Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции

На состоявшейся 8 июня пресс-конференции руководитель городского отдела полиции Сергей Алешин сообщил журналистам о мероприятиях по обеспечению безопасной работы детских баз отдыха, а также еще раз призвал горожан не поддаваться на уловки аферистов.

Жизненные реалии

Из первой части выступления Сергея Алешина следовало, что работа с детьми в полиции Донецкой области и, в частности, в Славянске сейчас активизируется по всем направлениям: как в сфере защиты прав, так и в вопросах личной безопасности. В первом случае речь идет о детях, в отношении которых не исполняются родительские обязанности или совершаются противоправные действия. За примерами начальнику горотдела ходить не пришлось. Буквально в день проведения пресс-конференции сотрудники Славянского ГО обнаружили на остановке междугороднего автобуса двоих брошенных детей. Идет розыск их родителей, предположительно проживающих в Харьковской области.

Еще более возмутительный факт был установлен накануне встречи с журналистами. Правоохранителям стало известно о фактах педофилии, совершаемых на протяжении 3-х лет мужчиной в отношении трех малолетних падчериц. По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело. Невеселое описание жизненных реалий Сергей Алешин подытожил просьбой к горожанам сообщать обо всех известных им случаях негуманного отношения к детям.

Оздоровительный сезон

Дополнительная нагрузка ложится на органы правопорядка с началом летних каникул. В частности, речь идет об охране детских баз отдыха. В оперативной зоне Славянского ГО их 14. Отдохнуть в них, по предварительным прогнозам, приедут 10 тысяч детей. Поэтому на период оздоровления к обеспечению безопасности подключатся полицейские, прикомандированные из других городов. Распоряжением начальника областного главка Вячеслава Аброськина из них созданы дополнительные мобильные наряды и группы быстрого реагирования. Такие меры, по оценке правоохранителей, беспрецедентны.

- Алло, это лох? - Да, слушаю.

Отдельной темой пресс-конференции стала проблема телефонного мошенничества, а вернее, доверчивости граждан, отдающих аферистам свои сбережения. С начала года в области зарегистрировано 990 таких фактов, в Славянске - 41. Если учесть, что за весь 2016 год эпизодов было 26, то динамика прослеживается удручающая. По информации Сергея Алешина, 90% подобных преступлений совершают лица, отбывающие наказание в "местах не столь отдаленных". Располагая массой свободного времени, заключенные собирают информацию в соцсетях и определяют по ней потенциальную жертву.

Бороться с этим явлением полиция намерена активизацией работы по информированию горожан об угрозе и применяемых мошенниками схемах "развода". На вопрос журналистов о том, не проще ли отобрать у заключенных гаджеты, начальник горотдела ответил, что подавляющее большинство звонков поступает из оккупированной зоны. Хотя и в расположенных на подконтрольной территории пенитенциарных учреждениях, признался Сергей Алешин, нарушения режима содержания осужденных тоже встречаются.