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Молодежные увлечения

День молодежи по-славянски: концерт, фестиваль и дискотека

Павел Коротенко
29 июня 2017 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На Соборной площади 25 июня состоялась праздничная программа, посвященная Дню молодежи. Заезжих звезд организаторы решили не приглашать, но и своих талантов для полноценного праздника оказалось достаточно.

Фестиваль увлечений

С 16:00 на площади стартовал фестиваль увлечений, поучаствовать в котором организаторы предложили молодежным объединениям, спортивным клубам и творческим коллективам - как работающим при коммунальных учреждениях, так и действующим самостоятельно. В итоге получилось более десятка локаций разной тематической направленности. Здесь можно было поиграть в настольные, подвижные и интеллектуальные игры, освоить первые навыки пешеходного туризма, увидеть и попробовать приемы самбо, пройти мастер-класс по акробатическому танцу, поуправлять суперроботом, познакомиться с приложением "дополненная реальность", разработанным волонтерами "Теплицы", нанести на лицо аквагрим, выпить ароматный кофе, вкусно поесть и послушать музыку. 

Ко Дню молодежи на площади работали две музыкальные площадки. Пока продолжался фестиваль увлечений, концерт проходил на подиуме перед исполкомом. Здесь выступали молодые рок-группы "Шум вселенной" (Славянск) и "Искусство жить" (Краматорск).

Вечерний нон-стоп

Если к началу праздника народа на Соборной было немного, то ближе к вечеру площадь и прилегающие к ней улицы заполнились гуляющей публикой. Благо, небо к этому времени полностью очистилось от туч, и наступил картинный летний закат. С 19:00 на центральной сцене начался концерт вокальных и хореографических коллективов Славянска - победителей городских, областных и всеукраинских конкурсов. Талантливых земляков аудитория встречала очень тепло.

В 20:00 на сцену поднялись городской голова Вадим Лях и начальник отдела семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко. Поздравив молодежь с праздником, Вадим Лях вручил грамоты и подарки активистам молодежного пространства. Отметим, что некоторые из награжденных победили и в областной номинации "Молода людина року-2017".

После официальной части программы снова началась развлекательная - концерт местных молодых талантов, завершившийся дискотекой.

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Комментарии к статье «День молодежи по-славянски: концерт, фестиваль и дискотека»

На Соборной площади 25 июня состоялась праздничная программа, посвященная Дню молодежи. Заезжих звезд организаторы решили не приглашать, но и своих талантов для полноценного праздника оказалось достаточно.

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