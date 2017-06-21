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Фотофакт

К вопросу благоустройства

«Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»

Антон Скворцов
21 июня 2017 Просмотров: 9 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

По инициативе общественной организации «Город-сад» в Славянске стартует проект «Межа». На русский язык его название можно перевести как «Граница» Об этом сообщила начальник отдела культуры Марина Олейник.

«Это художественный проект в формате краткосрочных резиденций. Его целью является диалог между жителями Славянска и Ужгорода», - сообщила она. 

В Славянске резиденции пройдут с 5 по 9 июля, в Ужгороде с 11 по 15 июля. В ходе них шестеро человек (по три в каждом городе) попытаются выразить понятие «межа» своими художественными произведениями, которые затем будут представлены широкому кругу общественности. 

Заявки для участия принимаются на странице проекта misto-sad.com.ua/projects/mezha. 

наша справка

Согласно разъяснению авторов проекта, в данном случае слово «резиденция» означает «погружение в контексты с определенным заданием для создания художественного сообщения. Резиденция - это эксперимент, исследование и получение опыта».

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Комментарии к статье ««Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»»

По инициативе общественной организации «Город-сад» в Славянске стартует проект «Межа». На русский язык его название можно перевести как «Граница» Об этом сообщила начальник отдела культуры Марина Олейник.

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