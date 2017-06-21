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Фотофакт

Динамика конфликта

Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции

Антон Скворцов
21 июня 2017 Просмотров: 95 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

День молодежи в Украине празднуют ежегодно в последнее воскресенье июня. День Конституции — государственный праздник в честь принятия Конституции Украины, который отмечается 28 июня.

25 июня, Площадь Соборная

16.00 - 19.00 - фестиваль молодежных увлечений.

19.00 - 20.30 - праздничный концерт.

20.30 - 22.00 - дискотека.

27 июня, Большой зал исполкома

14.00 - торжественное собрание, посвященное двадцать первой годовщине Конституции Украины.

28 июня

9.00 - 10.00 возложение цветов к памятнику Шевченко и памятным знакам погибшим воинам АТО.

С 26 июня 

в Центре культуры и окружающей среды стартует фестиваль европейского кино. Открытие фестиваля — в 17:00.  

Расписание сеансов будет опубликовано на сайте Славянского городского совета.

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Комментарии к статье «Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции»

День молодежи в Украине празднуют ежегодно в последнее воскресенье июня. День Конституции — государственный праздник в честь принятия Конституции Украины, который отмечается 28 июня.

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