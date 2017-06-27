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ОСАГО В Украине: для чего нужен страховой полис на автомобиль

27 июня 2017 Просмотров: 28 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Полис имеет юридическое отношение к любому водителю, принимающему на себя управление транспортным средством.

Опытные автолюбители знают, что машину обязательно нужно застраховать. И не только машину, но и ее водителя, а также пассажиров, на случай ДТП. Все эти моменты входят в обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Вы впервые купили машину, и не знаете, с чего начинать?

По действующему законодательству Украины, на автомобиле нельзя ездить без страхового полиса. Он представляет собой бланк формата А4, заполненный с учетом данных о владельце, транспортном средстве и страховой компании.

Итак, документ, приобретенный через страховщика — это полис, дающий право на выплаты в случае дорожно-транспортного происшествия.

Если случилась авария, то её застрахованные участники, фактически, обмениваются страховками. Компании, представляющие каждую сторону, делают выплаты в пользу потерпевших. На данный момент — это суммы:

- до 50 000 грн — за поврежденное имущество;

- до 100 000 грн — за вред здоровью и жизни.

Договор страхования может включать т.н. франшизу. Это сумма, которая не входит в страховое возмещение. Она должна быть выплачена виновником ДТП в пользу потерпевшего. По закону франшиза не превышает 2 % от установленной суммы страховки.

Бывает и так, что виновник ДТП не успел застраховаться по автогражданке. В таком случае страховка выплачивается только пострадавшему, который имеет на руках полис ОСАГО.

Полис имеет юридическое отношение к любому водителю, принимающему на себя управление транспортным средством.

У каждого полиса ОСАГО есть своя стоимость. На стоимость автостраховки влияет несколько факторов:

  • вид транспортного средства — легковой или грузовой автомобиль, мотоцикл, прицеп и т.п.
  • город его регистрации;
  • используется ли транспортное средство в качестве такси;
  • статус владельца — частное лицо или организация;
  • стаж потенциальных водителей. Например, если автомобилем будут управлять лица со стажем менее 3-х лет, то стоимость страховки будет выше по сравнению с обычной.
  • наличие льгот для водителя — возрастных, по инвалидности, специальных и т.п.
  • год выпуска транспортного средства;
  • страховой период.

Хотите узнать примерную стоимость полиса для вашей машины? Это займет всего лишь пару минут. Воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Нужно отметить данные, которые соответствуют вашей машине, а система сама проведет расчеты.

Точную стоимость полиса для вас определит страховая компания. Как её найти?

  1. выбор страховщика и заключение договора;
  2. просмотрите действующие рейтинги, а также клиентские отзывы;
  3. узнайте, когда была основана компания, кто её учредители;
  4. обращайте внимание на фирмы, которые имеют развитую сеть отделений по всей стране.

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Комментарии к статье «ОСАГО В Украине: для чего нужен страховой полис на автомобиль »

Опытные автолюбители знают, что машину обязательно нужно застраховать. И не только машину, но и ее водителя, а также пассажиров, на случай ДТП. Все эти моменты входят в обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Вы впервые купили машину, и не знаете, с чего начинать?

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