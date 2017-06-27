ОСАГО В Украине: для чего нужен страховой полис на автомобиль

|27 июня 2017
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Опытные автолюбители знают, что машину обязательно нужно застраховать. И не только машину, но и ее водителя, а также пассажиров, на случай ДТП. Все эти моменты входят в обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Вы впервые купили машину, и не знаете, с чего начинать?
По действующему законодательству Украины, на автомобиле нельзя ездить без страхового полиса. Он представляет собой бланк формата А4, заполненный с учетом данных о владельце, транспортном средстве и страховой компании.
Итак, документ, приобретенный через страховщика — это полис, дающий право на выплаты в случае дорожно-транспортного происшествия.
Если случилась авария, то её застрахованные участники, фактически, обмениваются страховками. Компании, представляющие каждую сторону, делают выплаты в пользу потерпевших. На данный момент — это суммы:
- до 50 000 грн — за поврежденное имущество;
- до 100 000 грн — за вред здоровью и жизни.
Договор страхования может включать т.н. франшизу. Это сумма, которая не входит в страховое возмещение. Она должна быть выплачена виновником ДТП в пользу потерпевшего. По закону франшиза не превышает 2 % от установленной суммы страховки.
Бывает и так, что виновник ДТП не успел застраховаться по автогражданке. В таком случае страховка выплачивается только пострадавшему, который имеет на руках полис ОСАГО.
Полис имеет юридическое отношение к любому водителю, принимающему на себя управление транспортным средством.
У каждого полиса ОСАГО есть своя стоимость. На стоимость автостраховки влияет несколько факторов:
Хотите узнать примерную стоимость полиса для вашей машины? Это займет всего лишь пару минут. Воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Нужно отметить данные, которые соответствуют вашей машине, а система сама проведет расчеты.
Точную стоимость полиса для вас определит страховая компания. Как её найти?
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Комментарии к статье «ОСАГО В Украине: для чего нужен страховой полис на автомобиль »
Опытные автолюбители знают, что машину обязательно нужно застраховать. И не только машину, но и ее водителя, а также пассажиров, на случай ДТП. Все эти моменты входят в обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Вы впервые купили машину, и не знаете, с чего начинать?