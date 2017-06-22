В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы

|22 июня 2017
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Проблема засилья стихийной рекламы, уродующей городской ландшафт, муссировалась в Славянске многократно, но решения власти так и не нашли. В очередной раз за уборку взялась активная молодежь.
О намерении провести 17 июня акцию по благоустройству активисты платформы инициатив "Теплица" объявляли за 4 дня до мероприятия на аппаратном совещании. Кроме того, толока анонсировалась через социальные сети. Приходится констатировать, что на призыв - сделать внешний вид города более привлекательным - жители отреагировали пассивно.
В 16:00 на площади собралось не больше десятка человек, которые разбились на группы и разошлись по указанным организаторами объектам. Небольшое количество людей ограничило масштаб акции. За 3 часа ее участники успели очистить от стихийной рекламы часть улиц Свободы и Центральной (Карла Маркса). Кроме того, активисты почистили и покрасили стенд для объявлений, расположенный на Соборной площади возле фонтана.
На фоне всего города объем выполненной работы выглядит весьма скромно, хотя в качестве примера достаточно и этого. Волонтеры "Теплицы", по их словам, собираются и дальше развивать тему благоустройства, рассчитывая на то, что со временем к ней подключится намного больше горожан.
Другая, пожалуй, еще более важная цель акции - стимулировать коммунальные службы, которым содержание инфраструктуры в опрятном виде вменяется в должностные обязанности. А проведенное мероприятие - лишь свидетельство того, что коммунальников в этой работе есть кому поддержать.
22 июня 2017
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• Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова
• Как полиция в один «клик» защищает славянцев
21 июня 2017
• «Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке
• В парке продолжают строить площадки
• Опорная школа: медленно, но тщательно
• Открытие областного диагностического центра затягивается
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• Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции
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• Не медлите с заявлениями на монетизацию
• БТИ советует проверять документы перед заключением сделок
• Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей
• Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы
20 июня 2017
• Кубок Конфедераций стартовал в России
• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
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• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
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Комментарии к статье «В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы»
Проблема засилья стихийной рекламы, уродующей городской ландшафт, муссировалась в Славянске многократно, но решения власти так и не нашли. В очередной раз за уборку взялась активная молодежь.