Славянск первым увидел «Единственный круг»

|22 июня 2017
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Вечером 17 июня на Соборной площади прошел первый публичный показ документального фильма «Единственный круг», рассказывающего о жизни украинских инвалидов.
На организованном «под дубком» киносеансе присутствовала автор идеи – Алина Высоцкая, которая рассказала об истории создания фильма. По ее словам, задумка снять кино родилась около 7 лет назад, когда она познакомилась с Еленой Кузич – инвалидом, сумевшей реализовать себя. В кругу ее знакомых, говорит Алина Высоцкая, очень много людей с ограниченными возможностями, демонстрирующих духовную и интеллектуальную полноценность, и достойных стать главными героями задуманного фильма. К сожалению, размер полученного в августе 2014 года гранта не позволял изготовить полнометражную картину. Поэтому пришлось ограничиться историями трех людей – жителей Киева, Харькова и Севастополя. Примечательно, что в последнем городе съемки производились уже после оккупации полуострова. Впрочем, тема политики в фильме не звучит. Внимание аудитории сконцентрировано на главном посыле: инвалиды – такие же, как и все остальные люди - образованные, творческие, тонко чувствующие любовь, верность и дружбу, стремящиеся быть самостоятельными. Готовые учить самостоятельности не только других инвалидов, но и физически здоровых украинцев. Паузы между мизансценами заполнены звучащими на заднем плане авторскими стихами Алины Высоцкой, которая в такой форме описывает собственный опыт жизни инвалида в современном обществе.
Фильм «Единственный круг» пока не ротируется по массовым каналам коммуникации. В сеть его не выкладывают из боязни, что там он может затеряться среди тысяч других роликов. Переговоры о трансляции его на телеканалах еще не завершены. Ожидая их окончания, авторы фильма решили «обкатать» ленту в полевых условиях, чтобы своими глазами увидеть первую реакцию публики. Киносеанс в Славянске стал для съемочной группы дебютным.
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21 июня 2017
• «Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке
• В парке продолжают строить площадки
• Опорная школа: медленно, но тщательно
• Открытие областного диагностического центра затягивается
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• «Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»
• Не медлите с заявлениями на монетизацию
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• Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей
• Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы
20 июня 2017
• Кубок Конфедераций стартовал в России
• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
• ФК «Славянск» потерял очки в Лимане
• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
• Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы
• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
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• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
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Вечером 17 июня на Соборной площади прошел первый публичный показ документального фильма «Единственный круг», рассказывающего о жизни украинских инвалидов.