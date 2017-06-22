Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова

|22 июня 2017
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25-летний славянец Андрей Котляров принадлежит к разряду молодых людей, которые не могут усидеть на месте и постоянно ищут новые возможности самореализации.
Уже в раннем детстве он начал заниматься в различных кружках и секциях. В 1995-м, когда Андрею исполнилось четыре года, родители отдали его на бальные танцы. Занятия продлились недолго, и в пятилетнем возрасте на смену танцам пришла гимнастика. После этого увлечения стали меняться одно за другим с завидной регулярностью. С семи лет Андрей начал ходить в бассейн, с восьми - на карате, а в 12 записался в секцию дзюдо к известному тренеру Дмитрию Игнатенко.
Но настоящим увлечением стал брейк-данс, которым он стал заниматься в 15 лет, после поступления на авторемонтный факультет СКНАУ.
Поначалу занятия проходили в 15-й школе, где премудростям «уличных танцев» аматора обучал Александр Киркач. Затем был период занятий в секции при школе №17. В это время Андрей начал активно гастролировать по Донецкой области и делать первые шаги в преподавании хип-хопа. Первая группа насчитывала пятерых человек — местных учеников.
Секция просуществовала полтора года, после чего для занятий пришлось искать другое место. Зал нашелся в школе №13. Состояние помещения оставляло желать лучшего, поэтому Андрею пришлось вложить немало сил и средств, чтобы привести его в порядок. Параллельно танцор вел кружок брейк-данса в Центре культуры (ДК железнодорожников). Проводил фестивали, организовывал бесплатные занятия для детворы. «Была задача — набрать ребят, которые смогут ездить на мероприятия, и из которых в перспективе состоится команда», - рассказывает Андрей.
На вопрос, что подвигло его к столь бурной общественной деятельности, Андрей отвечает просто: «Мне это нравится. Это вдохновляет, бодрит, дает адреналин».
Привычный ход жизни оборвала война. Из города пришлось уехать. По возвращении Андрей оставил только один кружок — в Центре культуры и окружающей среды.
В 2015 году неуемная энергия подвигла молодого человека организовать в городском парке площадку «Сказка-парк», где отдыхающие могли бы проводить часы за разного рода интеллектуальными занятиями — беседами, чтением, прослушиванием выступлений местных музыкантов. Формат площадки предполагал абсолютное отсутствие спиртного — в наличии имелись только прохладительные напитки, кофе и чай. К сожалению, проект потерпел фиаско. Отчасти по техническим причинам, а отчасти, считает Андрей, из-за неготовности горожан к культурному отдыху.
После этого энтузиаст решил возродить в парке игротеку, которая когда-то работала в павильоне возле летнего кинотеатра. В этом ему помогли технические знания, полученные в авиационном колледже. Ею он занимается по сей день.
Свою задачу Андрей видит в привнесении в жизнь общества культурных и духовных ценностей посредством развлечений, отдыха, танцев и здорового образа жизни. Относительно дальнейших жизненных планов он не распространяется, предпочитая держать их в тайне.
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• Опорная школа: медленно, но тщательно
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20 июня 2017
• Кубок Конфедераций стартовал в России
• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
• ФК «Славянск» потерял очки в Лимане
• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
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• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
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25-летний славянец Андрей Котляров принадлежит к разряду молодых людей, которые не могут усидеть на месте и постоянно ищут новые возможности самореализации.