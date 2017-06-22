Славянск первым увидел «Единственный круг»

На организованном «под дубком» киносеансе присутствовала автор идеи – Алина Высоцкая, которая рассказала об истории создания фильма. По ее словам, задумка снять кино родилась около 7 лет назад, когда она познакомилась с Еленой Кузич – инвалидом, сумевшей реализовать себя. В кругу ее знакомых, говорит Алина Высоцкая, очень много людей с ограниченными возможностями, демонстрирующих духовную и интеллектуальную полноценность, и достойных стать главными героями задуманного фильма. К сожалению, размер полученного в августе 2014 года гранта не позволял изготовить полнометражную картину. Поэтому пришлось ограничиться историями трех людей – жителей Киева, Харькова и Севастополя. Примечательно, что в последнем городе съемки производились уже после оккупации полуострова. Впрочем, тема политики в фильме не звучит. Внимание аудитории сконцентрировано на главном посыле: инвалиды – такие же, как и все остальные люди - образованные, творческие, тонко чувствующие любовь, верность и дружбу, стремящиеся быть самостоятельными. Готовые учить самостоятельности не только других инвалидов, но и физически здоровых украинцев. Паузы между мизансценами заполнены звучащими на заднем плане авторскими стихами Алины Высоцкой, которая в такой форме описывает собственный опыт жизни инвалида в современном обществе.

Фильм «Единственный круг» пока не ротируется по массовым каналам коммуникации. В сеть его не выкладывают из боязни, что там он может затеряться среди тысяч других роликов. Переговоры о трансляции его на телеканалах еще не завершены. Ожидая их окончания, авторы фильма решили «обкатать» ленту в полевых условиях, чтобы своими глазами увидеть первую реакцию публики. Киносеанс в Славянске стал для съемочной группы дебютным.