В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы

Проблема засилья стихийной рекламы, уродующей городской ландшафт, муссировалась в Славянске многократно, но решения власти так и не нашли. В очередной раз за уборку взялась активная молодежь.

О намерении провести 17 июня акцию по благоустройству активисты платформы инициатив "Теплица" объявляли за 4 дня до мероприятия на аппаратном совещании. Кроме того, толока анонсировалась через социальные сети. Приходится констатировать, что на призыв - сделать внешний вид города более привлекательным - жители отреагировали пассивно.

В 16:00 на площади собралось не больше десятка человек, которые разбились на группы и разошлись по указанным организаторами объектам. Небольшое количество людей ограничило масштаб акции. За 3 часа ее участники успели очистить от стихийной рекламы часть улиц Свободы и Центральной (Карла Маркса). Кроме того, активисты почистили и покрасили стенд для объявлений, расположенный на Соборной площади возле фонтана.

На фоне всего города объем выполненной работы выглядит весьма скромно, хотя в качестве примера достаточно и этого. Волонтеры "Теплицы", по их словам, собираются и дальше развивать тему благоустройства, рассчитывая на то, что со временем к ней подключится намного больше горожан.

Другая, пожалуй, еще более важная цель акции - стимулировать коммунальные службы, которым содержание инфраструктуры в опрятном виде вменяется в должностные обязанности. А проведенное мероприятие - лишь свидетельство того, что коммунальников в этой работе есть кому поддержать.