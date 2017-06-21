|21 июня 2017
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День молодежи в Украине празднуют ежегодно в последнее воскресенье июня. День Конституции — государственный праздник в честь принятия Конституции Украины, который отмечается 28 июня.
16.00 - 19.00 - фестиваль молодежных увлечений.
19.00 - 20.30 - праздничный концерт.
20.30 - 22.00 - дискотека.
14.00 - торжественное собрание, посвященное двадцать первой годовщине Конституции Украины.
9.00 - 10.00 возложение цветов к памятнику Шевченко и памятным знакам погибшим воинам АТО.
в Центре культуры и окружающей среды стартует фестиваль европейского кино. Открытие фестиваля — в 17:00.
Расписание сеансов будет опубликовано на сайте Славянского городского совета.
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Приветствую, гость! Вход
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• «Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке
• В парке продолжают строить площадки
• Опорная школа: медленно, но тщательно
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов
• Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать
• Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции
• «Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»
• Не медлите с заявлениями на монетизацию
• БТИ советует проверять документы перед заключением сделок
• Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей
• Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы
20 июня 2017
• Кубок Конфедераций стартовал в России
• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
• ФК «Славянск» потерял очки в Лимане
• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
• Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы
• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
• В парке начали делать дорожки
• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
• Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет
• В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен
• В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления
• Две угрозы лета: бешенство и клещи
• В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов
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Комментарии к статье «Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции»
День молодежи в Украине празднуют ежегодно в последнее воскресенье июня. День Конституции — государственный праздник в честь принятия Конституции Украины, который отмечается 28 июня.