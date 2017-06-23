Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников

|23 июня 2017
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В связи с ситуацией, сложившейся в керамической отрасли города, Славянский городской совет собрался на внеочередную сессию. Экстренное пленарное заседание состоялось во вторник, 20 июня.
На нем были приняты решения о создании временной контрольной комиссии, которой предстоит выяснить, насколько законными были действия областной прокуратуры и управления защиты экономики в ходе процессуальных действий по изъятию продукции керамического производства в мае-июне. В состав комиссии вошли депутаты Петр Власовец, Константин Водопьянов, Игорь Дубограй, Дмитрий Кочуков и Александр Лихота.
Также горсовет направил обращение в Генеральную прокуратуру Украины. В нем депутатский корпус и городской голова выразили обеспокоенность ситуацией, возникшей в городе в результате следственных действий областной прокуратуры и управления защиты экономики. Генпрокуратуру просят провести служебную проверку законности действий упомянутых органов, а также рассмотреть возможность возвращения арестованного имущества, принадлежащего предпринимателям.
Комментируя принятые решения, городской голова Вадим Лях отметил, что тем самым городской совет выразил поддержку людям, задействованным в керамическом секторе. «Да, с надеждой на нас смотрят предприниматели. Но есть компетентный орган, который будет вести свою работу. И она не зависит от принятых нами решений», - подчеркнул он.
Вместе с тем, он выразил надежду, что предприниматели также пойдут навстречу местным властям и общими усилиями станут делать шаги ко всеобщей легализации керамического бизнеса.
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• Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»
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• Славянску предложили начать «строить Европу»
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• Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова
• Как полиция в один «клик» защищает славянцев
21 июня 2017
• «Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке
• В парке продолжают строить площадки
• Опорная школа: медленно, но тщательно
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов
• Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать
• Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции
• «Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»
• Не медлите с заявлениями на монетизацию
• БТИ советует проверять документы перед заключением сделок
• Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей
• Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы
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В связи с ситуацией, сложившейся в керамической отрасли города, Славянский городской совет собрался на внеочередную сессию. Экстренное пленарное заседание состоялось во вторник, 20 июня.