вход
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• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
• Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы
• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
• В парке начали делать дорожки
• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
• Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет
• В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен
• В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления
• Две угрозы лета: бешенство и клещи
• В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов
• Первая неделя безвиза: полет нормальный
14 июня 2017
• Детям-сиротам купят квартиры
• Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами
• Неиспользованный ресурс: пляжных зон в Славянске могло быть больше
• На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск
• Чем встречают гостей озера Славянского курорта
• Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ
• Получателям субсидий предлагают погасить долги
• Следят ли патрульные за скоростью
• Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек
• На ремонт дорог ищут подрядчиков
• Алексея Солодовникова проводили на пенсию
• В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова
13 июня 2017
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За минувшую неделю в Славянске состоялись два события, посвященных теме защиты животных - презентация сделанных волонтерами вольеров и тематический флешмоб "Дай шанс на жизнь!"