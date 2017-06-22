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Фотофакт

Динамика конфликта

Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»

Павел Коротенко
22 июня 2017 Просмотров: 26 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Думающая и активная молодежь в общей массе встречалась всегда. Правда, в разные времена это проявлялось по-разному. Чем дышат молодые славянцы сегодня, мы попытались выяснить в беседе с представительницей этого поколения Алиной Зинченко (на фото).

Обычная история

Героиня нашего рассказа родилась и выросла в Славянске. Училась в 13-й школе, позже - в педагогическом лицее. Потом закончила Краматорский торгово-экономический техникум и поступила на заочную форму обучения в Харьковский институт городского хозяйства по специальности "экономика предприятий". Неделю назад девушка защитила диплом, но менять нынешнее место работы пока не собирается. Последние 3 года Алина работает культорганизатором в городском психоневрологическом интернате для женщин. Здесь она чувствует себя востребованной, и ее это мотивирует. Единственное неудобство - мало свободного времени.

Круг интересов Алины Зинченко широк - до войны увлекали искусство, путешествия, волейбол, рыбалка, но в последнее время она больше тяготеет к зоозащитной деятельности. Впрочем, это уже не личное, а общественное.

Зачем все это нужно

Некоторое время назад Алина познакомилась с деятельностью платформы инициатив "Теплица", где ее парень Андрей проводил мастер-классы по созданию граффити. Узнав, что здесь проводятся конкурсы мини-грантов, девушка написала проект на строительство вольеров для городского пункта передержки бездомных животных - о завершении этой работы "ТВ плюс" писала в прошлом номере.

Ощущение созданного общими усилиями полезного дела может понять лишь тот, кто в нем участвовал. А похвала земляков при этом - как вишенка на торте. Увы, но зачастую окружение реагирует иначе.

- Когда я занималась проектом, меня многие спрашивали - зачем тебе это нужно? - рассказывает славянка. - Люди откровенно не понимают, что человеком может двигать не меркантильность, а желание сделать вклад в развитие своего города. Особенно это заметно у старшего поколения, привыкшего жить по советским правилам: не высовывайся, молчи в тряпочку, будь как все. А ведь это неправильно. Хуже, что они такую философию проповедуют своим детям и внукам - это очень сильно тормозит трансформацию менталитета общества. Наверное, этот процесс будет долгим и продлится, возможно, не одно поколение. Но начинать его нужно прямо сегодня. Время сейчас подходящее.

Хорошие возможности

Период оккупации Славянска Алина с родителями провела в Харькове. Жизнь в большом городе ей понравилась, она отличается от провинциальной своей динамикой и многогранность. Но и в Славянке, считает девушка, появилось много возможностей для самореализации.

- Когда Андрей приглашал меня в "Теплицу", я несколько дней не решалась туда прийти. Был какой-то барьер - незнакомое место, незнакомые люди. На деле все оказалось проще - и место нормальное, и люди интересные, - вспоминает Алина. - Мне кажется, что такой барьер есть у многих горожан: и молодых, и взрослых. Проблема в том, что желание самореализации у них есть. Но как и в какой форме его воплотить, они не знают. В последние 3 года Славянск привлек внимание многих международных организаций, в городе начали работать грантовые программы, появились новые платформы для саморазвития. Это очень хорошая возможность "подтянуть" город и "подтянуться" самим. Навязывать людям что-либо, конечно, неразумно, но не показать им, что жить можно по-другому, тоже нельзя. Кому это действительно интересно - сами подключатся.

В свои 22 года Алина Зинченко еще окончательно не определилась с выбором профессии. Уверена лишь в одном - где бы ни пришлось в будущем жить и работать, она будет искать возможности для самореализации. Ведь быть как все - слишком тоскливо.

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Комментарии к статье «Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»»

Думающая и активная молодежь в общей массе встречалась всегда. Правда, в разные времена это проявлялось по-разному. Чем дышат молодые славянцы сегодня, мы попытались выяснить в беседе с представительницей этого поколения Алиной Зинченко (на фото).

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