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Фотофакт

Динамика конфликта

Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников

Антон Скворцов
23 июня 2017 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В связи с ситуацией, сложившейся в керамической отрасли города, Славянский городской совет собрался на внеочередную сессию. Экстренное пленарное заседание состоялось во вторник, 20 июня.

На нем были приняты решения о создании временной контрольной комиссии, которой предстоит выяснить, насколько законными были действия областной прокуратуры и управления защиты экономики в ходе процессуальных действий по изъятию продукции керамического производства в мае-июне. В состав комиссии вошли депутаты Петр Власовец, Константин Водопьянов, Игорь Дубограй, Дмитрий Кочуков и Александр Лихота. 

Также горсовет направил обращение в Генеральную прокуратуру Украины. В нем депутатский корпус и городской голова выразили обеспокоенность ситуацией, возникшей в городе в результате следственных действий областной прокуратуры и управления защиты экономики. Генпрокуратуру просят провести служебную проверку законности действий упомянутых органов, а также рассмотреть возможность возвращения арестованного имущества, принадлежащего предпринимателям. 

Комментируя принятые решения, городской голова Вадим Лях отметил, что тем самым городской совет выразил поддержку людям, задействованным в керамическом секторе. «Да, с надеждой на нас смотрят предприниматели. Но есть компетентный орган, который будет вести свою работу. И она не зависит от принятых нами решений», - подчеркнул он. 

Вместе с тем, он выразил надежду, что предприниматели также пойдут навстречу местным властям и общими усилиями станут делать шаги ко всеобщей легализации керамического бизнеса.

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В связи с ситуацией, сложившейся в керамической отрасли города, Славянский городской совет собрался на внеочередную сессию. Экстренное пленарное заседание состоялось во вторник, 20 июня.

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