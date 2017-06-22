Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»

|22 июня 2017
|Просмотров: 26
|
Думающая и активная молодежь в общей массе встречалась всегда. Правда, в разные времена это проявлялось по-разному. Чем дышат молодые славянцы сегодня, мы попытались выяснить в беседе с представительницей этого поколения Алиной Зинченко (на фото).
Героиня нашего рассказа родилась и выросла в Славянске. Училась в 13-й школе, позже - в педагогическом лицее. Потом закончила Краматорский торгово-экономический техникум и поступила на заочную форму обучения в Харьковский институт городского хозяйства по специальности "экономика предприятий". Неделю назад девушка защитила диплом, но менять нынешнее место работы пока не собирается. Последние 3 года Алина работает культорганизатором в городском психоневрологическом интернате для женщин. Здесь она чувствует себя востребованной, и ее это мотивирует. Единственное неудобство - мало свободного времени.
Круг интересов Алины Зинченко широк - до войны увлекали искусство, путешествия, волейбол, рыбалка, но в последнее время она больше тяготеет к зоозащитной деятельности. Впрочем, это уже не личное, а общественное.
Некоторое время назад Алина познакомилась с деятельностью платформы инициатив "Теплица", где ее парень Андрей проводил мастер-классы по созданию граффити. Узнав, что здесь проводятся конкурсы мини-грантов, девушка написала проект на строительство вольеров для городского пункта передержки бездомных животных - о завершении этой работы "ТВ плюс" писала в прошлом номере.
Ощущение созданного общими усилиями полезного дела может понять лишь тот, кто в нем участвовал. А похвала земляков при этом - как вишенка на торте. Увы, но зачастую окружение реагирует иначе.
- Когда я занималась проектом, меня многие спрашивали - зачем тебе это нужно? - рассказывает славянка. - Люди откровенно не понимают, что человеком может двигать не меркантильность, а желание сделать вклад в развитие своего города. Особенно это заметно у старшего поколения, привыкшего жить по советским правилам: не высовывайся, молчи в тряпочку, будь как все. А ведь это неправильно. Хуже, что они такую философию проповедуют своим детям и внукам - это очень сильно тормозит трансформацию менталитета общества. Наверное, этот процесс будет долгим и продлится, возможно, не одно поколение. Но начинать его нужно прямо сегодня. Время сейчас подходящее.
Период оккупации Славянска Алина с родителями провела в Харькове. Жизнь в большом городе ей понравилась, она отличается от провинциальной своей динамикой и многогранность. Но и в Славянке, считает девушка, появилось много возможностей для самореализации.
- Когда Андрей приглашал меня в "Теплицу", я несколько дней не решалась туда прийти. Был какой-то барьер - незнакомое место, незнакомые люди. На деле все оказалось проще - и место нормальное, и люди интересные, - вспоминает Алина. - Мне кажется, что такой барьер есть у многих горожан: и молодых, и взрослых. Проблема в том, что желание самореализации у них есть. Но как и в какой форме его воплотить, они не знают. В последние 3 года Славянск привлек внимание многих международных организаций, в городе начали работать грантовые программы, появились новые платформы для саморазвития. Это очень хорошая возможность "подтянуть" город и "подтянуться" самим. Навязывать людям что-либо, конечно, неразумно, но не показать им, что жить можно по-другому, тоже нельзя. Кому это действительно интересно - сами подключатся.
В свои 22 года Алина Зинченко еще окончательно не определилась с выбором профессии. Уверена лишь в одном - где бы ни пришлось в будущем жить и работать, она будет искать возможности для самореализации. Ведь быть как все - слишком тоскливо.
22 июня 2017
• Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»
• Славянск первым увидел «Единственный круг»
• Славянску предложили начать «строить Европу»
• Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»
• Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова
• Как полиция в один «клик» защищает славянцев
21 июня 2017
• «Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке
• В парке продолжают строить площадки
• Опорная школа: медленно, но тщательно
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов
• Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать
• Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции
• «Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»
• Не медлите с заявлениями на монетизацию
• БТИ советует проверять документы перед заключением сделок
• Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей
• Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы
20 июня 2017
• Кубок Конфедераций стартовал в России
• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
• ФК «Славянск» потерял очки в Лимане
• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
• Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы
• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
• В парке начали делать дорожки
• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
— 22 июня 2017 —
В Краматорске 17 июня состоялся 7-й областной фестиваль рок-музыки. От Славянска в конкурсе участвовали две группы, одна из них завоевала гран-при.
— 22 июня 2017 —
Вечером 17 июня на Соборной площади прошел первый публичный показ документального фильма «Единственный круг», рассказывающего о жизни украинских инвалидов.
— 22 июня 2017 —
В Славянске 21 июня в рамках официального визита представительства ЕС в Донецкую область состоялась встреча делегации с местной молодежью, активистами и общественностью города. Как рассказала документалист отдела проектов и информации представительства ЕС в Украине Ирина Стадийчук, визит проходит в рамках информационной кампании «Строим Украину вместе».
— 22 июня 2017 —
25-летний славянец Андрей Котляров принадлежит к разряду молодых людей, которые не могут усидеть на месте и постоянно ищут новые возможности самореализации.
Приветствую, гость! Вход
22 июня 2017
• Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»
• Славянск первым увидел «Единственный круг»
• Славянску предложили начать «строить Европу»
• Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»
• Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова
• Как полиция в один «клик» защищает славянцев
21 июня 2017
• «Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке
• В парке продолжают строить площадки
• Опорная школа: медленно, но тщательно
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов
• Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать
• Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции
• «Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»
• Не медлите с заявлениями на монетизацию
• БТИ советует проверять документы перед заключением сделок
• Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей
• Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы
20 июня 2017
• Кубок Конфедераций стартовал в России
• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
• ФК «Славянск» потерял очки в Лимане
• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
• Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы
• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
• В парке начали делать дорожки
• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»»
Думающая и активная молодежь в общей массе встречалась всегда. Правда, в разные времена это проявлялось по-разному. Чем дышат молодые славянцы сегодня, мы попытались выяснить в беседе с представительницей этого поколения Алиной Зинченко (на фото).