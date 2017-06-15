Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции

|15 июня 2017
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На состоявшейся 8 июня пресс-конференции руководитель городского отдела полиции Сергей Алешин сообщил журналистам о мероприятиях по обеспечению безопасной работы детских баз отдыха, а также еще раз призвал горожан не поддаваться на уловки аферистов.
Из первой части выступления Сергея Алешина следовало, что работа с детьми в полиции Донецкой области и, в частности, в Славянске сейчас активизируется по всем направлениям: как в сфере защиты прав, так и в вопросах личной безопасности. В первом случае речь идет о детях, в отношении которых не исполняются родительские обязанности или совершаются противоправные действия. За примерами начальнику горотдела ходить не пришлось. Буквально в день проведения пресс-конференции сотрудники Славянского ГО обнаружили на остановке междугороднего автобуса двоих брошенных детей. Идет розыск их родителей, предположительно проживающих в Харьковской области.
Еще более возмутительный факт был установлен накануне встречи с журналистами. Правоохранителям стало известно о фактах педофилии, совершаемых на протяжении 3-х лет мужчиной в отношении трех малолетних падчериц. По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело. Невеселое описание жизненных реалий Сергей Алешин подытожил просьбой к горожанам сообщать обо всех известных им случаях негуманного отношения к детям.
Дополнительная нагрузка ложится на органы правопорядка с началом летних каникул. В частности, речь идет об охране детских баз отдыха. В оперативной зоне Славянского ГО их 14. Отдохнуть в них, по предварительным прогнозам, приедут 10 тысяч детей. Поэтому на период оздоровления к обеспечению безопасности подключатся полицейские, прикомандированные из других городов. Распоряжением начальника областного главка Вячеслава Аброськина из них созданы дополнительные мобильные наряды и группы быстрого реагирования. Такие меры, по оценке правоохранителей, беспрецедентны.
Отдельной темой пресс-конференции стала проблема телефонного мошенничества, а вернее, доверчивости граждан, отдающих аферистам свои сбережения. С начала года в области зарегистрировано 990 таких фактов, в Славянске - 41. Если учесть, что за весь 2016 год эпизодов было 26, то динамика прослеживается удручающая. По информации Сергея Алешина, 90% подобных преступлений совершают лица, отбывающие наказание в "местах не столь отдаленных". Располагая массой свободного времени, заключенные собирают информацию в соцсетях и определяют по ней потенциальную жертву.
Бороться с этим явлением полиция намерена активизацией работы по информированию горожан об угрозе и применяемых мошенниками схемах "развода". На вопрос журналистов о том, не проще ли отобрать у заключенных гаджеты, начальник горотдела ответил, что подавляющее большинство звонков поступает из оккупированной зоны. Хотя и в расположенных на подконтрольной территории пенитенциарных учреждениях, признался Сергей Алешин, нарушения режима содержания осужденных тоже встречаются.
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Приветствую, гость! Вход
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• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
• Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы
• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
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• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
• Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет
• В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен
• В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления
• Две угрозы лета: бешенство и клещи
• В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов
• Первая неделя безвиза: полет нормальный
14 июня 2017
• Детям-сиротам купят квартиры
• Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами
• Неиспользованный ресурс: пляжных зон в Славянске могло быть больше
• На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск
• Чем встречают гостей озера Славянского курорта
• Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ
• Получателям субсидий предлагают погасить долги
• Следят ли патрульные за скоростью
• Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек
• На ремонт дорог ищут подрядчиков
• Алексея Солодовникова проводили на пенсию
• В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова
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На состоявшейся 8 июня пресс-конференции руководитель городского отдела полиции Сергей Алешин сообщил журналистам о мероприятиях по обеспечению безопасной работы детских баз отдыха, а также еще раз призвал горожан не поддаваться на уловки аферистов.