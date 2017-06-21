«Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»

По инициативе общественной организации «Город-сад» в Славянске стартует проект «Межа». На русский язык его название можно перевести как «Граница» Об этом сообщила начальник отдела культуры Марина Олейник.

«Это художественный проект в формате краткосрочных резиденций. Его целью является диалог между жителями Славянска и Ужгорода», - сообщила она.

В Славянске резиденции пройдут с 5 по 9 июля, в Ужгороде с 11 по 15 июля. В ходе них шестеро человек (по три в каждом городе) попытаются выразить понятие «межа» своими художественными произведениями, которые затем будут представлены широкому кругу общественности.

Заявки для участия принимаются на странице проекта misto-sad.com.ua/projects/mezha.

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Согласно разъяснению авторов проекта, в данном случае слово «резиденция» означает «погружение в контексты с определенным заданием для создания художественного сообщения. Резиденция - это эксперимент, исследование и получение опыта».