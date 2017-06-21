|21 июня 2017
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По инициативе общественной организации «Город-сад» в Славянске стартует проект «Межа». На русский язык его название можно перевести как «Граница» Об этом сообщила начальник отдела культуры Марина Олейник.
«Это художественный проект в формате краткосрочных резиденций. Его целью является диалог между жителями Славянска и Ужгорода», - сообщила она.
В Славянске резиденции пройдут с 5 по 9 июля, в Ужгороде с 11 по 15 июля. В ходе них шестеро человек (по три в каждом городе) попытаются выразить понятие «межа» своими художественными произведениями, которые затем будут представлены широкому кругу общественности.
Заявки для участия принимаются на странице проекта misto-sad.com.ua/projects/mezha.
Согласно разъяснению авторов проекта, в данном случае слово «резиденция» означает «погружение в контексты с определенным заданием для создания художественного сообщения. Резиденция - это эксперимент, исследование и получение опыта».
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• Кубок Конфедераций стартовал в России
• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
• ФК «Славянск» потерял очки в Лимане
• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
• Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы
• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
• В парке начали делать дорожки
• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
• Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет
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Комментарии к статье ««Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»»
По инициативе общественной организации «Город-сад» в Славянске стартует проект «Межа». На русский язык его название можно перевести как «Граница» Об этом сообщила начальник отдела культуры Марина Олейник.