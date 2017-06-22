Славянску предложили начать «строить Европу»

В Славянске 21 июня в рамках официального визита представительства ЕС в Донецкую область состоялась встреча делегации с местной молодежью, активистами и общественностью города. Как рассказала документалист отдела проектов и информации представительства ЕС в Украине Ирина Стадийчук, визит проходит в рамках информационной кампании «Строим Украину вместе».

Данная кампания подразумевает ряд мероприятий просветительского характера. В нее войдут уличные акции, выставки, семинары, квесты, тренинги и круглые столы.

- Наша цель - объяснить важность реализации соглашения об ассоциации Украины и ЕС, распространять европейские ценности. мы надеемся повысить уровень осведомленности жителей региона о развитии отношений между Украиной и Евросоюзом, - объяснила Ирина Стадийчук.

Презентация, которую провел координатор европейских проектов ОО «Интерньюз-Украина» Константин Ромашко, раскрыла для присутствующих возможности сотрудничества. В ней были озвучены несколько проектов, которые могут быть полезны активным славянцам. Среди них - «Молодежь за Европу», «еврошколы» и «информцентры».

В рамках визита также состоялись викторина, посвященная ЕС в центре психологической помощи «Промир», и медиаланч с местной прессой.