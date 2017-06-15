 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

К вопросу благоустройства

Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции

Павел Коротенко
15 июня 2017 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На состоявшейся 8 июня пресс-конференции руководитель городского отдела полиции Сергей Алешин сообщил журналистам о мероприятиях по обеспечению безопасной работы детских баз отдыха, а также еще раз призвал горожан не поддаваться на уловки аферистов.

Жизненные реалии

Из первой части выступления Сергея Алешина следовало, что работа с детьми в полиции Донецкой области и, в частности, в Славянске сейчас активизируется по всем направлениям: как в сфере защиты прав, так и в вопросах личной безопасности. В первом случае речь идет о детях, в отношении которых не исполняются родительские обязанности или совершаются противоправные действия. За примерами начальнику горотдела ходить не пришлось. Буквально в день проведения пресс-конференции сотрудники Славянского ГО обнаружили на остановке междугороднего автобуса двоих брошенных детей. Идет розыск их родителей, предположительно проживающих в Харьковской области.

Еще более возмутительный факт был установлен накануне встречи с журналистами. Правоохранителям стало известно о фактах педофилии, совершаемых на протяжении 3-х лет мужчиной в отношении трех малолетних падчериц. По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело. Невеселое описание жизненных реалий Сергей Алешин подытожил просьбой к горожанам сообщать обо всех известных им случаях негуманного отношения к детям.

Оздоровительный сезон

Дополнительная нагрузка ложится на органы правопорядка с началом летних каникул. В частности, речь идет об охране детских баз отдыха. В оперативной зоне Славянского ГО их 14. Отдохнуть в них, по предварительным прогнозам, приедут 10 тысяч детей. Поэтому на период оздоровления к обеспечению безопасности подключатся полицейские, прикомандированные из других городов. Распоряжением начальника областного главка Вячеслава Аброськина из них созданы дополнительные мобильные наряды и группы быстрого реагирования. Такие меры, по оценке правоохранителей, беспрецедентны.

- Алло, это лох? - Да, слушаю.

Отдельной темой пресс-конференции стала проблема телефонного мошенничества, а вернее, доверчивости граждан, отдающих аферистам свои сбережения. С начала года в области зарегистрировано 990 таких фактов, в Славянске - 41. Если учесть, что за весь 2016 год эпизодов было 26, то динамика прослеживается удручающая. По информации Сергея Алешина, 90% подобных преступлений совершают лица, отбывающие наказание в "местах не столь отдаленных". Располагая массой свободного времени, заключенные собирают информацию в соцсетях и определяют по ней потенциальную жертву.

Бороться с этим явлением полиция намерена активизацией работы по информированию горожан об угрозе и применяемых мошенниками схемах "развода". На вопрос журналистов о том, не проще ли отобрать у заключенных гаджеты, начальник горотдела ответил, что подавляющее большинство звонков поступает из оккупированной зоны. Хотя и в расположенных на подконтрольной территории пенитенциарных учреждениях, признался Сергей Алешин, нарушения режима содержания осужденных тоже встречаются.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

15 июня 2017

Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции

Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы

Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению

Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения

В парке начали делать дорожки

Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову

На улице Лозановича случился потоп

Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет

В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен

В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления

Две угрозы лета: бешенство и клещи

В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов

Первая неделя безвиза: полет нормальный

«Фо-степу» - 15 лет!

«Оазис»: мир Востока

Российский связной

14 июня 2017

Детям-сиротам купят квартиры

Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами

К вопросу благоустройства

Неиспользованный ресурс: пляжных зон в Славянске могло быть больше

На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск

Чем встречают гостей озера Славянского курорта

Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ

Выставка картин и День йоги

Получателям субсидий предлагают погасить долги

Следят ли патрульные за скоростью

Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек

На ремонт дорог ищут подрядчиков

Алексея Солодовникова проводили на пенсию

В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова

13 июня 2017

ФК «Андреевка» - ФК «Славянск»: разгром за один тайм

Также в разделе

Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению

— 15 июня 2017 —

За минувшую неделю в Славянске состоялись два события, посвященных теме защиты животных - презентация сделанных волонтерами вольеров и тематический флешмоб "Дай шанс на жизнь!"

Читать далее ⇒

Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения

— 15 июня 2017 —

На центральной площади Славянска 14 июня состоялась масштабная акция по обучению детей основам безопасного поведения на дороге.

Читать далее ⇒

В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов

— 15 июня 2017 —

Впервые за последние 30 лет в Славянске прошла встреча активистов, увлекающихся языком эсперанто. Принять участие в мероприятии приехали эсперантисты из разных городов Украины.

Читать далее ⇒

Первая неделя безвиза: полет нормальный

— 15 июня 2017 —

Минувшие выходные в Украине прошли под знаком безвиза. Президент Петр Порошенко на украинско-словацкой границе открыл символические двери в Европу, в Борисполе всю ночь на 11 июня выступали фольклорные коллективы, от центрального железнодорожного вокзала столицы отправился первый безвизовый поезд в польский Перемышль.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции»

На состоявшейся 8 июня пресс-конференции руководитель городского отдела полиции Сергей Алешин сообщил журналистам о мероприятиях по обеспечению безопасной работы детских баз отдыха, а также еще раз призвал горожан не поддаваться на уловки аферистов.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В парке начали делать дорожки

Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову

Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы

На улице Лозановича случился потоп

В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет

В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен

Детям-сиротам купят квартиры

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Российский связной

Прямая речь

Небезбашенные

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова

ФК «Андреевка» - ФК «Славянск»: разгром за один тайм

Пятерка для «Питтсбурга», пятерка для «Голден Стэйт»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

15 июня 2017

Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции

Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы

Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению

Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения

В парке начали делать дорожки

Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову

На улице Лозановича случился потоп

Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет

В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен

В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления

Две угрозы лета: бешенство и клещи

В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов

Первая неделя безвиза: полет нормальный

«Фо-степу» - 15 лет!

«Оазис»: мир Востока

Российский связной

14 июня 2017

Детям-сиротам купят квартиры

Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами

К вопросу благоустройства

Неиспользованный ресурс: пляжных зон в Славянске могло быть больше

На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск

Чем встречают гостей озера Славянского курорта

Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ

Выставка картин и День йоги

Получателям субсидий предлагают погасить долги

Следят ли патрульные за скоростью

Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек

На ремонт дорог ищут подрядчиков

Алексея Солодовникова проводили на пенсию

В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова

13 июня 2017

ФК «Андреевка» - ФК «Славянск»: разгром за один тайм

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top