В Славянске создают форум местного развития

|27 июня 2017
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Интеграция Украины в европейское пространство и налаживание связей с зарубежными партнерами порождают необходимость эффективных инструментов взаимодействия. Предлагаемый украинцам формат - форум местного развития – один из таких механизмов.
В Славянске состоялась встреча координаторов программы ПРООН «Восстановление и развитие мира» с местными госслужащими и общественниками. Как сообщил менеджер программы Виктор Мунтяну (на фото), форум местного развития уже располагает опытом сотрудничества со Славянском в части реализации грантовых программ. Но это были единичные случаи, теперь же пришло время систематизировать работу и вовлечь в процесс всю местную громаду.
Сам по себе форум – это своего рода диалоговая площадка. Ее создают для выявления и обсуждения проблем на местном уровне с последующим их решением при помощи международных донорских организаций и целевых правительственных фондов европейских государств. Особая актуальность такого инструмента взаимодействия обусловлена тем, что в Украине продолжается формирование объединенных территориальных громад.
Часть местных проблем иностранцам уже известна. Этой весной, в рамках проекта «Верховенство права и восстановление правосудия в пострадавших от конфликта громадах Украины», было проведено социальное исследование. Опросив 42 человека, проживающих в Славянске, поселке Мирный и селе Андреевка (потенциальные административные структуры будущей Славянской ОТГ), координаторы установили, что в ТОП-5 самых острых проблем респонденты внесли: безопасность в школах и детсадах; курение/наркомания/алкоголизм/насилие; слабая социальная защищенность уязвимых категорий населения; работа медицинских учреждений; трудоустройство. Отметим, что на взгляд редакции «ТВ плюс», список достаточно специфичный, и вряд ли отражает мнение большинства жителей громады.
На встрече со славянцами координаторы ПРООН рассказали, что представленная ими программа охватывает широкий спектр направлений - от проблем малого бизнеса до вопросов гендерного равенства. По каждому из этих направлений в Славянске рекомендуется создать рабочую группу, объединив их в одну структуру через координационный совет форума местного развития. Часть рабочих групп сформировали уже на первом заседании, дата следующей встречи пока не определена.
Остается добавить, что за последние три года европейские демократические институты предлагали украинцам несколько моделей эффективного взаимодействия власти и общественности. В Славянске ни одна из них органично не прижилась. Подтвердит ли эту тенденцию новая инициатива зарубежных партнеров, покажет время.
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Интеграция Украины в европейское пространство и налаживание связей с зарубежными партнерами порождают необходимость эффективных инструментов взаимодействия. Предлагаемый украинцам формат - форум местного развития – один из таких механизмов.