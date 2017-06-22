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Фотофакт

Динамика конфликта

Как полиция в один «клик» защищает славянцев

Светлана Вьюниченко
22 июня 2017 Просмотров: 27 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По словам разработчиков, программа «Полиция 102», в первую очередь, рассчитана на детей и молодежь.

В Славянске 20 июня состоялась презентация мобильного приложения «Полиция 102». Накануне новинка была презентована в Краматорске. Первым городом Донетчины, где она появилась, еще 16 мая стал Мариуполь.

Один из разработчиков системы, заместитель начальника управления информационной поддержки и координации полиции 102 ГУ НП в Донецкой области Денис Пефтиев, объяснил, что программа, по сути, является кнопкой тревожного вызова. И пользоваться ей нужно, если жизни человека угрожает реальная опасность. 

- Основное задание, стоявшее перед нами - быстро и качественно принимать сообщения на линию «102». Так и возникла идея мобильного приложения. Программа рассчитана на смартфоны и андроиды. Она проста в использовании и позволяет вызвать полицию или сообщить о преступлении в один «клик», - рассказал разработчик.

Скачать на телефон мобильное приложение «Полиция 102» можно, например, через «Плеймаркет». Программа затребует идентификацию личных данных. По словам Дениса Пефтиева, эти сведения будут храниться на сайте Нацполиции, поскольку разработка является ее интеллектуальной собственностью. Таким образом, полиция гарантирует, что личные данные «никуда не уйдут и не будут использованы третьими лицами». 

Размещенное в телефоне приложение предлагает включить геолокацию и нажать тревожную кнопку, «если вы в беде». При однократном нажатии высвечивается надпись: «Вашей жизни действительно угрожает опасность?». В случае подтверждения, на место, определенное правоохранителями через GPS, выезжает наряд. Повторное подтверждение, по словам разработчика, необходимо, чтобы исключить случайные вызовы.   

Поскольку программа рассчитана, прежде всего, на молодежь и детей, продемонстрировать ее в действии попросили ребят из «Лиги будущих полицейских». Аудитория, состоящая из представителей учебных заведений города и прессы, общалась с ними по скайпу. По словам ребят, после нажатия «тревожной кнопки», наряд приехал в течение трех минут.

Денис Пефтиев объяснил, что система быстрого оповещения позволяет решить несколько задач.

- Через геолокацию она четко определяет местонахождение человека, а введенные заранее данные позволяют идентифицировать личность. Ведь в стрессовой ситуации человек, тем более, ребенок, не всегда может внятно объяснить кто он, и где находится. 

Кроме «тревожной кнопки» мобильное приложение позволяет сообщить в полицию о любом правонарушении. Для этого в системе имеются специальные разделы. Можно даже сделать фото с места событий и отправить его правоохранителям. Такое сообщение будет рассматриваться как обычное заявление в полицию.

Родителей наверняка заинтересует функция «детская безопасность». Она позволяет ввести в телефон ребенка границы «ареала» его обитания. Если ребенок покинул обозначенную родителями территорию, на телефон мамы или папы приходит сообщение об этом. Также родители получают сигналы о всех вызовах, которые ребенок отправит в полицию. 

Стоит добавить, что опасения на тему «дети и подростки будут баловаться и вызывать полицию по любому поводу», не оправдались. В Мариуполе, где система работает более месяца, был зафиксирован лишь один ложный вызов. Еще один «сомнительный» сигнал, который отправил 7-летний мальчик, правоохранители ложным не сочли.

- Ребенок играл в футбол, и ему мячом попали в живот. Мальчик какое-то время не мог нормально дышать и решил, что погибает. Взрослых рядом не оказалось, и он нажал тревожную кнопку. Приехавшая бригада приняла все меры, чтобы успокоить ребенка. Теперь, если в его жизни действительно встретится опасность. он вызовет полицию, не колеблясь, потому что будет знать: мы приедем и поможем, - сказал Денис Пефтиев.

Остается добавить, что 21 июня мобильное приложение стало доступно в Бахмуте и Покровске.

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Комментарии к статье «Как полиция в один «клик» защищает славянцев»

В Славянске 20 июня состоялась презентация мобильного приложения «Полиция 102». Накануне новинка была презентована в Краматорске. Первым городом Донетчины, где она появилась, еще 16 мая стал Мариуполь.

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