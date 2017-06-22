Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»

|22 июня 2017
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В Краматорске 17 июня состоялся 7-й областной фестиваль рок-музыки. От Славянска в конкурсе участвовали две группы, одна из них завоевала гран-при.
Фестиваль "Я маю власну думку" проходит с 2008 года Его организовал отец рок-вокалиста краматорской группы "Донбасс" Юрия Кирсанова, погибшего в автокатастрофе осенью 2007-го. В этом году музыкальное событие состоялось в 7-й раз.
Заявку на участие в программе подали 9 команд, представлявших Краматорск, Славянск, Часов Яр, Новогродовку, Покровск, Мариуполь и Харьков. Каждому конкурсанту по регламенту предоставили на выступление 15 минут. От Славянска участвовали группы "Koda" и "Смолова галерея". Последняя, по решению жюри, стала победителем фестиваля.
- По тому, как нас принимала аудитория, мы чувствовали, что наше выступление нравится, - делится впечатлениями фронтмен группы Эдуард "Смол" Смоляков. - Думали, что, как и в прошлом году, займем 3 место, а первого, честно, не ожидали. Тем приятней было стать победителями. Для нашей команды - это серьезный стимул продолжать творческую "движуху".
По словам музыканта, сейчас "Смолова галерея" работает над новым материалом, который в скором времени собирается представить на суд публики. Ближайшее выступление группы запланировано на 8 июля. В этот день в Доме культуры и окружающей среды Славянска пройдет импровизированный "сейшн". Также в июле "СГ" собираются выступить в Лимане, на базе молодежной платформы инициатив "Альтанка".
Возвращаясь к фестивалю «Я маю власну думку», отметим, что 2-е и 3-е места в нем достались краматорским рок-коллективам "WD-40" и "Вега". В концертной программе участвовали на правах хедлайнеров, приглашенные гости: победитель прошлогоднего фестиваля "Rage of madness" (г. Доброполье), "TIE" (г. Харьков) и "Scarleth" (г. Киев). По оценке посетивших концерт меломанов, прошедший фестиваль запомнился более качественным звуком и... достаточно малочисленной аудиторией. Последнее обстоятельство, впрочем, отчасти объясняется тем, что событие проходило на "нераскачанной" культурными мероприятиями площадке возле ДК имени Леонида Быкова в старой части Краматорска. Хочется верить, что к следующему году организаторы учтут этот фактор. Тем более, что с нынешнего года фестиваль "Я маю власну думку" проводится под патронатом областного управления культуры и туризма.
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• Славянску предложили начать «строить Европу»
• Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»
• Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова
• Как полиция в один «клик» защищает славянцев
21 июня 2017
• «Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке
• В парке продолжают строить площадки
• Опорная школа: медленно, но тщательно
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов
• Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать
• Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции
• «Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»
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• БТИ советует проверять документы перед заключением сделок
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• Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы
20 июня 2017
• Кубок Конфедераций стартовал в России
• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
• ФК «Славянск» потерял очки в Лимане
• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
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• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
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В Краматорске 17 июня состоялся 7-й областной фестиваль рок-музыки. От Славянска в конкурсе участвовали две группы, одна из них завоевала гран-при.